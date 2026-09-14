Shrnutí 8. kola iSport Fantasy: body doručili hráči Bohemians, zářili i Penxa se Sejkem
Další povedené kolo mají za sebou Trenéři iSport Fantasy, když v průměru nasbírali osmatřicet bodů. Body doručili především hráči Bohemians, když hned tři z nich se vešli do sestavy kola. Nejproduktivnějšími fotbalisty pak byli Lukáš Penxa ze Zbrojovky a Václav Sejk ze Sigmy.
Ideální sestava
Petr Mirvald a Wiktor Nowak se do nejlepší jedenáctky kola dostali už potřetí. Druhou čárku zapsali Lukáš Mašek a Václav Sejk. Ostatní hráči se v ideální sestavě objevili poprvé. Hodnota nejlepší jedenáctky byla 69,3 milionu.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Po třech týdnech proběhne ve středu aktualizace cen. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před 9. kolem se to dotkne například Maška, Mirvalda či Nowaka.
Uzávěrka 9. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 19. září ve 13:00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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