V pátek se na Ukrajině uskutečnily dva šampionáty, ve kterých se proti sobě postavili siláci z celého světa. Na prvním z nich bojovali závodníci o titul mistra světa v mrtvém tahu. Druhý, do kterého se počítal i výkon právě z mrtvého tahu, nesl název WORLD ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP U105 2019, tedy Mistrovství světa strongmanů střední váhy.

Co je to sport zvaný strongman? Strongman je neolympijský sport, ve kterém závodníci soutěží v různých silových disciplínách. Ty jsou zaměřené na silovou vytrvalost i maximální sílu. Jde například o přenášení těžkých předmětů, mrtvé tahy, zvedání obří klády vážící klidně i přes sto kilo nad hlavu a mnohé další.

Za Českou Republiku vycestovali na šampionáty hned tři závodníci. Největší pozornost však byla upřena na loňského mistra světa Jiřího Tkadlčíka, který na Ukrajinu odjížděl hned s dvěma velkými cíli. Chtěl nejen obhájit loňské prvenství a stát se tak opět nejsilnějším mužem světa ve střední váze, ale současně i překonat světový rekord na mrtvý tah, který aktuálně činil 402 kilogramů.

Cestu k vytouženému světovému rekordu mu však zkomplikoval soupeř Luke Davies, který dokázal posledním pokusem zvednout na mrtvý tah hned 405 kilogramů. ,,Musel jsem se rozhodnout. Mohl jsem si nechat rekord utéct. Tím bych ale přišel o svůj sen. Na druhou stranu bych mohl uspořit spoustu energie, kterou jsem potřeboval na zbytek Mistrovství světa strongmanů,“ vysvětluje své závodní dilema Tkadlčík.

Český silák však již dříve v rozhovoru pro iSport LIFE řekl, že je zvyklý si své sny plnit. Tahle situace pro něj nebyla výjimkou. Po tahu Daviese si tedy nechal naložit rovných 406 kilo. A povedlo se! Stal se držitelem světového rekordu napříč všemi federacemi.

Jiří Tkaldčík na závodech v Ukrajině překonal světový rekord.

Ačkoliv se Tkadlčík radoval z vítězství v mrtvém tahu, dostavila se podle jeho předpokladů únava, ke které se přidala i trocha smůly. ,,Myslel jsem, že snad nedojdu ani na záchod, natož abych šel na druhou disciplínu. Bohužel organizátory tlačil čas a já dostal na rozcvičku jen pět minut. Hned na této disciplíně jsem navíc udělal školáckou chybu, kvůli které jsem dostal penalizaci. Ta mě nakonec stála celkové druhé místo,“ vysvětluje Tkadlčík, který nakonec na Mistrovství světa strongmanů skončil čtvrtý.

To, že však závod nedopadl přesně podle jeho představ nebere třicetiletý závodník jako prohru a naopak se těší na další sezónu. ,,Nemám důvod být naštvaný, vždyť je to čtvrté místo na Mistrovství světa. Beru to, jak to je, příští rok si vezmu zpátky titul celkového Mistra světa a navrch zvednu přes 415 kilogramů na mrtvý tah, to vím už teď!“