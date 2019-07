Tour de France 2019

Sagan zatím plní plán na jedničku. Drží zelený trikot, na konci každé etapy je mezi nejlepšími pěti a zatím ho míjejí i nehody. Ve čtvrté etapě se už potřetí v letošním ročníku dokázal probojovat do závěrečného spurtu, ale stejně jako v předchozích pokusech, i nyní se našel někdo rychlejší. „Nemohl jsem se rozhodnout, jestli mám zůstat na zadním kole Vivianiho, pak jsem šel za Kristoffa a to asi byla chyba. I tak jsem ale spokojený,“ ohlédl se za etapou Sagan v rozhovoru pro televizní stanici Eurosport.

Právě Elia Viviani se nakonec radoval ze svého vůbec prvního etapového vítězství. Dokázal tak, že Deceuninck Quick-Step je letos opravdu silná, lídrem závodu je totiž od závěru třetí etapy Julian Alaphilippe. „Deceuninck má rozhodně nejlepší sprinterský vláček,“ smekl Sagan.

„Dnes to byl velmi rychlý závěr pro tyhle čisté sprintery. Včera jsem to tahal s vrchařema, bylo to dost těžké a spotřeboval jsem víc energie. Možná mi právě to dneska chybělo. Ale pro mě je nejdůležitější, že jsem byl opět vepředu, že jsem ve sprintech konstantní a že se mi nic nestalo,“ uvědomil si.

Zítra cyklisty čeká pátá etapa, další z těch, která by mohla právě Saganovi vyhovovat. 175,5 km dlouhá trasa ze Saint Dié des Vosges do Colmar se totiž pyšní hned čtyřmi horskými prémiemi, členitý profil by tak mohl vyhovovat spíše klasikářům.