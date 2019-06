Seriál Lajna se stěhuje z Havířova. Točilo se hlavně v noci, říká režisér

Seriály Lajna a Vyšehrad, které v roce 2017 odvysílala internetová televize OBBOD se staly fenomény. Zatímco pokračování fotbalového seriálu o zhýralé hvězdě Juliusi Lavickém je zatím v nedohlednu, přípravy druhé série Lajny jdou do svého finále. O tom jak probíhalo natáčení a jakých novinek se dočká druhá série hokejového příběhu o kouči Hrouzkovi nám řekl režisér Vladimír Skórka.

První série Lajny je neodmyslitelně spojena s havířovským hokejem, bude tomu tak i ve druhé sérii?

"Děj druhé série se v Havířově téměř neodehrává. Výjimkou je kousek prvního dílu, ve kterém je trenér Hrouzek podrobený životní zkoušce. Z velmi závažných osobních důvodů se proto bude muset přesunout do Prahy. Druhá série je tak celá zasazená do prostředí jiného města, do kterého je pak zasazena celá druhá série."

Jiří Lagmajer nerad bruslí, proto v seriálu netrénuje na ledě. • Foto Televize Seznam

Právě kontrast mezi pražským trenérem, který přichází do Havířova, byl hlavním tahákem první série. Nemyslíte si, že změna prostředí by mohla seriálu uškodit?

"Přiznám se, že jsem měl strach, co přesun z Havířova přinese. Malé ustrkované havířské město bylo esencí první série. Nicméně teď, co je natočená a sestříhaná druhá série, můžu říct, že se přesun z Havířova povedl a seriál tím rozhodně neutrpěl, naopak v některých ohledech dostal nové impulzy."

Změnilo se kromě prostředí seriálu také obsazení herců?

"Určité změny proběhly. V menších rolích se samozřejmě mihnou staré známé tváře z Havířova. Hrouzek tam přeci jen strávil rok a chtě nechtě tam nechal kus svého srdce. Samozřejmě fenomenální Jiří Langmajer v roli Hrouzka zůstává. Fanouškům prozradím, že ve významnější roli se objeví také postava Guhy.

Jednou z výrazných postav byla také Deniska. S tou se už nesetkáme?

"Jak se děj seriálu točí především kolem hokeje, tak Denisku jsem vzal už jako samozřejmost. Fanoušci Hanky Vágnerové se tak nemusí bát. Denisa bude opět jedním z hlavních pilířů druhé série."

Děj seriálu se bude tedy částečně odehrávat na vytíženém zimním stadionu. Jak se vám dařilo zkoordinovat natáčení s tréninky domácího týmu?

"To byl opravdu velký problém. Zkraje to vypadalo dobře, ale postupem času se vše začalo komplikovat. Nakonec byl jediný čas, který jsme mohli trávit na ledě, v noci. Absolvovali jsme spoustu nočních natáčení, což bylo neskutečně únavné a vyčerpávající. Ke konci jsem se doslova schovával pod stolem, aby mě produkce nemohla najít (smích)."

Deniska bude opět jedním z pilířů druhé série. • Foto Televize Seznam

Jak takové podmínky zvládali herci?

"Nebylo to pro ně rozhodně jednoduché. Měli jsme tam i jednoho herce – osmdesátiletého pána, který ale noční natáčení překvapivě zvládal skvěle. Ostatní si ale museli sáhnout se silami na dno. Člověku se totiž přetočí biorytmus a pak nemůžete ráno spát. Označil bych to jako filmařský jetlag. (smích) Všechny herce ale musím pochválit. Statečně čelili nočnímu natáčení a to i přesto, že tam byla spousta áčkových umělců, kteří jsou zvyklí točit za úplně jiných podmínek. Na druhou stranu spoustě z nich bylo dopředu jasné, že jde o náročný projekt. Všechno, co stojí za to, se rodí v bolestech, což se doufám s druhou sérií potvrdí."

Jaké ohlasy byly na první sérii od reálných hokejistů?

"Když jsem se bavil s hokejisty, mělo to většinou dva rozměry. Na jednu stranu je seriál bavil a pochopili, že je tam spousta nadsázky. Na druhou stranu si, ale často neodpustili výtky na situace, které by se podle nich reálně nikdy nemohly stát. Například často říkali, že je kravina, aby Hrouzek jako trenér neměl na ledě ani jednou brusle. Jiří Langmajer totiž nerad bruslí, tak jsme zvolili variantu, že bude trénovat z lavičky. Nebo se vyjadřovali k různým herním situacím a zápletkám, které by se podle nich takhle stát nemohly. Toho jsme si samozřejmě vědomi. Vždy to bude komedie a vždy tam zůstane nějaká forma nadsázky, u které profesionálové budou vědět, že by se musela stát jinak. Při natáčení jsme však měli v týmu i hokejisty, s kterými jsme herní situace neustále konzultovali, ale ne všechny šly bohužel udělat natolik realisticky."

Vzali jste si některou z těchto výtek k srdci a změnili ji poté v druhé sérii?

"Například jedna z poznámek byla, že když se hokejisté připravují v šatně na zápas, nikdy není ticho. Vždycky jim hraje nějaká muzika, nejlépe rocková. To jsme se pak v druhé sérii snažili skutečně zohlednit."

Ty nejsi kapitán! Kouč v seriálu Lajna si zjednává respekt pořádně ostře. • Foto Obbod

Konkrétně od trenéra Růžičky, který je předlohou pro postavu trenéra Hrouzka, jste měli nějaké ohlasy?

"Já osobně ne, ale slyšel jsem, že se tím úplně nebavil. Osobně si myslím, že je to možná tím, že je velký fanatik do hokeje a všechno, co mu ho jen trochu zesměšňuje, je pro něj problém. Každopádně já jsem ho jako trenéra měl rád a obdivoval jsem ho. Kvůli postavě Hrouzka jsem si nakoukával některá videa s Růžičkou a snažil jsem se z nich vzít především tu energičnost a jakési macho chlapství. Hrouzek však nemá být jen kopií Růžičky, ale esencí mnoha trenérů. V této postavě najdete i další výrazné české trenéry. Jsou tam například odkazy na Ivana Hlinku nebo Aloise Hadamczika, který pochází z moravskoslezského regionu."

V jaké fázi je aktuálně druhá série?

"Náš střihač Matěj Jankovský momentálně dokončil všech osm dílů. V tuto chvíli se ještě zvučí a barví."

Kde bude druhá série Lajny ke zhlédnutí?

"Druhou řadu seriálu Lajna budou moci diváci nově vidět na kanálech společnosti Seznam.cz. "

První série Lajny byla vysílána na internetové televizi OBBOD, kde byly jednotlivé díly seriálu zpoplatněné. Máte informaci o tom, jak to bude teď?

"Televizeseznam.cz poskytuje videa lidem bezplatně a podle mých informací v tom budou pokračovat i v případě druhé série Lajny. Nicméně už i první série je nyní na Televizeseznam.cz ke zhlédnutí zdarma."