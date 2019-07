Životní závod Cinkovi přerušila arytmie. Způsobila ji ledová voda

Devětadvacetiletý Cink jel v Andoře, kde se mu v minulosti několikrát dařilo, dlouho životní závod. Od startu se pohyboval mezi nejlepšími a od druhého kola vedl. Vynikající sólojízdou si český biker vypracoval velký náskok a do pátého ze sedmi okruhů vjížděl s náskokem 36 sekund před svými pronásledovateli. "Ani jsem nejel naplno, pořád jsem tam měl rezervu," řekl Cink serveru mtbs.cz.

Pak však pátý muž z květnového závodu v Novém Městě na Moravě začal zpomalovat a dostihla ho trojice Schurter, Mathias Flückiger a Henrique Avancini. Cink si v té době několikrát poklepal na hruď a v depu musel zastavit. Jeho týmový šéf poté v televizním rozhovoru uvedl, že měl problémy s tepovou frekvencí. Cink více než minutu v depu odpočíval a pak se do závodu vrátil hluboko v druhé desítce. Český cyklista následně navázal na své předchozí tempo a po stíhací jízdě vybojoval 10. místo.

"Je to zklamání, velké zklamání," litoval Cink zmařené šance na vítězství, které způsobilo ochlazení studenou vodou. "Nalil jsem si za krk ledovou vodu a ve vteřině jsem měl arytmii. Musel jsem zpomalit a zastavit v depu a rozhodnout se, co dál..." popsal klíčové okamžiky.

Ondřej Cink v závodě Světového poháru v Andoře dlouho vedl, pak však kvůli potížím s tepovou frekvencí musel zastavit (archivní foto)



Až do zdravotních potíží měl Cink naději, že ve Vallnordu naváže na svá předchozí výborná umístění. V andorském středisku byl v SP dvakrát na stupních vítězů a v roce 2015 tam vybojoval bronz na mistrovství světa.

Pro 31. pohárové vítězství v kariéře si dojel navzdory dvěma pádům olympijský vítěz Schurter, jenž drtivým nástupem porazil o dvě sekundy krajana Flückigera. Třetí byl s odstupem 12 sekund Brazilec Avancini, Cink ztratil minutu a půl.

Schurter vede po prvním vítězství v sezoně pořadí SP, Cink je desátý. Seriál pokračuje za týden čtvrtým dílem ve francouzském Les Gets.

Závod žen vyhrála Nizozemka Anne Terpstraová, nejlepší z Češek Jitka Čábelická byla čtyřiadvacátá.

SP v cross country horských kol ve Vallnordu (Andorra):

Muži: 1. Schurter 1:19:34, 2. Flückiger (oba Švýc.) -2, 3. Avancini (Braz.) -12, 3. Kerschbaumer (It.) -27, 4. Sarrou (Fr.) -45, 6. Ulloa (Mex.) -53, ...10. Cink -1:31, 43. Vastl -5:54, 49. Škarnitzl -6:55, 74. Vobecký (všichni ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí (po 3 ze 7 závodů): 1. Schurter 835, 2. Flückiger 755, 3. M. van der Poel (Niz.) 700, ...10. Cink 360, 31. Škarnitzl 178, 43. Vastl 95.

Ženy: 1. Terpstraová (Niz.) 1:22:59, 2. Neffová (Švýc.) -38, 3. Bělomojná (Ukr.) -51, 4. Campuzanová (Mex.) -58, 5. Rissvedsová (Švéd.) -1:03, 6. Michielsová (Belg.) -1:08, ...24. Čábelická -5:28, 49. Štěpánová (obě ČR) 12:16.

Průběžné pořadí (po 3 ze 7 závodů): 1. Courtneyová (USA) 890, 2. Neffová 815, 3. Terpstraová 645, ...22. Čábelická 249, 38. Štěpánová 125.

Muži do 23 let: 1. Dascalu (Rum.) 1:08:08, 2. Cullell (Šp.) -45, 3. Colombo (Švýc.) -1:32, ...29. M. Průdek -5:59, 32. Zadák (oba ČR) -6:43.

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Dascalu 250.

Ženy do 23 let: 1. Eiblová (Něm.) 1:08:09, 2. Richardsová (Brit.) -52, 3. Bertaová (It.) -1:21, ...13. Sásková (ČR) -5:40.

Průběžné pořadí SP (po 3 ze 7 závodů): 1. Eiblová 230, ...20. Sásková 21, 33. Neumanová 4, 28. Czeczinkarová (obě ČR) 4.