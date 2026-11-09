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Shrnutí 14. kola iSport Fantasy: Excelentní výkony podali Kubala a slávista Jurásek

Shrnutí iSport po 14. kole Chance Ligy
Shrnutí iSport po 14. kole Chance LigyZdroj: iSport
Sparťanský brankář Jakub Surovčík po konci duelu v Plzni
Jablonec se s Boleslaví rozešel bez branek
Sparťanský útočník Matyáš Vojta po konci duelu v Plzni
Sparťanský útočník Jonatan Brunes lituje šance ve šlágru kola v Plzni
V šesté minutě nastavení prvního poločasu vyrovnal Prince Adu
Teplický záložník Matěj Radosta nedovoleně zastavil Abdullahiho Tanka z Pardubic
Jablonec se s Boleslaví rozešel bez branek
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Adam Papoušek
Adam Papoušek
iSport Fantasy
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Trenéři předvedli další solidní kolo. Před reprezentační pauzou totiž v průměru nasbírali 38 bodů. Zazářili především hráči Hradce Králové a Slavie, kteří mají v nejlepší jedenáctce hned trojité zastoupení. Pozadu ale nezůstal ani Baník Ostrava se dvěma zástupci.

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Ideální sestava

Pouze tři hráči zapsali druhou účast v nejproduktivnější sestavě kola. A sice brankář Richard Kašík z Artisu, záložník Tom Slončík z Hradce a útočník Mojmír Chytil z pražské Slavie. Ostatní fotbalisté se do ideální jedenáctky dostali poprvé.

Hodnota nejlepší jedenáctky 14. kola byla 68,9 milionu.

Nejnakupovanější hráči

Nejprodávanější hráči

Změny cen

Vzhledem k reprezentační pauze proběhnou změny cen až ve středu 18. listopadu.

Uzávěrka 15. kola iSport Fantasy proběhne v sobotu 21. listopadu ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
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  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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