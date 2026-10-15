Shrnutí 10. kola iSport Fantasy: Zazářili hráči Bohemians a Plzně. Co překvapení sezony?
Chance Liga a s ní také iSport Fantasy se po reprezentační pauze opět vrátila na scénu. Trenéři měli velká očekávání od hráčů Bohemians a Mladé Boleslavi, které čekaly dva zápasy. Body však doručili pouze hráči pražského celku. Tři zástupce v sestavě kola má i Viktoria Plzeň. Trenéři v průměru nasbírali 36 bodů.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Ideální sestava
Dosavadní překvapení sezony? Petr Mirvald se do nejlepší jedenáctky kola dostal už počtvrté. V tomto ohledu nemá po deseti kolech jedinou konkurenci. Útočník Christophe Kabongo zapsal třetí účast, Jaroslav Zelený pak druhou. Ostatní hráči se v ideální sestavě kola objevili poprvé.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Bez změny cen
Vzhledem ke středeční dohrávce mezi Bohemians a M. Boleslaví tento týden aktualizace hodnot fotbalistů neproběhne.
Uzávěrka 11. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 17. října ve 13:00 hodin.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|94%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
95%
Slovan Liberec
|1%
|0%
82%
17%
Viktoria Plzeň
|1%
|0%
74%
22%
Jablonec
|0%
|0%
55%
36%
10%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
40%
12%
Teplice
|0%
|0%
44%
42%
15%
Hradec Králové
|0%
|0%
29%
47%
25%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
28%
45%
28%
Bohemians 1905
|0%
|1%
25%
47%
28%
Baník Ostrava
|0%
|2%
9%
32%
59%
Zbrojovka Brno
|0%
|3%
10%
35%
55%
Pardubice
|0%
|11%
15%
83%
Slovácko
|0%
|16%
10%
89%
Artis Brno
|0%
|21%
92%
Zlín
|0%
|45%
97%