Roušky ve sportu. Jsem hrdej, vzkazuje Vémola. Jak vypadá sexy běžkyně?

Pro mnohé lidi jsou vzorem. To si čeští sportovci moc dobře uvědomují, a tak poctivě dodržují povinnost nošení roušek na veřejnosti. „Jen důsledným dodržováním ochranných opatření můžeme šíření viru zpomalit a tím pomoci vše zvládnout,“ říká například legendární český cyklista Ján Svorada. Za pravdu mu dávají i další hvězdy sportu jako Karlos Vémola, Martin Fuksa, Machmud Muradov, Alexander Choupenitch nebo rapper a boxer Marpo. Podívejte se, jak jim sluší roušky, podle fotek, které pořídily exkluzivně pro iSport.cz

Povinnost nošení roušek jim nedělá problém. Mezi sportovci byste sobce, kteří odmítají nosit roušku, hledali marně.

„Všem bych chtěl říci, aby byli ohleduplní vůči sobě a okolí. Tolerovali se a vzájemně respektovali. Je to situace, která nastala a musíme se starat o sebe a o rodinu,“ vzkazuje například judista a otec dvou synů Jaromír Ježek.

Podobně to vidí i nejúspěšnější český cyklista moderní historie Ján Svorada. „Situace se šířící se virovou nákazou je pro všechny omezující a nepříjemná, ale jen důsledným dodržováním ochranných opatření můžeme šíření viru zpomalit a tím pomoci ji zvládnout,“ upozorňuje legenda cyklistiky.

Roušku nosí i bijec Karlos Vémola, ač zůstal se svými staršími dětmi v Anglii, kde není jejich nošení povinné. „Lidi se tu chovají, jako by se tu nic nedělo, všichni jsou bez roušky. A protože já ji nosím, tak se na mě dívají jako na zloděje. Nestačím se divit,“ vzkazuje český Terminátor z Londýna. „Fandím vám v Čechách, děláte to dobře. Fandím hlavně všem, co roušku nosí a tím chrání sebe, ale hlavně všechny kolem sebe. Jsem na vás hrdej.“

V zahraničí je i kanoista Martin Fuksa. V současnosti je totiž ještě na soustředění v Portugalsku, kde zatím mimořádná opatření vyhlášena nebyla. „Jsme v resortu, okolo kterého skoro nic není, takže jsme taky v takové karanténě a máme klid na trénink. Samozřejmě dodržujeme základní pravidla mytí rukou a podobně,“ popisuje Fuksa.

To běžec Jakub Holuša se už přípravy v zahraničí vrátil. „Jsem totálně zavřený doma. Nemůžu vůbec nic. Mám karanténu na čtrnáct dní. Běhátko mi neprojde v bytovce chodbou, takže jsem opravdu v řiti,“ říká Holuša. „Ale naprosto vše dodržuji. Ted je zdraví i před přípravou na propadné olympijské hry.“

Sociálními sítěmi se v současnosti šíří informace o tom, jak roušky neuchrání před nebezpečím. Jde ale přitom o snížení rizika přenosu, a to se počítá.

„Asi to nepomůže stoprocentně, ale pokud to budeme dodržovat všichni, tak to je určitě správná cesta,“ říká boxer Vasil Ducár.

„Věřím, že šíření viru se díky tomu bude eliminovat a dokážeme ho společně porazit!“ doplňuje bojovně Filip Langer, úspěšný mladý florbalista.

Šíření koronaviru probíhá velmi rychle, proto je třeba využít veškerých možností, jak šíření zpomalit.

„Situace je dost vážná a škoda, že se dostala tak daleko. Ale nezbývá nám nic, než být ohleduplní k ostatním, respektovat a dodržovat nařízení vlády,“ myslí si Zdeňka Seidlová, půvabná česká běžkyně.

„Situace je špatná, myslím si, že celkově ta opatření přichází pozdě,“ uvažuje šermíř Alexander Choupenitch. „Každopádně si myslím, že by lidé měli nosit roušky, když už teda musí opustit domov. Samozřejmě lepší zůstat doma.“

To rapper a boxer Marpo posílá lidem stručný vzkaz: „Buďte trochu disciplinovaný.“

