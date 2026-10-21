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Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 12. kolem: Brunes, Kabongo či Mirvald

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ovšem minulý týden neproběhla z důvodu dohrávky mezi Bohemians a Mladou Boleslaví. Dnešní změny dotkly osmi fotbalistů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na víkendové kolo, následující změny byste neměli minout.

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Petr Mirvald

  • klub: Bohemians 1905
  • post: obránce
  • popularita: 4,1 %
  • průměr bodů na zápas: 4,3
  • cena na startu sezony: 4,7M

Matěj Kadlec

  • klub: Bohemians 1905
  • post: obránce
  • popularita: 0,9 %
  • průměr bodů na zápas: 4,13
  • cena na startu sezony: 5,2M

Milan Havel

  • klub: Bohemians 1905
  • post: obránce
  • popularita: 7,8 %
  • průměr bodů na zápas: 4,1
  • cena na startu sezony: 5,3M

Dušan Pavlovič

  • klub: Jablonec
  • post: obránce
  • popularita: 6,9 %
  • průměr bodů na zápas: 3,27
  • cena na startu sezony: 5,9M

Antonín Vaníček

  • klub: Zbrojovka Brno
  • post: záložník
  • popularita: 2,8 %
  • průměr bodů na zápas: 3,91
  • cena na startu sezony: 6,1M

Patrik Hrošovský

  • klub: Viktoria Plzeň
  • post: záložník
  • popularita: 9,5 %
  • průměr bodů na zápas: 4,27
  • cena na startu sezony: 6,1M

Christophe Kabongo

  • klub: Viktoria Plzeň
  • post: útočník
  • popularita: 20 %
  • průměr bodů na zápas: 3,7
  • cena na startu sezony: 6,2M

Jonatan Braut Brunes

  • klub: Sparta Praha
  • post: útočník
  • popularita: 26 %
  • průměr bodů na zápas: 2,2
  • cena na startu sezony: 8,5M

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