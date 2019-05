Lance Armstrong zcela jistě patří mezi nejznámější cyklisty na světě. Důvodů je hned několik. Jedním z nich jsou nepochybně jeho sportovní úspěchy. Armstrong toho během své kariéry stihnul opravdu hodně, mimo jiné i stát se sedminásobným vítězem legendární Tour de France. Srdce fanoušků z celého světa si získal také díky úspěšnému boji s rakovinou varlat, kterou prodělal v roce 1996.

V paměti mnohých však navždy zůstane zapsaný především kvůli svému dopingovému skandálu odhalenému v roce 2012. Ačkoliv obvinění nejprve striktně odmítal, zhruba o rok později se k dopingu sám přiznal. Dnes sedmačtyřicetiletý Armstrong tvrdí „nic bych neměnil“.

„Mé chyby mě naučily mnohému, avšak kdyby se nestaly, jen stěží bych se z nich mohl poučit. Vím, že to, co jsem pro vítězství udělal, nebylo legální, ale nic bych neměnil. A to i přesto, že jsem zažil pád na úplné dno a ztratil kvůli tomu spoustu peněz,“ řekl Armstrong v rozhovoru pro NBC Sport.

Cyklista v minulém roce souhlasil, že zaplatí americké vládě odškodné v celkové výši pět milionů dolarů (zhruba 115 milionů korun). Vládou byl obviněn z podvodu, kterého se dopustil tím, že bral doping v době, kdy jezdil za veřejně financovaný tým US Postal Service. Tato již několik let trvající žaloba stála Armstroga doposud již 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun).

Armstrong v rozhovoru pro NBC Sport také řekl, že mu bylo v době, kdy závodil, jasné, že je doping v oblasti cyklistiky rozšířený. „Nechci se vymlouvat na to, že to tehdy dělali všichni, a že bychom bez toho neměli šanci vyhrát. Já jsem byl ten, kdo se rozhodl dopovat a musím za to nést odpovědnost. Rozhodně bych neměnil životní lekci, kterou jsem tak mohl dostat,“ zakončil.