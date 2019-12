Propozice pro závod dospělých (dlouhá trasa/krátká trasa)

Datum konání: sobota 16. 5. 2020

Kapacita: 300/300 závodníků

Start závodu: 11:30/11:45 hod, Koupaliště Marvánek, Řípská 24, Říčany

Prezentace: 9:00 - 11:00 hod

Trasa závodu: Říčanským lesem

Délka tratě: 19/5 km

Povrch tratě: 10% asfalt, 30% zpevněné cesty, 60% lesní a polní cesty

Převýšení: 270/50 m

Časový limit: Závod bude ukončen po 240/60 minutách.

Věková hranice pro účast v hlavním závodě: Od 15 let včetně. Každý závodník je odpovědný za svůj fyzický i psychický stav. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Registrace do závodu

Mapa a profil krátké trasy

Mapa a profil krátkého závodu v Říčanech u Prahy 2020 • Foto iSportLIFE.cz

Mapa a profil dlouhé trasy

Mapa a profil 19kilometrového závodu v Říčanech u Prahy 2020 • Foto iSportLIFE.cz

Kategorie:

MUŽI

Junioři 15 - 20: ročník 2005 - 2000

Kategorie A 21 - 39: ročník 1999 - 1981

Kategorie B 40 - 49: ročník 1980 - 1971

Kategorie C 50 - 59: ročník 1970 - 1961

Kategorie D 60 - : ročník 1960 - ..

ŽENY

Juniorky 15 - 20: ročník 2005 - 2000

Kategorie A 21 - 39: ročník 1999 - 1981

Kategorie B 40 - 49: ročník 1980 - 1971

Kategorie C 50 - 59: ročník 1970 - 1961

Kategorie D 60 - : ročník 1960 - ..

Startovné: online registrace - 690/490 Kč, na místě - 690/490 Kč

Termín pro zaplacení startovného: do 7 dní od registrace, při platbě převodem nejpozději 10. května 2020, při platbě kartou do 13. května 2020, další platby nebudou z technických důvodů umožněny. Pokud nebude startovné uhrazeno ve stanoveném termínu, bude závodník ze startovní listiny vyřazen. Při neúčasti se startovné nevrací.

V ceně startovného každý závodník získává: Při platbě do 28. 4. 2020 triko s originálním potisekm (poté bez trika), startovní číslo, jednorázový měřicí čip, medaili, SMS s výsledkem, elektronický pamětní diplom, občerstvení v cíli, zajištění a značení závodu. Tyto věci si lze vyzvednout jen při prezentaci k závodu 16. 5. 2020.

Měření: Čipová technologie. Měřicí čip obdrží každý zúčastněný při prezentaci přilepený na zadní straně startovního čísla. Každý závodník si musí před závodem umístit startovní číslo na horní část těla, jinak mu nebude změřen výsledný čas. Závodník je povinen připevnit si měřicí čip před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Každému závodníkovi je měřen čas od okamžiku proběhnutí startovní čárou až do okamžiku proběhnutí cílovou bránou. Po doběhu nemusí závodníci čipy vrátit pořadatelům.

Omezení: Závod se koná v dešti, chumelenici apod, ale i tak si vyhrazujeme právo závod zrušit a to s ohledem na opravdu krajně nepříznivé povětrnostní podmínky a v jiných nepředvídatelných případech. Pokud tato situace nastane, závodníkům bude vráceno startovné bez další náhrady.

Běh se psem: Z důvodů bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním účastníkům závodu není povolen běh se psem.

Doprava: K dopravě na místo startu doporučujeme využít železniční dopravu. Parkovací místa nemusí kapacitně postačovat.

Slavnostní vyhlášení vítězů: po ukončení závodu v prostoru startu

Protesty: do 30 minut po vyhlášení výsledků

Ředitel závodu: Marek Topinka, e-mail: zavody@cncenter.cz

Zástupci ředitele závodu: Marek Odstrčilík

Pravidla závodu naleznete ZDE

Informace o zpracování osobních údajů jsou ZDE

Za odložené věci v místě závodu NERUČÍME!

Všichni se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Facebooková událost závodu ZDE.

