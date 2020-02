Uspět mezi světovou elitou není jednoduché. Proto devatenáctiletá tenistka Karolína Beránková poctivě trénuje, aby mohla jednoho dne měřit síly s těmi nejlepšími. Že je to pořádná dřina ukázala mladá tenistka na Instagramu iSport.cz, kde se s fanoušky podělila o to, jak vypadá její den.

Karolína Beránková vstává už o půl sedmé. Sama však přiznává, že jako každý jiný smrtelník občas posouvá budík až pětkrát. Jejím tajným tipem, který ji po ránu spolehlivě probere je vypít sklenku teplé vody s citronem. Pokud jí to čas dovolí, zařadí i desetiminutové protahovací cvičení, které ztuhlé tělo po několikahodinovém spánku příjemně nabudí.

Po snídani spěchá na pražskou Spartu, kde probíhají její tréninky. Před tenisovou částí se nejprve rozběhá na páse. Pak ji čeká hodina a půl na kurtu. Aby toho nebylo málo během dopoledne zvládne ještě i silový a kondiční trénink završený během na 500 metrů, který tenistka však podle svých slov nesnáší.

Po vydatných sportovních aktivitách je potřeba doplnit energii. K obědu měla Beránková pečenou rybu s bramborovou kaší a zeleninou. „Jím hodně zdravě, protože je to pro vrcholový sport opravdu důležité. Vyvaruji se především bílému cukru a červenému masu, které nejím vůbec. Tabu jsou pro mě taky smažená jídla, protože mám žlučníkový kámen,“ prozradila tenistka o svém jídelníčku.

Po obědě a krátkém spánku ji čekala další sportovní nálož. Odpoledne zamířila ke své fyzioterapeutce, s kterou provádí balanční cvičení a prvky na posílení core, tedy středu těla. Z její ordinace se vydala opět na kurt, kde ji čekal druhý hodinu a půl dlouhý trénink. Tím má pro dnešek padla. Za odměnu si Karolína může dát dvacetiminutovou regeneraci ve vířivce.

Ačkoliv je půl šesté večer, den mladé tenistky rozhodně nekončí. Čekají ji totiž ještě školní povinnosti, po prázdninách se chystá na prestižní americkou univerzitu. „Aktuálně jsem v maturitním ročníku a v srpnu nastupuji na univerzitu Duke, kam mě přijali. Škola a sport se dají stíhat, ale je to těžké. Učím se po večerech. Doučování mívám pětkrát týdně večer vždy dvě hodiny,“ prozradila tenistka.

Po večeři si tenistka udělala čas i na dotazy fanoušků. Ti se neostýchali a zeptali se například na to, jaké jsou její míry. „To byla velmi častá otázka,“ usmála se tenistka. „Měřím 170 centimetrů a vážím 64 kilo,“ prozradila ochotně.

Sledující také zajímalo, co je její největší motivací a proč je ochotná trénovat téměř celý den bez možnosti mít téměř jakýkoliv osobní život. „Motivuje mě, jak je to hrozně těžké. Ve sportu může uspět jen opravdu málo lidí, a to větší challenge to pro mě je. Hrozně mě baví celý proces, i když je defacto nekonečný. Pořád je co zlepšovat, a to je na tom to super,“ zakončila mladá česká naděje.

Její celý den si můžete prohlédnout ve výběrech na Instagramu iSport.cz.