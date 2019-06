SERIÁL Šárky Strachové, 3. díl: jak se nezničit a začít běhat? Rady i videa

Dostaň se do formy se Šárkou Strachovou! Jak začít? Mohu běhat i já? A jak si dobře vybrat boty či oblečení? Šárka Strachová si pro vás přichystala nejen tyto užitečné rady, ale především tréninkový plán na 28 dní, jak zvládnout pět kilometrů. Ve třetím dílu vás čeká tréninkový plán od pondělí 3. až do neděle 9. června. Na konci čtyř týdnů si společně zaběhneme pět kilometrů se Šárkou Strachovou! Osobně a v Praze. Informace najdete na konci tohoto článku.

Ačkoliv pro běh je nejdůležitější vhodná a dobře padnoucí běžecká obuv, ani výběr správného oblečení bychom neměli úplně podcenit. Vhodné oblečení nám může běh nejen zpříjemnit, ale i ochránit před prochladnutím, pokud se během tréninku zpotíme nebo chytneme nějakou tu přeháňku. Na co si dát při výběru pozor a co může ochránit naše zdraví, na to se podívejte v následujícím videu.

Nácvik správného dechového stereotypu (brániční dýchání) a posilování HSSP byly součástí mého tréninku během několika posledních let mé sportovní kariéry. Na základě jejich správné funkce jsem poté mohla pracovat na rozvoji síly, rovnováhy i dynamiky a vyvarovala jsem se vážnějším zraněním. Především ale nemám v současné době bolesti zad a kloubů, prožila jsem krásné těhotenství a dostala se rychle opět do fyzické pohody po porodu. Proto doporučuji všem, aby se svým HSSP pracovali.

A co to znamená? Že správná funkce HSSP má zásadní vliv na správné držení našeho těla během veškerých aktivit, a pokud se nám tento systém nezapojuje správně, můžeme si způsobit mnoho nepříjemností, jakými jsou například bolesti zad, blokády páteře nebo výhřez meziobratlové ploténky. Jakmile totiž tyto hluboké stabilizační svaly nefungují správně, práci přebírají svaly povrchové, které ale jejich funkci nedokáží zajistit a dochází tak ke svalovému napětí, chronickému přetěžování a následným bolestem a blokádám.

Jezte v klidu a soustřeďte se na to, co jíte. Dejte možnost mozku vyhodnotit a poslat vám informaci o tom, že už má „dost“.

„Psychosomatika“ sahá svým původem až do starověké řečtiny. Skládá se ze dvou slov „psyché“ – duše a „soma“ – tělo, což napovídá, že zde mluvíme o vzájemném propojení a ovlivňování těla a duše, tedy naší fyzické a psychické části. Psychosomatická medicína praví, že tělo projevuje vnitřní duševní nesoulad nemocí. Takovým nesouladem můžou být konflikty ve vztazích, potlačování svých přání, stresu nebo projevení emocí. Tento vnitřní boj si často ani neuvědomujeme. Vnitřní napětí se projeví navenek právě jako nemoc nebo fyzická bolest, která nemusí mít vždy zjevnou příčinu. To nás následně přibrzdí, zastaví nebo odkloní z naší životní cesty a poukáže na nevyřešený problém.

DEN 21.

Foto Pavel Mazáč

TRÉNINK:

10 min běh nebo chůze / dechová cvičení / strečink (jako každou neděli, ani dnes není nic dané, pouze naslouchat svému tělu)

RYCHLÉ, CHUTNÉ, LEHKÉ …

Jedním z mých nejoblíbenějších obědových jídel je italské rizoto snad na všechny možné způsoby. Podělím se o dva recepty:

Rizoto se zeleným chřestem (2 porce)

250 g zeleného chřestu

250 g italské rýže na rizoto (arborio)

olivový olej

1 menší cibule

1 dcl bílého vína

cca 1 l zeleninového vývaru

60 g másla

40 g parmazánu

sůl, pepř

Ve vysoké pánvi osmahneme na olivovém oleji nadrobno nakrájenou cibuli, poté vsypeme rýži a mícháme, dokud se všechna zrnka neobalí olejem a jakoby zprůsvitní. Přilijeme víno a necháme tekutinu odpařit. Postupně podléváme horkým vývarem, stačí vždy cca 2 naběračky, další přilijeme až když se tekutina vsákne do rýže. Rizoto průběžně mícháme. Vývar přiléváme tak dlouho, dokud nebude rýže uvařená al dente. Trvá to cca 30 minut. Rizoto by mělo mít krémovou konzistenci. Mezitím si omyjeme a nakrájíme chřest na několikacentimetrové kousky a povaříme krátce ve vroucí vodě. Stačí pár minut, aby chřest zůstal křupavý. Do hotového rizota vmícháme máslo, parmazán a na závěr chřest. Opepříme, případně dosolíme.

Rizoto se sušenými rajčaty (2 porce)

250 g italské rýže na rizoto

cca 1 l zeleninového vývaru

60 g sušených rajčat v oleji

1 menší cibule

olivový olej

1 dcl bílého vína

40 g parmazánu

čerstvá bazalka

1 bobkový list

sůl, pepř

Ve vysoké pánvi osmahneme na olivovém oleji nadrobno nakrájenou cibuli spolu s bobkovým listem, poté vsypeme rýži a mícháme, dokud se všechna zrnka neobalí olejem a jakoby zprůsvitní. Přilijeme víno a necháme tekutinu odpařit. Podlijeme jednou naběračkou vývaru, přidáme trochu nasekané bazalky a poloviny nakrájených sušených rajčat. Tekutinu necháme vstřebat a postupně přiléváme zbylý vývar, dokud nebude rýže uvařená al dente. Trvá to cca 30 minut. Rizoto by mělo mít krémovou konzistenci. Do hotového rizota vmícháme ještě trochu olivového oleje, parmazán, zbylá rajčata a nasekanou čerstvou bazalku.

Dobrou chuť!

Partnerem seriálu je klinika Vo2max - systém celostní terapie a sportu, výjimečný koncept v péči o zdraví