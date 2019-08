Hirt o návratu do týmu CCC: Těším se, že si zalídruju. Rád bych na Tour | iSport.cz

Půjde do známého prostředí. Za tým, který se tehdy jmenoval CCC Sprandi Polkowice, jezdil už v letech 2015-2017, tehdy ještě ale nebyl prvodivizním. Od této sezony už ale je. A pro tu další tým posiluje o závodníky, kteří mohou pomoci v bojích o celkové pořadí na významných etapových závodech. A jedním z nich je i český vrchař Jan Hirt.

Vracíte se do celkem známého prostředí, je to pro vás výhoda?

„Je to vždycky trošku příjemnější, když jdete za někým v tom týmu, koho znáte, a já tam znám celkem dost lidí. Takže jedině z tohoto pohledu je to výhoda, jinak je to asi jedno.“

A ti známí lidé jsou spíš z managementu, nebo znáte i závodníky?

„Pár závodníků znám taky, pak z managementu, ale i maséra, mechanika. Takže je to vlastně z každého odvětví.“

Na konci června už jste říkal, že máte smlouvu dohodnutou. Kdy tedy došlo k podpisu?

„Dohodli jsme se hned týden po Giru.“

Potom ale trvalo dlouho, než tým váš příchod oznámil. Mělo to nějaký důvod?

„To asi ne. Ale je pravidlo, že do 1. srpna se přestupy nesmí oznamovat. A potom se to oznamuje postupně, pořadí je vcelku jedno, ale nechtějí vysypat všechna jména najednou. Takto je to pro fanoušky zajímavější.“

V CCC jste už dříve měl dobré vztahy s Piotrem Wadeckim, sportovním manažerem. Sehrálo i to nějakou roli při vašem přestupu?

„To ani ne. Není to tak, že bysme měli nějaké extra dobré vztahy, spíš normální. Je to takový pracovanější vztah. Spíš jde o to, že mi věří a já věřím v tým, že funguje dobře.“

Už dříve jste říkal, že jste měl víc nabídek. Co nakonec rozhodlo pro tým CCC?

„Důležitý faktor byl ten, že už jsem nechtěl čekat a týmů, které by měly na dva roky jistotu rozpočtu a podobně, bylo v tu dobu docela málo. A druhá věc byla i ta, že znám relativně tým a měl bych tam mít docela dost prostoru.“

V Astaně jste tolik prostoru jet na sebe neměl. Tady už jste se bavili o tom, že jej dostanete?

„Ano, tady si myslím, že to bude úplně jinak, že budu mít ruku relativně volnou a že nějaké závody se budou jezdit i na mně.“

Je výhodou také to, že v týmu už je jeden Čech, Josef Černý?

„Vždycky je příjemné, když tam máte nějakého krajana. Ale myslím si, že program budeme mít rozdílný. On je spíš na klasiky a na horské závody moc nejezdí. Takže určitě je příjemnější, že tam je, ale myslím si, že se nějak extra moc potkávat nebudeme.“

Tým má silné lídry, jako třeba olympijský vítěz Greg van Avermaet, ale nyní posiluje na celkové pořadí v etapových závodech. Je to podle vás důvod, proč chtěli i vás, do hor?

(úsměv)„V to doufám, že mě vzali na tohle, a ne na tahání po rovině a na časovky družstev. Takže doufám, že mě chtěli kvůli těm horským závodům.“

Doteď jste to měl v týmu tak, že jste se domlouval italsky. Jak to po této stránce funguje v CCC?

„Tam bude hlavní jazyk asi angličtina, vzhledem k tomu, že je to z poloviny americký tým. Plus teď tam bude i docela dost Italů nebo italsky mluvících lidí, takže i italština tam bude mít větší vliv.“

S angličtinou nemáte problém?

„Ne. Neříkám, že jsem nějaký rodilý mluvčí, ale domluvím se vždycky.“

Na co se do CCC těšíte nejvíc?

„Asi na závodní program, že si vyzkouším zase někdy jet na sebe, zalídrovat. Naposledy jsem byl rád, že jsem dostal šanci od Astany ve Švýcarsku a docela mě to tam bavilo, takže se na to těším.

Poté, co vás tým neposlal na Vueltu, jste mluvil o tom, že teď nemáte příliš motivace do tréninku. Bude nový tým tím, co vás namotivuje do zimní přípravy na další sezonu?

„Zimní přípravu jsem nikdy neflákal. I když jsem nejel o smlouvu, nebo když jsem věděl, že budu jen domestik. Takže myslím, že příprava bude probíhat podobně. Motivace je tam samozřejmě velká, ale to je každý rok.“

Kdyby to bylo na vás a mohl jste si v příští sezoně vybrat, kterou Grand Tour pojede, kterou byste si vybral?

„Rád bych si zkusil Tour de France. Nikdy jsem ji nejel. Nebude mi asi sedět tolik, jako Giro, ale nepojedu o smlouvu na další rok, tak bych si ji rád vyzkoušel. Je to pro mě trošku neznámá, takže je lepší ji jet v roce, kdy mi nejde o smlouvu.“

Jaký máte před sebou ještě do konce sezony program?

„Zatím vím jen to, že mám jet teď v neděli Plouay (jednorázový závod ve Francii) a jinak nevím. Možná Chorvatsko, které je od 1. října. Možná tam bude nějaká jednorázovka v Itálii. Ale nevím přesně, který závod.“