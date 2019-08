Zaříznuté šortky, Jágr účes. Podívejte se na TOP sportovce divokých 90. let

Doba, kdy téměř nic nebylo nemožné. Zlatá éra snad úplně všeho. Divoká dekáda. To jsou jen některé z přezdívek devadesátých let, doby, kdy jste mohli hrát grandslam oblečení v zaříznutých džínových šortkách, kdy Američané objevili „Jágr’s haircut“, a kdy se soupeřky mlátily železnými tyčemi. Připomeňme si největší sportovní ikony a momenty devadesátých let, včetně těch, které nás nutily drtit palce u zrnících televizorů.

Legenda amerického tenisu, jeden ze sedmi mužů, kterým se povedlo vyhrát všechny čtyři grandslamy (některé i opakovaně) a především – vtrhnout do velkého tenisového světa takovým entrée, jako nikdo předtím. Profesionálem se stal v šestnácti, roku 1986. O dva roky později šokoval US Open svým outfitem a celkovým stylem, za který si od magazínu GQ vysloužil přezdívku Axl Rose tenisové scény: „plísňové“ džínové šortky, neposkytující zjevně zcela dokonalý komfort pro hru, o několik čísel větší polo tričko a odbarvené vlasy se sestřihem, známým v USA jako „mullet“, u nás přezdívaným „vpředu byznys, vzadu párty“.

Grafová zářila v éře velkých jmen ženského tenisu – Martina Navrátilová, Helena Suková, Martina Hingisová, Lindsay Davenportová, Monika Selešová, Gabriela Sabatiniová, Arantxa Sánchez Vicariová… Tato jména v turnajích úspěšně porážela a stala se světovou jedničkou. Přečkala i obvinění z daňových úniků na začátku své kariéry, které si dvěma lety ve vězení odseděl její otec a zároveň správce financí. Definitivní uzavření svého případu jí pak stálo ještě 1,5 milionu marek. Svou kariéru ukončila přesně před dvaceti lety: „V tenisu se mi podařilo všechno, co jsem chtěla. Mám pocit, že už nemohu dosáhnout ničeho víc,“ prohlásila tehdy třicetiletá světová trojka.

Když jsme zmínili Andre Agassiho, musíme napsat i o Steffi Grafové. Ne proto, že je jeho manželkou, ale hlavně proto, že se v devadesátých letech stala nejúspěšnější ženou tenisové historie. Blonďatá Němka, kterou proslavily mimo jiné ostré jednoručné bekhendy, nasbírala dvaadvacet grandslamových titulů (a to ani nepočítáme ty ve čtyřhře), je pětinásobnou vítězkou Turnaje mistryň a vysbírala všechny tři olympijské cenné kovy. Uhrála takzvaný kalendářní Golden Slam, kdy v roce 1988 v devatenácti letech ovládla všechny grandslamy i olympiádu. To žádný jiný tenista před ní (a zatím ani po ní) nedokázal.

Nancy Kerriganová:

Holka na zabití

Špičková americká krasobruslařka a žena, která se proslavila především kvůli největšímu sportovnímu skandálu té doby. Na kontě měla už bronz z olympiády v Albertville, bronz a stříbro z mistrovství světa, když se připravovala na mistrovství Ameriky, které bylo zároveň kvalifikací na OH v Lillehammeru. Po cestě z tréninku v Detroitu ale dostala teleskopickým obuškem do kolene. Najatý útočník měl za úkol jí roztříštit koleno, ale byl naštěstí tak zmatený a neprofesionální, že jí způsobil mnohem lehčí zranění, než po jakém toužila Tonya Hardingová a hlavně její šílený manžel Jeff Gilooly, který by Nancy klidně i nechal zabít.

Do Lillehammeru odjely nakonec obě – kvalifikovaná Hardingová i zotavená Kerriganová, největší rivalky amerického krasobruslení. A roztočila se mediální mánie a davové šílenství. I na samotné tréninky krasobruslařek se hrnuly tisíce diváků. Kerriganová nakonec skončila druhá za ukrajinskou senzací Oksanou Bajulovou, Hardingová byla devátá. Dívka, která vyrůstala jen s matkou, sbírala v dětství odpadky, aby si vydělala na tréninky. Kouřila jednu za druhou, nejraději bruslila na heavy metal, ale taky jako první žena skočila trojitého axela. S usměvavou Kerriganovou ze spořádané americké rodiny ale vždy prohrála a věděla, že olympijský úspěch by jí přinesl konečně i dost peněz. Největší prohru si způsobila zoufalým činem, po kterém dostala doživotní zákaz závodění. Kerriganová vytěžila z náhlého úspěchu krasobruslení maximum a stala se nejlépe placeným sportovcem hned po Michaelu Jordanovi. Příběh byl předloni zvěčněn ve filmu Já, Tonya, který vydělal 50 milionů dolarů. Hardingové se i díky němu začalo konečně dařit lépe – vydělala peníze, založila rodinu, úspěšně se vrhla do automobilových závodů s veterány a povedlo se jí získat i určité pochopení společnosti a nakonec i letmé odpuštění od Kerriganové: „Je čas se posunout,“ řekla.