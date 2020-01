Na začátku loňského června bojovala fotbalová reprezentace Anglie s nizozemským výběrem v semifinále Ligy národů. Vítězství by zajišťovalo nejen účast ve finále, ale také výhodnější pozici v kvalifikaci na mistrovství Evropy.

Anglie po proměněné penaltě Marcuse Rashforda z 32. minuty odcházela do kabin spokojenější, avšak 17 minut před koncem řádné hrací doby udeřil nizozemský obránce de Light, jenž tak odčinil svůj penaltový prohřešek. Zápas dospěl do prodloužení.

To se ovšem hrubě nepovedlo anglickému zadákovi Albionu, Johnu Stonesovi. Nejprve příliš dlouho váhal s rozehrávkou, až sám sebe dostal pod velký tlak, chyboval a hráči Oranjes se poprvé dostali do vedení. Parte na finálové dveře pak pověsil nepřesnou a velmi pomalou malou domů, kterou nizozemci vystihli a nekompromisně potrestali. Smolný večer pro Anglii, příšerný pro Stonese.

To vše z tepla svého domova sledoval Tom Pope, útočník čtvrtoligového Port Vale. Po zhlédnutí sestřihu zápasu neváhal a popřel předsudky o Angličanech a jejich průchodu emocí. Naopak nezapřel své kořeny, co se humoru týče. Na sociální síť Twitter totiž sdílel tento vzkaz: „Vím, že jsem hráč League 2 (čtvrtá nejvyšší soutěž pozn. red.), vím, že on hraje za Anglii, vím, že bere 150 tisíc liber měsíčně, že je milionkrát lepším hráčem, než jsem já. Ale rád bych hrál proti Johnu Stonesovi každý týden! To bych dal 40 gólů za sezónu.“ Příspěvek nezapomněl okořenit peprnými hashtagy.

Just watched the highlights of the England game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss — Tom Pope (@Tom_Pope9) 7. června 2019

A co čert nechtěl, za půl roku od Stonesových hrůzných okamžiků a Popeovy posměšné kritiky postavil los legendárního FA Cupu tyto dva proti sobě. Hvězdný Manchester City vs. maličký Port Vale. Internacionál John Stones vs. internetový troll Tom Pope.

Fanoušci Citizens samozřejmě nenechali Popeovu troufalost jen tak. Na sociálních sítích čtvrtoligového útočníka téměř až bombardovali. Většinou šlo o hecování, ale pár urážek, jak už to tak na internetu bývá, by se určitě našlo.

„Tenhle tweet je půl roku starý a vy jste ho stejně dokázali vykopat. Za těch šest měsíců se ale ohromně zlepšil a myslím si, že je jedním z nejlepších stoperů světa,“ pokoušel se útočník Port Vale o defenzivu. Avšak dlouho mu to nevydrželo.

This tweet was 6 months ago and you’ve all managed to dig it up 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ in them 6 months he’s improved dramatically and I think he’s the best centre half in the world 😊😊 https://t.co/i64I9jCLKt — Tom Pope (@Tom_Pope9) 2. prosince 2019

Rýpal si neodpustil maličký přídavek: „To, že mě obtěžují fanoušci Man. City, je pro mě velká čest. Jsem z toho naměkko! Měli byste se ale starat a tweetovat Manému se Salahem a vynechat Toma „mezka“ Popa, truhlíci.“

I feel absolutely honoured to be getting abuse from Man City fans 😊😊 it’s made me emosh! You lot should be worrying and tweeting Mane and Salah not Tom ‘the carthorse’ Pope you plantpots 👍🏻👍🏻 — Tom Pope (@Tom_Pope9) 2. prosince 2019

Ten opravdový zápas ale nastal až na hřišti. Tom Pope vedl své Port Vale na stadion Etihad jako kapitán. A John Stones nastoupil také!

Sport píše různé příběhy – neuvěřitelné, napínavé, někdy bezcitné a chladné, jindy dechberoucí a vzrušující. A někdy bizarní.

Manchester City vyhrál podle očekávání vyšším brankovým rozdílem, avšak příběh online provokatéra Popea dospěl k rozuzlení. V 19. minutě se útočník dostal po centru zprava nikým nehlídaný k hlavičce a umístil míč přesně k levé tyči. Obránci Citizens pouze přihlíželi. A Pope byl radostí celý bez sebe.

Po zápase, který skončil 4:1 pro favority, si oba soci sportovně podali ruce. „Hráči Manchesteru City mě vzali s sebou dovnitř (do kabiny), ale John se mnou nemluvil. Bylo to trochu divné. Podali jsme si sice ruce, ale netvářil se moc nadšeně,“ řekl Pope po utkání.

Ale nebyl by to on, kdyby pak na Twitteru znovu neřádil: „Omlouvám se, ale nedokážu teď všem na jejich zprávy odpovědět. Je to bláznivé. Chtěl bych jen říct, že jsem se šeredně pletl a byl úplně mimo, když jsem tvrdil, že bych dal 40 gólů… Bylo by jich spíš 50. Užijte si víkend.“

Sorry I can’t reply to everyone it’s gone mental! I’d just like to say I was completely wrong and bang out of order to say I’d score 40 a season..... it’s more like 50 😊😊😊 enjoy your weekend 👍🏻👍🏻👍🏻 — Tom Pope (@Tom_Pope9) 4. ledna 2020

„Nejlepším zážitkem večera pro mě nebyla vstřelená branka, ale Benjamin Mendy, který na mě čekal před naší šatnou. Udělali jsme si selfie do jejich skupinového chatu. Mendy je provokatér,“ napsal Pope s jednodenním odstupem.