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Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 9. kolem. Ayaosi, Kayondo či Sejk

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ovšem v předchozích dvou týdnech neproběhla z důvodu dohrávek. I proto se dnešní změny dotkly až třinácti fotbalistů. Pokud tedy ještě nemáte nastavenou sestavu na následující kolo, neměli byste aktualizaci cen propásnout.

Filip Vedral

  • - klub: Zbrojovka Brno
  • - post: obránce
  • - popularita: 11 %
  • - průměr bodů na zápas: 4,43
  • - cena na startu sezony: 4M

Petr Mirvald

  • - klub: Bohemians 1905
  • - post: obránce
  • - popularita: 4,1 %
  • - průměr bodů na zápas: 4,33
  • - cena na startu sezony: 4,7M

Wiktor Nowak

  • - klub: Slavia Praha
  • - post: záložník
  • - popularita: 35 %
  • - průměr bodů na zápas: 5,5
  • - cena na startu sezony: 4,7M

Aziz Kayondo

  • - klub: Slovan Liberec
  • - post: obránce
  • - popularita: 33 %
  • - průměr bodů na zápas: 4,63
  • - cena na startu sezony: 5,5M

Martin Šubert

  • - klub: Mladá Boleslav
  • - post: záložník
  • - popularita: 9,4 %
  • - průměr bodů na zápas: 6,3
  • - cena na startu sezony: 5,3M

Mick van Buren

  • - klub: Hradec Králové
  • - post: útočník
  • - popularita: 8,8 %
  • - průměr bodů na zápas: 3,13
  • - cena na startu sezony: 5,8M

Lukáš Penxa

  • - klub: Zbrojovka Brno
  • - post: obránce
  • - popularita: 2,3 %
  • - průměr bodů na zápas: 3
  • - cena na startu sezony: 6M

Matěj Radosta

  • - klub: Teplice
  • - post: záložník
  • - popularita: 2,8 %
  • - průměr bodů na zápas: 4,75
  • - cena na startu sezony: 6,3M

Mikuláš Konečný

  • - klub: Slavia Praha
  • - post: obránce
  • - popularita: 0,5 %
  • - průměr bodů na zápas: 4
  • - cena na startu sezony: 6,4M

Lukáš Mašek

  • - klub: Slovan Liberec
  • - post: útočník
  • - popularita: 4,8 %
  • - průměr bodů na zápas: 3,25
  • - cena na startu sezony: 6,4M

Emmanuel Ayaosi

  • - klub: Slavia Praha
  • - post: záložník
  • - popularita: 3,1 %
  • - průměr bodů na zápas: 4,86
  • - cena na startu sezony: 6,8M

Daniel Vašulín

  • - klub: Zbrojovka Brno
  • - post: útočník
  • - popularita: 46 %
  • - průměr bodů na zápas: 4,63
  • - cena na startu sezony: 6,8M

Václav Sejk

  • - klub: Sigma Olomouc
  • - post: útočník
  • - popularita: 20 %
  • - průměr bodů na zápas: 4,88
  • - cena na startu sezony: 7M

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