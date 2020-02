Ledové koupele a otužování proslavilo především ocelové tělo Wima Hofa, extrémního nizozemského sportovce, který proslul například plaváním ve vodě pod zamrzlým ledem.

Následují ho lidé po celém světě. Jde snad o sektu? Nikoliv, prospěch otužování, jež Wim Hof propaguje, je obecně známý. Prokázaly ho už mnohé studie a doporučují ho lékaři.

Za tvrdou zkoušku vás bude čekat odměna v podobě zlepšené imunity. Chladná koupel také skvěle regeneruje unavené svaly, má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a krevní tlak.

„Dělám to hlavně kvůli tomu pocitu, který mám potom. Ale říká se, že holky mají větší problém s prokrvením končetin, a mně to asi pomáhá. Snažím se doma netopit a všude je mi vedro. Zimu teď zvládám daleko líp,“ přiznala Samková pro aktualne.cz.

Abyste brali jen benefity, musíte dodržovat pár pravidel.

Než poprvé vlezete do ledové řeky, otužujte se. Zkoušejte si ranní kávu vypít na balkóně (oblečení) nebo si choďte ven zacvičit (shoďte nějakou tu vrstvu). I to je otužování.

Voda zchladí tělo dvacetkrát rychleji než vzduch. Vodou se tedy nejdříve začněte polévat nebo použijte žínku. Sprchování také může být ze začátku jen desetisekundové a postupně prodlužujte maximálně na minutu a půl až dvě minuty. Sprchujte se nejdříve horkou vodou, na závěr si dejte ledovou a pak to „spláchněte“ několika vteřinami opět pod teplou. Opakujte každé ráno a ideálně i každý večer. První pozitivní účinky můžete pozorovat už po měsíci.

Varování: nenahrazujte koupání v řece naložením do ledové vany – v ní nemáte šanci zahřát tělo pohybem a mohlo by dojít k nežádoucímu prochladnutí. Pokud ale máte v zimě napuštěný bazén, směle do něj. Před ani po takové zimní koupačce nepijte alkohol a nezakončujte ji horkou sprchou. Takový šok by mohl způsobit srdeční selhání.

Ledové selfie. Samková se zimou neklepe. • Foto Facebook

A jak to funguje? Sportovci po náročném tréninku či závodě často využívají terapii chladem buď ve formě „naložení do ledu“, nebo pomocí střídavé horké a studené sprchy.

Holandská studie vysvětluje, že zahřátí organismu (tréninkem nebo horkou vodou) má za následek rozšíření cév a zásobení svalů a pokožky okysličenou krví. Přechod „do ledu“ cévy bleskově smrští a omezí tak průtok krve. Po opětovném roztažení cév je odkysličená krev ze svalů a tkání rychle vehnána do plic, kde se rychleji okysličí a putuje zpět do svalů a tkání.

To pomáhá regeneraci svalů po náročném cvičení, během kterého krev nestíhá svaly dostatečně okysličovat, a ty pak na obranu produkují kyselinu mléčnou, která ovšem po cvičení (především druhý den) způsobuje nepříjemné bolesti svalů.

Další metou už je studená koupel venku.