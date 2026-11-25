Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 16. kolem: Hrošovský, Mašek či Radosta
Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů•Zdroj: iSport Fantasy
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Výjimka nastane příští týden, kdy je na programu dohrávka mezi Slovanem Liberec a Baníkem Ostrava. Dnešní změny se dotkly šesti fotbalistů. Pokud ještě nemáte nastavenou sestavu na následující kolo, dnešní změny byste neměli minout.
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Papalélé
- klub: Artis Brno
- post: útočník
- popularita: 1,1 %
- průměr bodů na zápas: 3,14
- cena na startu sezony: 4,8M
Vojtěch Vorel
- klub: Mladá Boleslav
- post: brankář
- popularita: 1,1 %
- průměr bodů na zápas: 5,2
- cena na startu sezony: 5M
David Puškáč
- klub: Slovácko
- post: útočník
- popularita: 0,5 %
- průměr bodů na zápas: 3,71
- cena na startu sezony: 5,5M
Patrik Hrošovský
- klub: Viktoria Plzeň
- post: záložník
- popularita: 10 %
- průměr bodů na zápas: 4,26
- cena na startu sezony: 6,1M
Matěj Radosta
- klub: Teplice
- post: záložník
- popularita: 6,8 %
- průměr bodů na zápas: 4,13
- cena na startu sezony: 6,3M
Lukáš Mašek
- klub: Slovan Liberec
- post: útočník
- popularita: 8,7 %
- průměr bodů na zápas: 3,71
- cena na startu sezony: 6,4M