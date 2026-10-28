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Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 13. kolem: Nowak, Sejk či Vachoušek

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport Fantasy
Adam Papoušek
Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Výjimka nastane ale příští týden, kdy je na programu dohrávka mezi Artisem Brno a Bohemians 1905. Dnešní změny dotkly devíti fotbalistů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na následující kolo, dnešní změny byste neměli minout.

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Richard Kašík

  • klub: Artis Brno
  • post: brankář
  • popularita: 1,9 %
  • průměr bodů na zápas: 4,8
  • cena na startu sezony: 4,1M

Oskars Vientiess

  • klub: Teplice
  • post: obránce
  • popularita: 1,5 %
  • průměr bodů na zápas: 3
  • cena na startu sezony: 4,4M

Tadeáš Vachoušek

  • klub: Zbrojovka Brno
  • post: útočník
  • popularita: 11 %
  • průměr bodů na zápas: 3,91
  • cena na startu sezony: 4,9M

Wiktor Nowak

  • klub: Slavia Praha
  • post: záložník
  • popularita: 40 %
  • průměr bodů na zápas: 4,67
  • cena na startu sezony: 4,7M

Victor Samuel

  • klub: Pardubice
  • post: útočník
  • popularita: 0,2 %
  • průměr bodů na zápas: 2
  • cena na startu sezony: 5,6M

Martin Šubert

  • klub: Mladá Boleslav
  • post: záložník
  • popularita: 20 %
  • průměr bodů na zápas: 5,5
  • cena na startu sezony: 5,3M

Andrew Irving

  • klub: Sparta Praha
  • post: záložník
  • popularita: 2,5 %
  • průměr bodů na zápas: 5
  • cena na startu sezony: 5,7M

Amadou Dante

  • klub: Zbrojovka Brno
  • post: obránce
  • popularita: 9,7 %
  • průměr bodů na zápas: 2,67
  • cena na startu sezony: 5,9M

Václav Sejk

  • klub: Sigma Olomouc
  • post: útočník
  • popularita: 31 %
  • průměr bodů na zápas: 4,58
  • cena na startu sezony: 7M

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