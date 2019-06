Třiačtyřicetiletý Martin Šula je rodákem z Brna, kde také absolvoval fakultu strojního inženýrství. Už na škole se rád věnoval spalovacím motorům, díky čemuž v minulosti spolupracoval s týmy MotoGP i Formule 1. V současné době se však věnuje především vlastní firmě, která se zabývá výrobou tak zvaných jetsurfů, tedy surfových prken poháněných motorem.

Firma sídlí v Brně, avšak její produkty nachází své majitele po celém světe. Dnes na jetsurfu z Brna jezdí již tisíce lidí a to včetně takových hvězd jako je Justin Bieber nebo Lewis Hamilton.

Jak vás napadlo sestrojit surfové prkno, které bude poháněné motorem?

"Bylo to někdy v roce 2003. Můj kamarád tehdy vyráběl velké rádiem řízené lodě a já k nim zhotovoval motory. Jednou jsme se z legrace zkoušeli nechat táhnout na prkně za lodí a kupodivu to celkem fungovalo. Napadlo nás proto vyrobit speciální prkno, které byste nemuseli vléct za lodí, protože by mělo zabudovaný vlastní motor, díky kterému byste navíc mohli jezdit i tam, kde nejsou vlny."

Jak dlouho to trvalo od myšlenky k realizaci?

"Cesta od nápadu až po prodej našeho prvního prkna trvala zhruba osm let. I za tu dobu, kterou jsme strávili vývojem jetsurfu, byl náš první prodaný kousek spíše takový prototyp. Naproti výrobkům, které prodáváme dnes, bylo první prkno také dost poruchové. Pokud bych měl tento model přirovnat k autům, šlo by o předválečný vůz z roku čtyřicet. Dnes už jsou naše prkna po technické i technologické stránce dost podobná tomu, co najdeme u běžných aut a motocyklů."¨

Díky Martinu Šulovi má Česko vlastní sport - jetsurf. • Foto motosurfworldcup.com

Osm let je skutečně dlouhá doba. Jak intenzivně jste se věnoval vývoji stroje?

"Já jsem tomu říkával legraci po práci. Byl to spíše takový koníček, do kterého jsem utápěl peníze, co jsem vydělal. Dnešní doba je v tomhle jiná. Když má někdo dobrý nápad, snaží se na něj získat peníze přes různé startupy nebo investory. Já jsem ale chtěl vše dotáhnout sám. Když jsem totiž viděl, jak jsou má první prkna poruchová a jaké úskalí má jízda s motorem ve vodě, bál jsem se do svého nápadu zatáhnout ještě někoho jiného, abych mu tím nepřidělal zbytečné problémy. Byl jsem přesvědčený, že jetsurf bude spíše hračka pro mě, možná pro pár kamarádů."

Nicméně dnes už je Jetsurf zavedená značka.

"Já bych řekl, že v oboru, který děláme, tedy výroba malých vodních plavidel, jsme nejlepší na světě. Snažíme se klást velký důraz na inovace a jsme i tvůrci nového sportu. Dnes už je motorový surfing zapsaný u Federace vodních sportů v Monaku. Díky nám má tak Česko svůj vlastní sport s pravidly a stroji, které pochází rovněž z naší země. Na to jsme opravdu hrdí."

Jak velká je komunita okolo jetsurfingu?

"Aktivně se tomu věnuje okolo tří tisíc lidí na světě. Za naši historii jsme prodali okolo pět tisíců prken. Jetsurfing má však extrémně vzrůstající tendenci. Letos pořádáme například světový pohár v Brně, na který přijede 90 závodníků z 19 zemí světa. Tento závod však pojedou pouze ti, kteří se na něj dokázali kvalifikovat z některého continental cupu, které se konají v Americe, Asii nebo Evropě. Na těchto kontinentálních závodech dříve startovalo zhruba pět závodníků, dnes je jich tam okolo 40. Množství závodníků stejně jako úroveň sportu je každý rok větší."

Jakub Kornfeil - český motocyklový závodník. • Foto Instagram

Čím si vysvětlujete úspěch jetsurfu?

"V oblasti vodních motorových sportů toho na výběr pro mladého člověka už moc není. Například vodní skútr je dnes pro většinu mladých naprosto nepředstavitelná věc. Kde to skladovat? Jak to převážet? Jak to opravovat? Takový stroj je navíc opravdu hodně těžký a velký. Cestování s ním se tím pádem velmi prodraží. Naproti tomu jetsurf můžete převážet v klidu i letadlem. V Praze nasednete, doletíte na závod a ještě ten den můžete jet zpátky domů. To je u skútru nebo lodi naprosto nemyslitelné. Stroje jsou navíc velmi rychlé a dynamické, avšak jejich hmotnost je extrémně nízká. Tím pádem nejsou pro závodníky nebezpečné."

Kdybych si chtěla pořídit jetsurf, co pro to musím udělat?

"My obecně doporučujeme nejprve navštívit jednu z našich akademií. Po světě jich je dnes už deset a jedna z nich se nachází i u nás v Brně. Tam si zákazník nejprve vyzkouší jízdu a ověří si, jestli ho to vůbec baví. Pokud se rozhodnete pro koupi vlastního prkna, je potřeba ujasnit si, na co jej vůbec chcete. Nabízíme například typ plováku, který je dobře stabilní a rychle se na něm naučíte. Ten je dobrý i v případě, že budete chtít jetsurf půjčovat rodině nebo kamarádům. Kromě toho nabízíme také závodní plováky na sportovní jízdu nebo prkna, která jsou vyloženě ultimativní pro závody. Nově také chystáme elektrické prkno."

Vyrábíte prkna pouze na zakázku?

"Odvíjí se to především od toho, jaký je aktuálně měsíc. Například teď v sezónu máme vyprodáno a čekací doba na hotové prkno je zhruba dva měsíce. Když je před sezónou nebo po sezóně, prkna máme samozřejmě i skladem. Měsíčně vyrobíme okolo 170 prken."

Jak se jetsurfy pohybují finančně?

"Nejlevnější modely stojí okolo 180 tisíc. Jde o prkna určená dětem nebo závodní prkna s výraznou slevou pro jezdce, kteří se zavážou k tomu, že se zúčastní 70 procent závodů sezóny. Tuto akci děláme z toho důvodu, abychom lidi k sportu motivovali. Prkna střední třídy se dále pohybují okolo 210 tisíc, top modely stojí zhruba 250 tisíc."

Lewis Hamilton a Justin Bieber na jetsurfu. • Foto Instagram

Slyšela jsem, že jetsurfy si oblíbila i řada známých osobností.

"Motorové prkno má obrovskou výhodu, a tou jsou emoce. Jste ve vodě, svítí na vás sluníčko a vy uháníte na hladině. Jízda vyvolává pozitivní pocity a to mají všichni stejně, ať už jste známá osobnost nebo běžný Čech. Ale máte pravdu, jetsurf si oblíbila řada celebrit. Například Lewis Hamilton, Valentino Rossi, Justin Timberlake, Justin Bieber nebo dokonce i slepý Andrea Bocelli, který má při jízdě sluchátka a poslouchá, zdali má zatáčet doleva nebo doprava."

A všichni tihle lidé, které jste jmenoval, mají doma prkno Brna?

"Přesně tak. V dnešní době se ale někteří výrobci začali snažit dělat kopie. My však stále investujeme do vývoje a snažíme se naše výrobky posouvat kupředu. Tím máme nad ostatními rozhodně o dost navrch."