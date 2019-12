Chcete získat parádní medaili? Přihlaste se na naše běžecké závody

Každý závodí z jiného důvodu. Někdo chce vylepšit svůj čas z minula, jiný má rád atmosféru amatérských závodů, další chce porazit svého soupeře. Ať je důvod jakýkoliv, tak určitě každého potěší, když mu na krku po závodě visí hezká medaile. Je to památka na silný moment, který v ten den zažije, na to, že se sebe vyždímal maximum. A my jsme si pro vás na příští rok připravili novou kolekci. Každý, kdo dokončí závod, obdží velkou dřevěnou medaili, pro ty, kteří budou na bedně budou připraveny kovové, a to zlaté, stříbrné a bronzové. Tak se přihlaste.