Jeden hromadný dojezd už máme na 106. ročníku Tour de France za sebou. Soudě i podle výsledků nešlo ale o závěr pro rozené sprintery, ale spíše rychlíky klasikáře. V první desítce jich bylo hned několik. Už dnes bychom ale mohli vidět první ryze spurtérský závěr. A ačkoliv je ve startovním poli mnoho mužů s pořádně nabušenými stehny, hvězdy z dřívějška chybí.

„Při nominacích týmů, z nichž některé byly ohlášeny až v týdnu před startem Tour, bylo pro mě asi největší zprávou, že nestartuje Mark Cavendish. I proto, že se známe, jsme kamarádi, jezdili jsme spolu v týmu. Po dvanácti letech nepojede Tour a ty sprinterské etapy. I proto si myslím, že letos ve sprintech budeme ochuzeni. U Marka se to dalo trochu předpokládat, ale chybí i další jména,“ upozorňuje někdejší český profesionál František Raboň.

Pojďme si připomenout některé absentéry z řad sprinterů. Vedle zmíněného Cavendishe, vítěze 30 (!) etap na Tour de France, je to třeba Marcel Kittel (14 etap na Tour), který přerušil kariéru a je otázkou, zda se ještě vrátí. V týmu UAE Emirates chybí v soupisce Fernando Gaviria, který slavil loni na Tour triumf hned v první etapě, k němu pak přidal ještě jednu výhru.

Tour de France 2019: Nejslavnější závod bez legend, Kreuziger jediným Čechem

„Michael Matthews se taky asi připravoval na jinou roli, po odstoupení Toma Dumoulina zase začal trochu trénovat sprinty,“ zmiňuje Raboň jméno cyklisty stáje Sunweb, který skončil ve včerejším dílu Tour druhý.

„Letos odstoupilo několik dost zásadních lidí jako Chris Froome a Tom Dumoulin. I přesto v kopcích bude o zábavu postaráno, tam je těch závodníků pořád strašně moc. Ale myslím si opravdu, že jestli někde bude Tour ochuzená, tak to bude ve sprinterských etapách. Tam dřív ty vlaky rozjíždělo šest sedm týmů, to byly krásné bitvy. To letos asi trochu odpadne,“ myslí si pětinásobný účastník italského Gira.

I přesto jsou ve startovním poli zajímavá jména. Elia Viviani bude chtít napravit nezdar z jarní domácí Grand Tour, kde nezískal jedinou etapu. Dalším by mohl být Matthews, v případě Dylana Groenewegena bude hrát podstatnou roli, jak se zotaví z pádu v etapě číslo 1.

„Já bych to strašně moc přál i Andrému Greipelovi, který přestoupil do prokontinentálního týmu a jeho forma nebyla úplně ideální. On se někdo zase objeví,“ věří Raboň.