Předplatné

Shrnutí 7. kola iSport Fantasy: Dvojité kolo doručilo! Rekordní ideální jedenáctka

Shrnutí 7. kola iSport Fantasy
Shrnutí 7. kola iSport FantasyZdroj: iSport.cz
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Začít diskusi (0)

Pouze jeden hráč v nejlepší sestavě uplynulého kola nenasbíral dvojciferný počet bodů. Nový rekord v historii iSport Fantasy. Body pak doručili především hráče Jablonce a Plzně, kteří zasáhli právě do dvou zápasů. V průměru Trenéři zapsali vynikajících 46 bodů.

Ideální sestava

Trenéři by měli zbystřit před produktivní dvojkou z Mladé Boleslavi. Solomon John se do sestavy kola dostal už potřetí, zatímco Martin Šubert podruhé. Druhou účast za sebou zapsal také Emmanuel Ayaosi. Ostatní fotbalisté se do ideální jedenáctky dostali poprvé.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen nebude

Vzhledem ke včerejším dohrávkám změna cen tento týden neproběhne. Další aktualizace cen hráčů proběhne ve středu příští týden, tedy 16. září.

Uzávěrka 8. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 12. září ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů