Český fotograf F1 vzpomíná na Laudu: Přátele neměl! Nikdo ho neošálil

V posledních letech s ním přišel do kontaktu často. Formuli 1 fotí už 27 let a posledních devět je i oficiálním fotografem týmu Mercedes. Týmu, kde Niki Lauda působil jako nevýkonný ředitel a kam přivedl i Lewise Hamiltona. „Vypozoroval jsem, že Nikiho nikdo neošálil. Měl dlouholeté zkušenosti a jezdci si nemohli nic vymýšlet. Protože on věděl, jak se to auto chová. Měl vždy přímé komentáře a nikdo ho nemohl obalamutit,“ vysvětluje Jiří Křenek.

Jak budete vzpomínat na Nikiho Laudu?

„Já ho závodit nezažil. Když se mu stala ta havárie v roce 1976, byly mi dva roky. Je ale pravda, že plastické operace se mu vryly do tváře, měl deformované ucho a pak i tu holou hlavu, kterou skrýval pod kšiltovkou. Za tu byl placený, měl na ní vždy nějakou reklamu. Z fotografického hlediska byl určitě největší zážitek, když měl radost – radoval se upřímně. Když třeba získali titul v Mercedesu, tak i tu čepici smekal. Což dělal málokdy. Viděl jsem, že to udělal třeba před Sebastianem Vettelem, když vyhrál v Red Bullu a on byl komentátorem RTL. Nebo pak i před Lewisem Hamiltonem. Byl jsem rád, že jsem u toho byl.“

Dal jste s ním někdy i do řeči?

„Přímo ne. Ano, byl jsem v garáži, když se bavil s Lewisem Hamiltonem nebo když s Totem Wolffem sledovali monitory. Můj kolega, fotograf Mercedesu Wolfgang Wilhelm, který ho fotil už od začátku ve Ferrari, prostě celou jeho kariéru, však říkal, že Niki nikdy neměl přítele. V zimě mu blahopřál k sedmdesátinám, dělal s ním rozhovor a on na něj, ty jsi mein Photograph – můj fotograf. A ne mein Freund – můj přítel. Skutečně jsem nikdy neslyšel, že by Niki někoho nazval přítelem, což mě trochu šokovalo. Je to i trochu smutné, ale asi k tomu měl své důvody. Třeba jak zaznívalo ve filmu Rivalové.“

Jiří Křenek je jediným stálým českým fotografem F1. • Foto Twitter.com

Byla právě jeho buldočí síla vlastností, s níž uspěl? Což prokázal návratem po havárii.

„Těžko říct. Nějakou buldočí vlastnost určitě měl, že si prostě šel za svým, ale víc jsme se neznali. Já ho spíše jen fotil, a tak soudím podle toho, co jsem odpozoroval. Ale uměl být i srdečný. Když třeba Lewis Hamilton vyhrál v roce 2014 titul, Niki si vzal i speciální tričko a radoval se. Když se jezdcům něco povedlo, dovedl se radovat. Je ale pravda, že většinu roku byl spíše zasmušilý, zamyšlený až introvertní. Co ale vím, že uměl všechno stručně pojmenovat a nikdy si nebral servítky.“

Zažil jste někdy i takovou chvíli? Že někomu řekl: Hele, takhle teda ne!

„Byl jsem u různých situací, ale tyto vážné rozhovory probíhají spíše za zavřenými dveřmi. Inženýři mají ve svých kamionech pokoje a kanceláře, kam si třeba jezdce pozvou na kobereček a vyříkávají si to z očí do očí, aby to nikdo v garáži ani na veřejnosti neviděl. Určitě jsem ale viděl, že když byl Niki třeba naštvaný, že se něco nepovedlo v kvalifikaci, tak praštil do stolu. To ale dělá i Toto Wolff. Nebo jsem někde četl, že měl problém, protože říkal já jako Niki Lauda, a ne my jako tým Mercedes. Prý mu za to měl Toto Wolff dávat pokuty, že neříkal: My, ale já. Jako třeba: Já takhle rozhodl. To ale nevím, jestli byla pravda, mám to jen zprostředkovaně z toho rozhovoru.“

Bylo z chování závodníků znát, že z něj mají respekt? Že Laudovi se neodmlouvá?