PŘIHLÁŠKY: Po spuštění registrace na jednotlivé závody (DD. MM. RRRR) se bude možno přihlásit zde>>>> (pozor, na jednu registraci je potřeba jeden e-mail. Přihlašujete-li svého kamaráda a sebe, musíte použít rozdílné e-mailové adresy.)

Startovní listina ZDE

Výsledky budou po skončení závodu zveřejněny tady.

Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Columbia

Propozice dětský závod

Datum konání: sobota 16. 5. 2020

Kapacita: 150 závodníků

Start závodu: 10:00 hod, Koupaliště Marvánek, Řípská 24, Říčany

Prezentace: 9:00 - 9:30 hod

Trasa závodu: okolo Marvánku

Délka tratě: 750/1500 m

Povrch tratě: asfalt, zpevněné cesty, lesní a polní cesty

Převýšení: 0 m

Časový limit: Závod bude ukončen po 30 minutách.



Věková hranice pro účast v závodě: Od 6 let (směrodatný je ročník narození, závodník musí dosáhnout v roce konání závodu šesti let). Každý závodník/zákonný zástuoce je odpovědný za fyzický i psychický stav závodníka. Závodníci mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.



Registrace do závodu

Kategorie:



Chlapci

Kategorie A: ročník 2014 - 2012 (750 metrů)

Kategorie B: ročníl 2011 - 2009 (1500 metrů)

Kategorie C: ročník 2008 - 2005 (1500 metrů)



Děvčata

Kategorie A: ročník 2014 - 2012 (750 metrů)

Kategorie B: ročník 2011 - 2009 (1500 metrů)

Kategorie C: ročník 2008 - 2005 (1500 metrů)

Startovné: on-line registrace - 100 Kč, na místě - 100 Kč

Termín pro zaplacení startovného:do 7 dní od registrace, při platbě převodem nejpozději 10. května 2020, při platbě kartou do 13. května 2020, další platby nebudou z technických důvodů umožněny. Pokud nebude startovné uhrazeno ve stanoveném termínu, bude závodník ze startovní listiny vyřazen. Při neúčasti se startovné nevrací.



V ceně startovného každý závodník získává: Startovní číslo, jednorázový měřicí čip, medaili, SMS s výsledkem, elektronický pamětní diplom, občerstvení v cíli, zajištění a značení závodu. Tyto věci si lze vyzvednout jen při prezentaci k závodu 16. 5. 2020.



Měření: Čipová technologie. Měřicí čip obdrží každý zúčastněný při prezentaci přilepený na zadní straně startovního čísla. Každý závodník si musí před závodem umístit startovní číslo na horní část těla, jinak mu nebude změřen výsledný čas. Závodník je povinen připevnit si měřicí čip před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Každému závodníkovi je měřen čas od okamžiku proběhnutí startovní čárou až do okamžiku proběhnutí cílovou bránou. Po doběhu nemusí závodníci čipy vrátit pořadatelům.

Omezení: Závod se koná v dešti, chumelenici apod, ale i tak si vyhrazujeme právo závod zrušit a to s ohledem na opravdu krajně nepříznivé povětrnostní podmínky a v jiných nepředvídatelných případech. Pokud tato situace nastane, závodníkům bude vráceno startovné bez další náhrady.

Běh se psem: Z důvodů bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním účastníkům závodu není povolen běh se psem.

Doprava: K dopravě na místo startu doporučujeme využít železniční dopravu. Parkovací místa nemusíkapacitně postačovat.

Slavnostní vyhlášení vítězů: po ukončení závodu v prostoru startu

Protesty: do 30 minut po vyhlášení výsledků

Ředitel závodu: Marek Topinka, e-mail: zavody@cncenter.cz

Zástupci ředitele závodu: Marek Odstrčilík, Marta Eresken

Pravidla závodu naleznete ZDE

Informace o zpracování osobních údajů jsou ZDE



Za odložené věci v místě závodu NERUČÍME!

Všichni se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Facebooková událost závodu ZDE.



PŘIHLÁŠKY: Po spuštění registrace na jednotlivé závody (DD. MM. RRRR) se bude možno přihlásit zde>>>> (pozor, na jednu registraci je potřeba jeden e-mail. Přihlašujete-li svého kamaráda a sebe, musíte použít rozdílné e-mailové adresy.)

Startovní listina ZDE

Výsledky budou po skončení závodu zveřejněny tady.



Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Columbia