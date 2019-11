Rychlík MVDP opět vyhrál v Táboře, triumf věnoval dědovi (†83): Závod byl pro tebe

Jak zastavit rozjetý rychlík MVDP? Nad tím si momentálně lámou hlavu všichni cyklokrosaři. Při sobotním závodu Světového poháru v Táboře to chvíli vypadalo, že na to přišel Belgičan Eli Iserbyt. Stačilo ale pár šlápnutí v ten pravý okamžik a Mathieu van der Poel si opět dojel pro vítězství. Při jeho sedmém startu na jihu Čech šlo o sedmý triumf. Navrch ceněný proto, že byl pro dědu Raymonda Poulidora, který v tomto týdnu zemřel.

Když sledujete závod s účastí mladého Nizozemce Mathieu van der Poela, můžete si být jistí jednou věcí. Dokud se neprojede cílem, není nic rozhodnuto. Potvrdil to i včera při Světovém poháru v Táboře. Tam startoval až ze čtvrté řady, protože šlo o jeho teprve první start v tomto ročníku SP. Čelo závodu ale rychle dotáhl, a v jeho půlce už byl mezi čtveřicí vedoucích závodníků.

„Byl to těžký den, na startu to bylo docela dobré, ale kluci vepředu nasadili docela velké tempo, takže jsem musel přidat, abych tam byl taky,“ komentoval průběh závodu úřadující mistr světa i evropský šampion.

V posledním kole už bylo jasné, že se rozhodne mezi trojicí Eli Iserbyt, Lars van der Haar a Van der Poel. A pár stovek metrů před cílem přišlo to, na co jsou všichni u tohoto talentovaného cyklisty zvyklí. V ten správný okamžik párkrát pořádně šlápl do pedálů a byl na prvním místě. Po projetí cílem se pak ani nijak výrazně neradoval. Jednak byl hodně vyčerpaný a roli zde asi sehrál i fakt, že v tomto týdnu zemřel jeho dědeček, legendární Raymond Poulidor. Právě tomuto muži, který sváděl četné souboje na Tour de France s Eddy Merckxem, závod i věnoval.

„Kéž bych mohl vyskočit dostatečně vysoko, abych tě pozdravil. Doufám, že sis tam nahoře tenhle závod užil, ten byl pro tebe,“ napsal později na Instagram a k tomu přidal fotografii, na které přeskakuje jednu z překážek na trati.

Cyklokros v Táboře ovládl Mathieu Van der Poel z Nizozemska • Foto Michal Beránek / Sport

S výsledkem tak byl čtyřiadvacetiletý sportovec spokojený i přes tuto smutnou událost. „Tábor je pro mě speciální místo na závodění, takže jsem rád, že jsem tady vyhrál. Když jsem byl ještě junior, poprvé jsem tady vyhrál mistrovství světa. Vždycky se sem rád vracím, trať v Táboře mi sedí. Mám to tu rád. A teď se to opět potvrdilo,“ připomněl svůj triumf na světovém šampionátu v roce 2015, který hostilo právě město husitů.

Kdo by však čekal, že si po vyhraném závodu dá nyní nohy nahoru a bude odpočívat, byl by na omylu. Už dnes ho totiž čeká další výzva. „V neděli je další závod. Musím do toho dát zase všechno, další víkend mě pak čekají další starty a pak trénink, je to pořád stejné, odpočinek se teď nekoná,“ přiblížil svůj nabitý program Van der Poel.

V Táboře za ním včera skončili druhý Iserbyt, na třetí příčce dojel Van der Haar. Nejlepším z Čechů byl na 22. místě Michael Boroš.

V klání žen dominovala Nizozemka Annemarie Worstová, vedoucí žena SP Kateřina Nash dojela osmnáctá, ale průběžnou první pozici v seriálu udržela. S výsledkem sice tolik spokojená nebyla, ale těšilo ji, že si po roce opět zazávodila doma v Česku.

„Zcela určitě jsem udělala pár chyb. Cítila jsem, že nohy nejely, soustředění celkově bylo mnohem horší. Bylo to pro mě složitější, protože jsem před pár dny přiletěla z Ameriky,“ vysvětlila jednačtyřicetiletá cyklistka, která trvale žije v USA. V následujících pěti týdnech bude dál hájit dres vedoucí ženy SP na závodech v Evropě.

Závod Světového poháru v cyklokrosu v Táboře:

Muži elite (22,8 km): 1. Van der Poel (Niz.) 1:01:56, 2. Iserbyt (Belg.) stejný čas, 3. Van der Haar (Niz.) -12, 4. M. Vanthourenhout -42, 5. Toon Aerts (oba Belg.) -1:00, 6. Van Kessel (Niz.) -1:10, ...22. Boroš -4:06, 23. Nesvadba -4:12, 30. Paprstka -5:26, 40. Mayer (všichni ČR) -6:11.

Pořadí SP (po 4 z 9 závodů): 1. Iserbyt 310, 2. Toon Aerts 265, 3. M. Vanthourenhout 238, ...31. Boroš 58, 34. Nesvadba 51, 55. Paprstka 21, 71. Mayer 11.

Ženy elite (14,3 km): 1. Worstová 44:45, 2. Alvaradová -10, 3. Kastelijnová -20, 4. Brandová (všechny Niz.) -23, 5. Arzuffiová (It.) -1:20, 6. Cantová (Belg.) -1:28, ...18. Nash -2:57, 21. Havlíková -3:12, 30. Bajgerová -5:26, 32. Ungermanová -5:57, 35. Novotná -6:09, 36. Janů -6:35, 41. Bedrníková -7:15, 42. Czeczinkarová -7:31, 43. Švihálková (všechny ČR) -7:43.

Pořadí SP (po 4 z 9 závodů): 1. Nash 231, 2. Rochetteová (Kan.) 210, 3. Keoughová (USA) 192, ...36. Havlíková 58, 54. Ungermanová 32, 61. Bajgerová 21, 69. Švihálková 18.

Muži do 23 let (17,1 km): 1. Mein (Brit.) 48:39, 2. Kuhn (Švýc.) -11, 3. Benoist (Fr.) -13, ...16. Jelínek -1:38, 22. Říman -3:11, 25. J. Ťoupalík -3:40, 26. Hula -3:54, 29. Camrda -4:18, 32. Kunášek -4:55, 33. Bakus -5:08, 35. Vaníček -5:37, 36. Kučera -5:39, 38. Stloukal (všichni ČR) -1 kolo.

Pořadí SP (po 2 z 7 závodů): 1. Kuhn 110, 2. Kamp (Niz.) 85, 3. Benoist 85, ...15. Jelínek 30, 30. Říman 9, 34. J. Ťoupalík 6.

Junioři (14,3 km): 1. Nys (Belg.) 41:26, 2. De Pretto (It.) -3, 3. Zatloukal -17, ...16. Fiala -1:13, 17. Šulc -1:30, 21. Bittner -2:03, 27. Stránský -2:26, 32. Dostál -3:00, 34. Jindřich -3:24, 37. Doležal -4:12, 40. Tlamka -4:42, 41. Vykydal -5:02, 48. Sporysch -8:28, M. Kopecky (všichni ČR) nedokončil.

Pořadí SP (po 2 z 7 závodů): 1. Nys 120, 2. Michels (Belg.) 76, 3. Lillo (Švýc.) 70, 4. Zatloukal 65, ...17. Fiala 27, 18. Bittner 26, 20. Šulc 21.