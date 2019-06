Skokanský můstek ožívá v létě. Extrémní závod přilákal Samkovou, Fuksu i Davidovou

Kanoista Martin Fuksa si v minulosti již jednou extrémní závod do vrchu vyzkoušel. Tentokrát se čerstvý dvojnásobný stříbrný medailista ze světového poháru v německém Duisburgu vydá na Red Bull 400 i s bratrem Petrem. „Když jsem běžel minule, byl to masakr. Ale byla to trochu jiná situace, měl jsem po sezoně a byl v trochu volnějším režimu. Teď budu v tréninku a chci vyzkoušet, co to se mnou udělá,“ vysvětlil Martin Fuksa. Mezi oběma bratry, jejichž snem je postavit se do jedné lodi na olympijských hrách, panuje i při mimosoutěžním klání zdravá rivalita. „Každý chce předběhnout toho druhého a dokázat si, že je lepší! Sázka nepadla, ale bude,“ tvrdí sebevědomě mladší Petr.

Vůbec poprvé se pod hrůzostrašně vypadající kopec postaví královny letošní zimy snowboardcrossařka Eva Samková a biatlonistka Markéta Davidová. „Nejsem žádný vytrvalec, posiluju a myslím, že nejsem v běhání moc dobrá. Ale v rámci přípravy se na závod těším. Láká mě i kvůli tomu, že ráda zkouším nové věci, a jednou za čas mi přijde dobrý se úplně vydat a vyflusat (smích),“ vyhlíží novou výzvu Eva Samková, která nepoběží kompletních čtyři sta metrů, podařilo se jí přemluvit týmové kolegy a závod absolvuje v podobě štafety.

Stejně tak i čerstvá Biatlonistka roku Markéta Davidová. Ta do bláznivého závodu přemluvila kamarádky z dětství. „Moc se těším, je to první podobná akce, které se účastním. Každý rok jsem koukala na videa ze závodu, ale nikdy jsem nenašla odvahu se přihlásit. Určitě si s holkama štafetu užijeme, navíc myslím, že by to mohl být i dobrý trénink,“ popsala své pocity před závodem Markéta Davidová. Podobnou možnost využili i hokejisté libereckých Bílých Tygrů. Ti se představí ve čtveřici David Aubrecht, Daniel Ira, Adam Charvát a Petr Had.

Na své si přijdou i fanoušci akrobatického létání. Český reprezentant a loňský mistr světa Martin Šonka se sice nepostaví na start závodu, ale na nebi nad Ještědem předvede ty nejlepší kousky, které má ve svém akrobatickém repertoáru.

Nabitý program

Celý sportovní víkend začne již v pátek večer, když se závodnici poprvé představí v rámci Nočního sprintu s Benzina. Na zkrácené trati o délce 260 metrů budou pod umělým osvětlením soupeřit muži, ženy a smíšené štafety. Opravdový nápor se ovšem chystá na sobotní dopoledne.

Závod, který má v letošním ročníku dvacet zastávek na třech kontinentech, vyvrcholí semifinálovými a finálovými běhy mezi druhou a čtvrtou hodinou odpolední. Ještě před nimi si diváci i závodníci mohou užít jedinečné vystoupení mistra světa v letecké akrobacii Martina Šonky. Novinkou letošního roku oproti přechozím ročníkům v Harrachově jsou nezkrácené kvalifikační rozběhy.

Nejlepší cesta do areálu je tramvají na konečnou zastávku Horní Hanychov a odtud pěšky. V případě příjezdu vlastním autem je otevřené parkoviště „P1“. Kromě občerstvení pro závodníky, které zajišťují organizátoři, je na místě možnost navštívit restauraci. Po doběhu, vyhlášení vítězů a slavnostním předání cen bude pro všechny účastníky i diváky připraven bohatý program v libereckém klubu Golf. Právě tam budou mít ve večerních hodinách představení ti nejlepší čeští DJ’s ze soutěže Red Bull Music 3Style. Stále ještě je možné se na závod přihlásit, a to až do čtvrteční půlnoci na www.redbull.cz/400.

Red Bull 400

S myšlenkou na využití skokanských můstků během léta přišel v roce 2011 Rakušan Andreas Berger. Překonání klasické atletické vzdálenosti 400 metrů od místa, kam v zimě dopadají skokané, až po rozjezdovou lavici se sklonem až 37 stupňů dělá ze závodu Red Bull 400 jeden z nejkratších a zároveň nenáročnější sportovních klání. Současný rekord na české půdě drží slovenský sprinter Tomáš Čelko, který v tehdejších náročných podmínkách zdolal můstek v neuvěřitelném čase 3:58,9.