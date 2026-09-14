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Shrnutí 8. kola iSport Fantasy: body doručili hráči Bohemians, zářili i Penxa se Sejkem

Shrnutí 8. kola iSport Fantasy
Shrnutí 8. kola iSport FantasyZdroj: iSport Fantasy
Trenér Pavel Hapal slaví vítězství v Plzni
Adolf Šádek se diví porážce se Sigmou
Amar Memič lituje porážky se Sigmou
Trenér Roman Skuhravý během zápasu v Pardubicích
Zleva Mick van Buren z Hradce Králové a Michal Fukala ze Zlína
Václav Sejk umlčel svým gólem tribuny
Václav Sejk umlčel svým gólem tribuny
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Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Další povedené kolo mají za sebou Trenéři iSport Fantasy, když v průměru nasbírali osmatřicet bodů. Body doručili především hráči Bohemians, když hned tři z nich se vešli do sestavy kola. Nejproduktivnějšími fotbalisty pak byli Lukáš Penxa ze Zbrojovky a Václav Sejk ze Sigmy.

Ideální sestava

Petr Mirvald a Wiktor Nowak se do nejlepší jedenáctky kola dostali už potřetí. Druhou čárku zapsali Lukáš Mašek a Václav Sejk. Ostatní hráči se v ideální sestavě objevili poprvé. Hodnota nejlepší jedenáctky byla 69,3 milionu.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změna cen

Po třech týdnech proběhne ve středu aktualizace cen. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že ve středu před 9. kolem se to dotkne například Maška, Mirvalda či Nowaka.

Uzávěrka 9. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 19. září ve 13:00.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec861113:419
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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