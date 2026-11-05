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Shrnutí 13. kola iSport Fantasy: Zazářili hráči Bohemians, Plzně a Slavie

Shrnutí 13. kola iSport Fantasy
Shrnutí 13. kola iSport FantasyZdroj: iSport.cz
Adam Papoušek
Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Prodloužené kolo přineslo Trenérům radost. V průměru totiž nasbírali 40 bodů, třetí nejvyšší hodnota v dosavadním ročníku iSport Fantasy. V nejlepší jedenáctce kola mají hned trojité zastoupení Bohemians, Plzeň i Slavia Praha. Nejproduktivnějším fotbalistou byl Adam Gabriel s devatenácti body.

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Ideální sestava

Potřetí se mezi nejlepší hráče kola dostal Emmanuel Ayaosi. Druhou účast zapsali Tomáš Frühwald, Adam Gabriel, Milan Havel, Amar Memič a Matěj Pulkrab. Ostatní fotbalisté se do ideální sestavy dostali poprvé.

Hodnota nejlepší jedenáctky 13. kola byla 72,8 milionu.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změny cen

Vzhledem ke včerejším dohrávce změna cen tento týden neproběhne.

Uzávěrka 14. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 7. listopadu ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Bohemians1355315:1420
8Jablonec1362516:1820
9Zbrojovka1362516:1920
10Plzeň1354428:2119
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1324714:2410
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
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