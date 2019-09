Štybar s kolegy v přesile: Chtěl jsem vyhrát, ale slaví tým a to je hlavní | iSport.cz

S čím jste do této etapy vstupovali?

„Věděli jsme už v úterý, že bude hodně foukat a že to bude na terezíny. Ale nijak jsme se toho nebáli, neměli jsme co ztratit, naopak jsme říkali, že James (Knox – nyní průběžně 8. místo) z toho může vytěžit nějaké dobré místo v celkovém pořadí, což se nám povedlo.“

Jelo se docela rychlé tempo, že?

„V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že posuneme Naira Quintanu do červeného dresu, ale pak peloton zrychlil. My jsme chtěli samozřejmě vyhrát a zakončit takovou týmovou práci vítězstvím. Byl tam Fabio (Jakobsen), ale ten nám někdy po sto kilometrech říkal, že nemá úplně dobré nohy. Pak odpadl, takže to bylo na mě a na Philippovi.“

A vy jste za to vzal a víc než dva kilometry před cílem jste se snažil ujet

„Chtěl jsem si ještě před posledním úsekem proti větru udělat náskok a doufal jsem, že se to tam zastaví, protože mi přišlo, že už v té skupině nebude mít kdo tahat. Chtěl jsem tam mít nějaký náskok. Pak jsem čekal, že když pojede Sam Bennett, tak že s ním Gilbert ještě může spurtovat.“

Kdy jste si uvědomil, že vás dojedou?

„Nějakých 600 metrů do cíle. Vydrželo to déle než při mém prvním pokusu tady na Vueltě.“ (Štybar se snažil ujet přibližně dva kilometry před cílem už v 8. etapě, kde nakonec skončil čtrnáctý – pozn. red.)

Únik byl tentokrát dost veliký, jen od vás z týmu vás tam bylo sedm, že?

„Akorát Maximiliano Richeze tam nebyl.“

Už jste někdy zažil, že vás bylo v úniku tolik?

„Ne, to tedy ještě ne.“ (úsměv)

Kroutili jste nad tím trochu hlavou, že hrajete takovou přesilovku?

„Náš cíl je nebát se závodění a jít do toho. Na nultém kilometru nám hned říkali do rádia: Bacha, po šesti kilometrech je tam otevřená krajina, bude foukat. Všechno jsme věděli, byli jsme připravení a šli jsme do toho.“

S Philippem Gilbertem jste oslavoval, ale v koutku duše...

„...samozřejmě, že jsem chtěl vyhrát. Jinak bych nenastupoval. Ale vyhráli jsme jako tým, a to je důležité.“

Zkusíte to i v pátek, při další zvlněné etapě do Toleda?

„Určitě.“