„Určitě ho respektovali. I Lewis Hamilton, který je už pětinásobný mistr světa, ho bral. Teď dával na Instagram fotku, jak se spolu objímali. Nikiho uznávali všichni. Hlavně kvůli té jeho přímočarosti. On vždy dokázal jednou větou vystihnout, co se stalo.“

I’m struggling to believe you are gone. I will miss our conversations, our laughs, the big hugs after winning races together. God rest your soul. Thank you for being a bright light in my life. I’ll always be here for your family should they ever need me. Love you man pic.twitter.com/cotUpuvW2F — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) May 21, 2019

Vzpomenete si třeba, kdy jste ho viděl a fotil poprvé?

„Je fakt, že F1 fotím od roku 1992, zažil jsem ještě i Ayrtona Sennu na Hungaroringu, ale to nevím, jestli se tam Niki už v tu dobu motal. Byl poradcem ve Ferrari, pak pracoval s Jaguarem… Co ale vím, že když jsem ho poprvé uviděl, určitě jsem na něj hned namířil objektiv a fotil portrét. To stoprocentně. Pak přišel do Mercedesu a tam jsem ho fotil pokaždé, jsem totiž jeden z fotografů Mercedesu. Už to ale bylo takové všednější. A vím, že jsem ho viděl i před dvěma lety, když jezdil exhibiční jízdu na Red Bull Ringu se starými formulemi. Tehdy snad jel s McLarenem, takže ho mám, jak vystupuje a mává divákům. Tam jsem alespoň zažil takové retro.“

Lauda je často vzpomínaným hrdinou a legendou i proto, že závodil ještě v době, kdy formule byly sice rychlé, ale zároveň i nebezpečné, že?

„Je to tak, závodil v nebezpečné době. Vlastně až po smrti Ayrtona Senny a Rolanda Ratzenbergera v Imole se začalo dělat pro bezpečnost víc. Za tu dobu se toho hodně změnilo, ale to neznamená, že by dnes piloti byli nesmrtelní. Přeci jen si vezměte to přetížení… Když to narvou někam do stěny, to přetížení G je taky šílené. Kokpity jsou určitě také koncipovány jinak, než byly. Věřím, že to snad bude pokračovat, aby vozy F1 byly dál bezpečné.“

A nezažil jste třeba situaci, kdy by vám Niki Lauda zakázal nějakou fotku publikovat?

„Ne, on byl v pohodě. Neřešil to. Nebylo to jako u Lewise Hamiltona, který má cenzuru na každou fotografii, co se smí použít. Lewis si to hodně hlídá, zatímco Niki tohle neřešil. Spíš jsem si fotky cenzuroval já sám. Když jsem ho vyfotil a třeba tam nevypadal hezky, snímek jsem většinou ani nepoužil. Zase to ale byla jeho osobnost.“

Jaký odkaz po něm podle vás zůstane?

„Myslím, že jeho jméno se nezapomene, a pro ty, kteří fandí formuli 1, přetrvá na věky. Je to prostě symbol, kterak si jít za svým. Neříkám přes mrtvoly, ale za svým. On tomu dost obětoval, čas a tak. Jeho odkaz je v tom, prostě se nikdy nevzdávat, nespoléhat na předem zametenou cestičku, ale vybojovat si ji sám. Což v téhle době už také není úplně běžné.“

Jste už na cestě do Monte Carla, kde o víkendu pokračuje mistrovství světa F1. Už víte, jaké tam budou vzpomínkové akce na Nikiho Laudu?

„Zatím ne, to uvidíme na místě. Určitě budou tiskovky, na kterých se budou ptát Lewise nebo ostatních. Jsem si jistý, že všichni v Mercedesu budou mít určitě černé pásky a jak Mercedes, tak Ferrari budou mít i nějaký nápis na autě. Přece jen v Mercedesu teď dlouho pracoval a ve Ferrari zažil úspěšná léta.“