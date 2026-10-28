Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 13. kolem: Nowak, Sejk či Vachoušek
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Výjimka nastane ale příští týden, kdy je na programu dohrávka mezi Artisem Brno a Bohemians 1905. Dnešní změny dotkly devíti fotbalistů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na následující kolo, dnešní změny byste neměli minout.
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Richard Kašík
- klub: Artis Brno
- post: brankář
- popularita: 1,9 %
- průměr bodů na zápas: 4,8
- cena na startu sezony: 4,1M
Oskars Vientiess
- klub: Teplice
- post: obránce
- popularita: 1,5 %
- průměr bodů na zápas: 3
- cena na startu sezony: 4,4M
Tadeáš Vachoušek
- klub: Zbrojovka Brno
- post: útočník
- popularita: 11 %
- průměr bodů na zápas: 3,91
- cena na startu sezony: 4,9M
Wiktor Nowak
- klub: Slavia Praha
- post: záložník
- popularita: 40 %
- průměr bodů na zápas: 4,67
- cena na startu sezony: 4,7M
Victor Samuel
- klub: Pardubice
- post: útočník
- popularita: 0,2 %
- průměr bodů na zápas: 2
- cena na startu sezony: 5,6M
Martin Šubert
- klub: Mladá Boleslav
- post: záložník
- popularita: 20 %
- průměr bodů na zápas: 5,5
- cena na startu sezony: 5,3M
Andrew Irving
- klub: Sparta Praha
- post: záložník
- popularita: 2,5 %
- průměr bodů na zápas: 5
- cena na startu sezony: 5,7M
Amadou Dante
- klub: Zbrojovka Brno
- post: obránce
- popularita: 9,7 %
- průměr bodů na zápas: 2,67
- cena na startu sezony: 5,9M
Václav Sejk
- klub: Sigma Olomouc
- post: útočník
- popularita: 31 %
- průměr bodů na zápas: 4,58
- cena na startu sezony: 7M