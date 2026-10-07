Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 10. kolem. Kayondo, Mercado či N‘Guessan
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ovšem v předchozích dvou týdnech neproběhla z důvodu reprezentační pauzy. Neproběhne pak ani příští týden, neboť součástí desátého kola iSport Fantasy je i dohrávka mezi Bohemians a Mladou Boleslaví. Dnešní změny dotkly deseti fotbalistů.
Filip Matoušek
- klub: Mladá Boleslav
- post: obránce
- popularita: 0,1 %
- průměr bodů na zápas: 2,5
- cena na startu sezony: 5,2M
Aziz Kayondo
- klub: Slovan Liberec
- post: obránce
- popularita: 37 %
- průměr bodů na zápas: 4,78
- cena na startu sezony: 5,5M
Martin Šubert
- klub: Mladá Boleslav
- post: záložník
- popularita: 13 %
- průměr bodů na zápas: 6,5
- cena na startu sezony: 5,3M
Václav Drchal
- klub: Pardubice
- post: útočník
- popularita: 2,5 %
- průměr bodů na zápas: 3,13
- cena na startu sezony: 5,7M
Jiří Klíma
- klub: Mladá Boleslav
- post: útočník
- popularita: 13 %
- průměr bodů na zápas: 4,5
- cena na startu sezony: 5,6M
Patrik Hrošovský
- klub: Viktoria Plzeň
- post: záložník
- popularita: 8,7 %
- průměr bodů na zápas: 3,78
- cena na startu sezony: 6,1M
Jiří Floder
- klub: Mladá Boleslav
- post: brankář
- popularita: 3,8 %
- průměr bodů na zápas: 4,5
- cena na startu sezony: 7,1M
Ange N‘Guessan
- klub: Slavia Praha
- post: obránce
- popularita: 12 %
- průměr bodů na zápas: 1,8
- cena na startu sezony: 7,7M
John Mercado
- klub: Sparta Praha
- post: záložník
- popularita: 28 %
- průměr bodů na zápas: 5
- cena na startu sezony: 7,4M
Abdallah Gning
- klub: Baník Ostrava
- post: útočník
- popularita: 1,6 %
- průměr bodů na zápas: 1,8
- cena na startu sezony: 7,8M