Shrnutí 7. kola iSport Fantasy: Dvojité kolo doručilo! Rekordní ideální jedenáctka
Pouze jeden hráč v nejlepší sestavě uplynulého kola nenasbíral dvojciferný počet bodů. Nový rekord v historii iSport Fantasy. Body pak doručili především hráče Jablonce a Plzně, kteří zasáhli právě do dvou zápasů. V průměru Trenéři zapsali vynikajících 46 bodů.
Ideální sestava
Trenéři by měli zbystřit před produktivní dvojkou z Mladé Boleslavi. Solomon John se do sestavy kola dostal už potřetí, zatímco Martin Šubert podruhé. Druhou účast za sebou zapsal také Emmanuel Ayaosi. Ostatní fotbalisté se do ideální jedenáctky dostali poprvé.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen nebude
Vzhledem ke včerejším dohrávkám změna cen tento týden neproběhne. Další aktualizace cen hráčů proběhne ve středu příští týden, tedy 16. září.
Uzávěrka 8. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 12. září ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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