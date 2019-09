Pozor na nebezpečnou časovku! Pro cyklistickou elitu startuje MS | iSport.cz

Další lahůdka pro cyklistické příznivce se servíruje právě ve středu. Ve 14.10 našeho času vyrazí na trať časovky dlouhé 54 kilometrů první závodník. A budou mezi nimi opravdu velká jména. Třeba nedávný vítěz Vuelty Primož Roglič, který se poprvé do červeného dresu oblékl právě po individuální časovce, kterou s přehledem ovládl. Slovinské barvy by společně s ním měl hájit Jan Tratnik.

Obhajovat loňský titul přijel také Australan Rohan Dennis. Jeho forma je pro všechny neznámou. Od záhadného odstoupení z Tour de France, které doposud on ani nikdo z jeho týmu Bahrain-Merida oficiálně nevysvětlil, nikde nezávodil. I tak se na začátku týdne projevoval velmi sebevědomě. „Má očekávání? Chci se vrátit a znovu vyhrát. Myslím, že podle nejhoršího scénáře to budou stupně vítězů. Když věci půjdou dobře a já předvedu výkon, na jaký vím, že mám, není žádný důvod, proč bych neměl vyhrát,“ prohlásil devětadvacetiletý rodák z Adelaide.

V dobrou formu věří i úřadující mistr Evropy v časovce Remco Evenepoel. „Myslím, že jsem připravený skvěle a trať časovky mi bude dobře sedět. Jsem dost motivovaný a myslím, že moje forma je lepší, než byla před měsícem. Jsem připravený vydat ze sebe všechno,“ řekl mladý Belgičan. Právě vzdálenost z Northallertonu do Harrogate by mohla být v jeho případě trochu problém. Na ME jel totiž časovku dlouhou 22 kilometrů, teď ho čeká 54.

„Bude nejdelší, jakou jsem zatím jel a možná jakou kdy pojedu, protože jsem slyšel, že je to opravdu dost speciální mít časovku 54 km. Nechci říct, že jsem kvůli tomu nervózní, ale jsem celkem zvědavý, jak se s tím vypořádám.“

V minulém roce ovládl na světovém šampionátu časovku i silniční závod v kategorii juniorů. V 19 letech by mohl nyní závodit v kategorii do 23 let, na kratší trati, ale to už není nic pro mladého Belgičana. „Nikdy není příliš brzy,“ odpověděl na dotaz, zda na tuto zkoušku není ještě moc mladý. „Můj cíl je skončit v top 5, ale když se to nepovede, nebudu zklamaný. Budu šťastný, když dostanu všechno ze svých nohou. Sezona byla dobrá, takže teď jenom potřebuju nasednout na kolo a uvidím, co mi nohy dovolí,“ prozradil cíle Evenepoel.

Vedle těchto závodníků budou ve středu k vidění i další včetně držitele světového rekordu v hodinovce Victora Campenaertse. A chybět nebudou ani dva Češi – mistr ČR Jan Bárta a Josef Černý.

Všichni by měli být ale hodně obezřetní, zejména v závěrečném okruhu. Podle Jana Bakelantse, který měl v roce 2017 těžkou nehodu, po které nevěděl, zda bude ještě schopný pokračovat v kariéře, má závěrečný okruh několik ošidných sekcí. „Není to okruh pro časovku, a abych byl upřímný, nemyslím si ani, že je vhodný pro silniční závod,“ řekl belgický reprezentant, který v neděli absolvoval časovku smíšených družstev. „Podle mě je ten okruh celkem nebezpečný. Je to už dost na hraně, když je mokro, což dost pravděpodobně bude, protože jsme v Anglii,“ varoval Bakelants.