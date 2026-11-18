Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 15. kolem: Ayaosi, Drchal či Kašík
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Výjimka nastala před uplynulým kolem, kdy byla na programu dohrávka mezi Artisem Brno a Bohemians 1905. Dnešní změny dotkly sedmi fotbalistů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na následující kolo, dnešní změny byste neměli minout.
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Richard Kašík
- klub: Artis Brno
- post: brankář
- popularita: 2,9 %
- průměr bodů na zápas: 4,75
- cena na startu sezony: 4,1M
Alberto Silva
- klub: Artis Brno
- post: útočník
- popularita: 1,1 %
- průměr bodů na zápas: 2,77
- cena na startu sezony: 4,8M
Filip Kubala
- klub: Baník Ostrava
- post: útočník
- popularita: 1,1 %
- průměr bodů na zápas: 2,82
- cena na startu sezony: 5,6M
Mubarak Suleiman
- klub: Slavia Praha
- post: záložník
- popularita: 2,3 %
- průměr bodů na zápas: 5
- cena na startu sezony: 5,6M
Václav Drchal
- klub: Pardubice
- post: útočník
- popularita: 3,2 %
- průměr bodů na zápas: 3,54
- cena na startu sezony: 5,7M
Emmanuel Ayaosi
- klub: Slavia Praha
- post: záložník
- popularita: 15 %
- průměr bodů na zápas: 4,92
- cena na startu sezony: 6,8M
Filip Novák
- klub: Jablonec
- post: obránce
- popularita: 2,9 %
- průměr bodů na zápas: 3
- cena na startu sezony: 7,7M