Shrnutí 13. kola iSport Fantasy: Zazářili hráči Bohemians, Plzně a Slavie
Prodloužené kolo přineslo Trenérům radost. V průměru totiž nasbírali 40 bodů, třetí nejvyšší hodnota v dosavadním ročníku iSport Fantasy. V nejlepší jedenáctce kola mají hned trojité zastoupení Bohemians, Plzeň i Slavia Praha. Nejproduktivnějším fotbalistou byl Adam Gabriel s devatenácti body.
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Ideální sestava
Potřetí se mezi nejlepší hráče kola dostal Emmanuel Ayaosi. Druhou účast zapsali Tomáš Frühwald, Adam Gabriel, Milan Havel, Amar Memič a Matěj Pulkrab. Ostatní fotbalisté se do ideální sestavy dostali poprvé.
Hodnota nejlepší jedenáctky 13. kola byla 72,8 milionu.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změny cen
Vzhledem ke včerejším dohrávce změna cen tento týden neproběhne.
Uzávěrka 14. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 7. listopadu ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Ml. Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4
Sparta
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|5
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|20
|8
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|10
Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11
Hr. Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|12
|3
|2
|7
|7:22
|11
|14
Artis
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
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