Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 12. kolem: Brunes, Kabongo či Mirvald
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ovšem minulý týden neproběhla z důvodu dohrávky mezi Bohemians a Mladou Boleslaví. Dnešní změny dotkly osmi fotbalistů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na víkendové kolo, následující změny byste neměli minout.
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Petr Mirvald
- klub: Bohemians 1905
- post: obránce
- popularita: 4,1 %
- průměr bodů na zápas: 4,3
- cena na startu sezony: 4,7M
Matěj Kadlec
- klub: Bohemians 1905
- post: obránce
- popularita: 0,9 %
- průměr bodů na zápas: 4,13
- cena na startu sezony: 5,2M
Milan Havel
- klub: Bohemians 1905
- post: obránce
- popularita: 7,8 %
- průměr bodů na zápas: 4,1
- cena na startu sezony: 5,3M
Dušan Pavlovič
- klub: Jablonec
- post: obránce
- popularita: 6,9 %
- průměr bodů na zápas: 3,27
- cena na startu sezony: 5,9M
Antonín Vaníček
- klub: Zbrojovka Brno
- post: záložník
- popularita: 2,8 %
- průměr bodů na zápas: 3,91
- cena na startu sezony: 6,1M
Patrik Hrošovský
- klub: Viktoria Plzeň
- post: záložník
- popularita: 9,5 %
- průměr bodů na zápas: 4,27
- cena na startu sezony: 6,1M
Christophe Kabongo
- klub: Viktoria Plzeň
- post: útočník
- popularita: 20 %
- průměr bodů na zápas: 3,7
- cena na startu sezony: 6,2M
Jonatan Braut Brunes
- klub: Sparta Praha
- post: útočník
- popularita: 26 %
- průměr bodů na zápas: 2,2
- cena na startu sezony: 8,5M