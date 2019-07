Kráska ukázala svůj stroj a urvala první místo, hokejista Petr Průcha na jetsurfu třetí

Minulý víkend se ve Velké Británii konal světový pohár v tomto netradičním sportu, na který se sjeli rideři z různých koutů světa. Nechyběli ani čeští zástupci v čele s mistryní světa Anetou Šacherovou, která vám na Instagramu iSport LIFE ukázala, jak takové závody probíhají.

Nejprve však Aneta fanoušků předvedla "svou krásku" - jak motoprknu přezdívá. "Jsem pyšná Češka, takže národní barvy jsou mou prioritou. Uvnitř plováku se pak ukrývá dvoutaktní motor, díky kterému můžu jet rychlostí až 65 kilometrů v hodině. Prkno jezdí na benzín, který je míchaný s olejem a celkově váží jen 18 kilo," popsala Šacherová svůj stroj.

"Kráska" Anety Šacherové v národních barvách. • Foto Instagram

Pak už na Anetu čekala rozjížďka. Ta však kvůli pádu nedopadla úplně podle jejích snů. Předchozí den však triumfovala, takže se i přes ne úplně povedenou rozjížďku hladce dostala do finále.

Ačkoliv Aneta patřila k favoritkám, finálová jízda byla podle jejích slov velmi náročná. "S holkama jsme se tam trochu poťukaly, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne," hodnotila Aneta finálovou jízdu na Wyboston Lakes nedaleko anglického Cambridge.

Na výsledky si však mladá jetsurfařka musela ještě chvíli počkat. Jako první totiž přišlo na řadu vyhlášení kategorie mužů. Tu opanoval Lukáš Záhorský. Na třetím místě skončil bývalý hokejista NHL Petr Průcha, který se k tomuto sportu dostal poté, co musel kvůli opakovaným otřesům mozku skončit s hokejem. Právě na Průchu směřovali také dotazy fanoušků. Zajímalo je především to, zdali by porazil Anetu na jetsurfu? Podle Petra i Anety by to blonďatá kráska proti bývalému hokejistovi měla rozhodně velmi těžké.

Trofej za první místo. • Foto Instagram

Pak už následovalo vyhlášení ženské kategorie, kde se nakonec Šacherové povedlo urvat fantastické první místo! Po náročném závodě se šampionka vydala odpočívat na hotel, kde si udělala čas na poslední dotazy diváků, které jí posílali na Instagramu. Fanoušky například zajímalo, jak se k tomuto netradičnímu sportu Aneta vůbec dostala. "Pocházím ze stejné vesnice jako vynálezce jetsurfu Marin Šula a odmala znám jeho skvělou ženu," vysvětlila na závěr.

Celý závodní den Anety najdete ve výběrech na Instagramu iSport LIFE