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Shrnutí 10. kola iSport Fantasy: Zazářili hráči Bohemians a Plzně. Co překvapení sezony?

Podívejte se na shrnutí 10. kola iSport Fantasy
Podívejte se na shrnutí 10. kola iSport FantasyZdroj: Deník Sport
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
Souboj mezi Bohemians a Mladou Boleslaví
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Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Chance Liga a s ní také iSport Fantasy se po reprezentační pauze opět vrátila na scénu. Trenéři měli velká očekávání od hráčů Bohemians a Mladé Boleslavi, které čekaly dva zápasy. Body však doručili pouze hráči pražského celku. Tři zástupce v sestavě kola má i Viktoria Plzeň. Trenéři v průměru nasbírali 36 bodů.

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Ideální sestava

Dosavadní překvapení sezony? Petr Mirvald se do nejlepší jedenáctky kola dostal už počtvrté. V tomto ohledu nemá po deseti kolech jedinou konkurenci. Útočník Christophe Kabongo zapsal třetí účast, Jaroslav Zelený pak druhou. Ostatní hráči se v ideální sestavě kola objevili poprvé.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Bez změny cen

Vzhledem ke středeční dohrávce mezi Bohemians a M. Boleslaví tento týden aktualizace hodnot fotbalistů neproběhne.

Uzávěrka 11. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 17. října ve 13:00 hodin.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
94%0%
Sparta Praha
5%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
1%0%
Jablonec
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Teplice
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Mladá Boleslav
0%1%
Bohemians 1905
0%1%
Baník Ostrava
0%2%
Zbrojovka Brno
0%3%
Pardubice
0%11%
Slovácko
0%16%
Artis Brno
0%21%
Zlín
0%45%
Predikce aktualizována: 15. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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