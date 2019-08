Těžký pád z časovky si vybírá daň. Na Vueltě končí Kruijswijk, velký favorit | iSport.cz

Pro tým Jumbo-Visma to měla být Grand Tour, která v ideálním případě vyvrcholí tím, že jeden z jeho jezdců bude stát v červeném dresu pro vítěze závodu v cílové stanici Madrid. Jenže cyklistická Vuelta nizozemskou stáj nešetřila od první etapy.

Týmová časovka u města Torrevieja. Na úvod ideální disciplína pro Jumbo-Visma, neboť na nedávné Tour de France ji nástupce někdejšího týmu Rabobank ovládl. Tím tak výrazně podpořil ze svého pohledu celkově vydařený ročník na francouzském třítýdenním etapáku.

Jenže na španělském pobřeží vše zhatila mokrá skvrna na silnici, která následně poslala takřka celou skvadru sportovního ředitele Addyho Englelse k zemi. Kůží o asfalt drhly i dvě největší hvězdy Jumbo-Visma. Primož Roglič, Steven Kruijswijk a spol. do cíle dorazili s výraznou časovou ztrátou na vítěznou Astanu, ale zdálo se, že zdravotně nijak omezeni nebudou. I díky tomu, že absolvovali celé dvě následující etapy.

V průběhu té čtvrté se ale ukázalo, že sobotní incident přece jen má důsledky. Krujswijka od havárie trápily velké bolesti kolene a ze závodu odstoupil.

🇪🇸 #LaVuelta19 @s_kruijswijk has abandoned the Vuelta. He’s suffering a sore knee due to the crash in the TTT and the pain has gotten worse.