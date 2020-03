Stařík trénuje s egyptským profi týmem. Neuvěříte, kolik mu je let!

Eez Eldin Bahder má směle našlápnuto k tomu, stát se nejstarším profesionálním fotbalistou na světě. Pětasedmdesátiletý stařík skóroval z penalty při svém debutu za třetiligový egyptských tým Město 6. října.

Takto trénuje pětasedmdesátiletý Eez Eldin Bahder

Otec čtyř dětí a dědeček šesti vnoučat, začal hrát fotbal v Káhiře, když mu bylo šest let. Navzdory svému zápalu se však nikdy nestal profesionálem. V dospělosti pracoval na pozici konzultanta ve stavebnictví a později se stal expertem na kultivaci půdy. Patnáct let žil v Kuvajtu. V současné době žije ve městě Al Rehab na předměstí Nové Káhiry.

Téměř po celý svůj život hrál fotbal jako amatér. I když tušil, že jeho sen stát se profesionálem je čím dál vzdálenější, stále v něm naděje zůstávala. Kdo by to byl tušil, že téměř sedmdesát let poté od doby, co Bahder poprvé kopl do balónu, se jeho dětský sen stane skutečností.

Ačkoliv tomu příliš šancí nedával, poslal žádost o přijmutí do několika fotbalových klubů. Odpověď nakonec přišla z Města 6. října (město bylo pojmenováno podle dne, kdy egyptská armáda překročila Bar Levovu linii, pozn. aut.), klubu, který hraje v Egyptě třetí divizi.

Aby mohl být Bahder uznáván jako nejstarší profesionální hráč na světě, musí odehrát dva 90minutové zápasy. Kvůli tomuto úkolu poctivě a pravidelně trénuje. Aby se dostal do co největší kondice, absolvuje nejen klubové tréninky, ale cvičí i se svým osobním trenérem.

Ačkoliv je pětasedmdesát skutečně vysoký věk, podle Bahderova osobního trenéra Mahmouda Refaata je přesvědčen, že díky svému zápalu se mu nakonec podaří obstát. Světový rekord nejstaršího profesionálního fotbalisty v současné době drží izraelský Isaak Hayik, který chytal loni v dubnu za izraelský tým Ironi a Yehuda ve věku 73 let.