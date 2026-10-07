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Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 10. kolem. Kayondo, Mercado či N‘Guessan

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ovšem v předchozích dvou týdnech neproběhla z důvodu reprezentační pauzy. Neproběhne pak ani příští týden, neboť součástí desátého kola iSport Fantasy je i dohrávka mezi Bohemians a Mladou Boleslaví. Dnešní změny dotkly deseti fotbalistů.

Filip Matoušek

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: obránce
  • popularita: 0,1 %
  • průměr bodů na zápas: 2,5
  • cena na startu sezony: 5,2M

Aziz Kayondo

  • klub: Slovan Liberec
  • post: obránce
  • popularita: 37 %
  • průměr bodů na zápas: 4,78
  • cena na startu sezony: 5,5M

Martin Šubert

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: záložník
  • popularita: 13 %
  • průměr bodů na zápas: 6,5
  • cena na startu sezony: 5,3M

Václav Drchal

  • klub: Pardubice
  • post: útočník
  • popularita: 2,5 %
  • průměr bodů na zápas: 3,13
  • cena na startu sezony: 5,7M

Jiří Klíma

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: útočník
  • popularita: 13 %
  • průměr bodů na zápas: 4,5
  • cena na startu sezony: 5,6M

Patrik Hrošovský

  • klub: Viktoria Plzeň
  • post: záložník
  • popularita: 8,7 %
  • průměr bodů na zápas: 3,78
  • cena na startu sezony: 6,1M

Jiří Floder

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: brankář
  • popularita: 3,8 %
  • průměr bodů na zápas: 4,5
  • cena na startu sezony: 7,1M

Ange N‘Guessan

  • klub: Slavia Praha
  • post: obránce
  • popularita: 12 %
  • průměr bodů na zápas: 1,8
  • cena na startu sezony: 7,7M

John Mercado

  • klub: Sparta Praha
  • post: záložník
  • popularita: 28 %
  • průměr bodů na zápas: 5
  • cena na startu sezony: 7,4M

Abdallah Gning

  • klub: Baník Ostrava
  • post: útočník
  • popularita: 1,6 %
  • průměr bodů na zápas: 1,8
  • cena na startu sezony: 7,8M

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