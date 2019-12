Registrace na iSport LIFE závody zahájeny. Získejte batoh, nebo závod zdarma

Šest závodů, šest odlišných míst v Česku. iSport LIFE Columbia běžecké závody 2020 startují registrace. Závody jsou pro celou rodinu, takže na své si přijdou děti, začínající běžci, ale i ti zkušenější. Dva závody nabídnou dokonce okolo 20 kilometrů v terénu. V tento předvánoční čas vám nabízíme dva zajímavé balíčky, první v sobě skrývá běžecký batoh Columbia při zakoupení všech 6 závodů (počet omezen na 70 registrací). Druhý je pak koncipován jako 5+1, tedy jeden závod máte gratis. Tak pokud sháníte dárek pro aktivního člena rodiny, kamaráda, je to ideální volba.

iSport LIFE Columbia závody doznaly proti roku 2019 několika zásadních změn. Tou první je přidání města Plzeň do startovního kalendáře, druhou pak prodloužení dvou tras na cca 20 kilometrů, další pak zařazení dětských závodů na všechny naše běžecké akce a tou poslední, díky propojení s firmou PETR ČECH SPORT (organizátor závodů Kolo pro život, Stopa pro život), zkomfortnění zázemí pro závodníky a diváky. Děti i dospělí se mohou těšit vždy na doprovodný program, který též dozná změn.

Nejlepší dárek pro běžce pod stromečkem?

Vánoce jsou tady! Získej výhodně permici na všechny závody v roce 2020 a skvělý dárek v podobě batohu od Columbie.

Máme pro vás připraveny dva vánoční balíčky:

Batoh Columbia: kupte si všech šest závodů najednou a získáte zdarma běžecký batoh Columbia v hodnotě 1999 korun (pouze pro 70 nejrychlejších). Cena je 2940 korun.

5+1: získejte při zakoupení pěti závodů jeden zdarma. Na vás je, zda to bude delší nebo kratší trať. Cena je 2450 korun (akce platí do konce ledna).

Běžecký batoh Columbia MONTRAIL F.K.T. • Foto Pavel Mazáč

V lednu pak zahájíme prodej jednotlivých závodů.

Ve startovním setu každý obdrží čip, číslo, překvapení ve formě exkluzivního bavlněného trička s motivem každého závodu. Po závodě obdrží v cíli každý dřevěnou účastnickou medaili a ti, kteří skončí na bedně, pak pamětní kovovou.

UPOZORNĚNÍ! Jelikož měníme servis, který obstarává a řeší online registrace, tak při zakoupení vánoční nabídky obdržíte v tuto chvíli kód/voucher, pod kterým se pak následně během ledna přihlásíte do registračního systému.

Moc se na vás těšíme a děkujeme všem, kteří na naše závody chodí. Přejeme vám krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví.

iSport LIFE Columbia závody 2020

14. března 2020, Praha (Milíčovský les) – 6 km, dětské závody

Závod, který se mezi běžci stal za několik málo let skoro kultovním. Závod v Milíčovském lese, který je chráněným územím, není dlouhý, ale o to je zrádnější díky třem kopcům - zarostlým navážkám. Jelikož přes navážku běží celkem šestkrát, dělá to ze závodu pěknou prověrku fyzičky na začátku sezóny. Cena 490 korun.

18. dubna 2020, Ostrava – 10 km, dětské závody

Bělský les, ve kterém se závody konají, je vlastně velkým zeleným parkem, který je oblíbený mezi ostravskými běžci. Trasa je většinou sice po asfaltu, ale nejvzdálenější část závodu nabídne část po lesní a většinou velmi bahnité cestě. Cena 490 korun.

16. května 2020, Říčany u Prahy – 5 km a 20 km, dětské závody

V podstatě čistě trailová záležitost. Trasa vede překrásnou říčanskou přírodou a ukáže vám místní lesy v celé své nádheře. Máte rádi delší výzvy? Přijďte se proběhnout. Cena 490 korun za krátký a 690 korun za dlouhý závod.

6. června 2020, Plzeň – 10 km, dětské závody

Nové místo v našem programu. Závod se koná v Borském parku, který je tak zelený, jak jen park má být. Poběží se dva okruhy. Cena 490 korun.

12. září 2020, Brno (Zoo Brno) – 10 km, dětské závody

Start přímo v Zoo Brno u medvědů hnědých. Tohle se vám prostě jen tak nepoštěstí. Ze zoo se běží směrem Baba, tedy místo, které je opravdu nádhernou ozdobou Brna. Pokud máte rádi netradiční místo startu a cíle a není vám cizí závodění v terénu, dorazte. Cena 490 korun.

17. října 2020, Praha (Divoká Šárka) – 5 km a 18 km, dětské závody

Divoká Šárka je určitě jedno z nejhezčích míst v Praze. Klidné části a zádumčivá zákoutí střídá divokost k nebi se tyčících skal. A dlouhá trasa opravdu prověří ty, co mají rádi výzvy. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Jednoznačně je tento závěrečný závod naším vrcholem celého roku. Tady nesmíte chybět. Cena 490 korun za krátký a 690 korun za dlouhý závod.