Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 9. kolem. Ayaosi, Kayondo či Sejk
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ovšem v předchozích dvou týdnech neproběhla z důvodu dohrávek. I proto se dnešní změny dotkly až třinácti fotbalistů. Pokud tedy ještě nemáte nastavenou sestavu na následující kolo, neměli byste aktualizaci cen propásnout.
Filip Vedral
- - klub: Zbrojovka Brno
- - post: obránce
- - popularita: 11 %
- - průměr bodů na zápas: 4,43
- - cena na startu sezony: 4M
Petr Mirvald
- - klub: Bohemians 1905
- - post: obránce
- - popularita: 4,1 %
- - průměr bodů na zápas: 4,33
- - cena na startu sezony: 4,7M
Wiktor Nowak
- - klub: Slavia Praha
- - post: záložník
- - popularita: 35 %
- - průměr bodů na zápas: 5,5
- - cena na startu sezony: 4,7M
Aziz Kayondo
- - klub: Slovan Liberec
- - post: obránce
- - popularita: 33 %
- - průměr bodů na zápas: 4,63
- - cena na startu sezony: 5,5M
Martin Šubert
- - klub: Mladá Boleslav
- - post: záložník
- - popularita: 9,4 %
- - průměr bodů na zápas: 6,3
- - cena na startu sezony: 5,3M
Mick van Buren
- - klub: Hradec Králové
- - post: útočník
- - popularita: 8,8 %
- - průměr bodů na zápas: 3,13
- - cena na startu sezony: 5,8M
Lukáš Penxa
- - klub: Zbrojovka Brno
- - post: obránce
- - popularita: 2,3 %
- - průměr bodů na zápas: 3
- - cena na startu sezony: 6M
Matěj Radosta
- - klub: Teplice
- - post: záložník
- - popularita: 2,8 %
- - průměr bodů na zápas: 4,75
- - cena na startu sezony: 6,3M
Mikuláš Konečný
- - klub: Slavia Praha
- - post: obránce
- - popularita: 0,5 %
- - průměr bodů na zápas: 4
- - cena na startu sezony: 6,4M
Lukáš Mašek
- - klub: Slovan Liberec
- - post: útočník
- - popularita: 4,8 %
- - průměr bodů na zápas: 3,25
- - cena na startu sezony: 6,4M
Emmanuel Ayaosi
- - klub: Slavia Praha
- - post: záložník
- - popularita: 3,1 %
- - průměr bodů na zápas: 4,86
- - cena na startu sezony: 6,8M
Daniel Vašulín
- - klub: Zbrojovka Brno
- - post: útočník
- - popularita: 46 %
- - průměr bodů na zápas: 4,63
- - cena na startu sezony: 6,8M
Václav Sejk
- - klub: Sigma Olomouc
- - post: útočník
- - popularita: 20 %
- - průměr bodů na zápas: 4,88
- - cena na startu sezony: 7M