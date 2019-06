Příběh šipkaře-milionáře. Jak se z instalatéra stal třetí hráč světa?

Šipky jsou dnes populární sportovní disciplínou, která baví davy. Jejich hráči jsou oslavováni jako bozi a do turnajů vstupují za bouřlivého potlesku skandujícího obecenstva v doprovodu hudby, skoro jako by vstupovali do boxerského ringu.

Atmosféra, která tento sport provází je nepopsatelná a samotná soutěž se dnes těší obrovské oblibě: alespoň na britských ostrovech. Odtamtud taky pochází 33letá celebrita šipkařské mezinárodní scény Daryl Gurney.

„Muž ze Severního Irska vyhrává ve finále šipek titul, ale fanoušky na své straně nemá, protože se choval jako blbec," napsali Balls Media po incidentu Gurneyho se Simonem Whitlockem v roce 2017.

Kde je problém? Hráč pocházející z Londonerry, ani ne sto tisícového města v Severním Irsku se do hraní šipek pustil už v 10 letech. V lednu 2013 vstoupil Gurney do tzv. Q-school pro získání dvouleté PDC Pro Tour karty, kde se mu zadařilo hned druhý den výhrou šesti utkání. Od začátku kariéry si hráč, který své fanoušky směle nazývá svou armádou a označuje je na internetu pod hashtagem #GurneyArmy, vyházel už tučnou částku přesahující jeden milion liber.

„Tím nejhorším, co udělal, bylo, když si po příchodu na pódium nalil sklenici vody jen pro sebe. Pomyslel jsem si, ty malá sr*čko bez respektu, dostanu tě, za tohle tě dostanu,“ nechal se zase slyšet šipkař Phil Taylor.

Irský šipkař Daryl Gurney se raduje z vyhraného zápasu. • Foto Profimedia.cz

Zrodila se hvězda

Průlom pro Gurneyho nastal v roce 2017, když uspěl v turnajích Europian Championship, Premier League, World Matchplay či UK Open, kde se ve všech případech dostal do semifinále.

Stěžejní byl ale PDC turnaj World Grand Prix v Dublinu. Díky výhře mohl opustit profesi instalatéra, která mu předtím hradila účty a vydat se na profesionální dráhu šipkaře na plný úvazek. „Od 16 let jsem byl zvyklý živit se rukama, ať už se jednalo o instalatérství či jiné bokovky“, řekl muž známý šipkařskému světu jako SuperChin.

Původ přezdívky „Super brada“ je nasnadě, stačí se na Gurneyho podívat. Velká brada dominuje i jeho karikatuře na sociální síti Twitteru, kterou používá jako svůj profilový obrázek už od roku 2013. Sám o karikatuře v nadsázce prohlásil, že si její kvalitou není jistý, protože na ní jeho brada nevypadá dostatečně velká.

Z porodnice rovnou na letiště

Po masivním vítězství v irském Dublinu se v roce 2018 mohlo zdát, že o svou formu přišel. „Na začátku sezóny to vypadalo, že jsem ztratil trochu ze své sebedůvěry“, svěřil se Gurney irským novinám Belfast Telegraph. „Nevyšlo mi několik doublů a ani tréninky mi nešly dobře. V polovině roku jsem si myslel, že to bude konec mojí kariéry“, uvedl.

Vypadá to ale, že s narozením syna, kterého přivedla na svět jeho přítelkyně Aine začátkem dubna 2018 se vše obrátilo k lepšímu a Ir plně oddaný šipkám se znovu nastartoval k excelentním výkonům. „Daryl junior se narodil v momentě, kdy mě čekal turnaj Premier League, takže jsem šel v podstatě z nemocnice přímo do arény a odehrál zápas zhruba po hodinovém spánku“, řekl Gurney.

Daryl Gurney

April 5th 2018

08.58

8lbs 2oz

Future of darts? 😂😂 pic.twitter.com/SxG1yRKvne — Daryl Gurney (@Superchin180) April 5, 2018

Do té doby byl hráč zvyklý trénovat především v noci v domácím prostředí. S dítětem přišla nová rutina, která, zdá se, jeho kariéru ovlivnila pozitivně. Nutí ho trénovat v dřívějších hodinách, či dům opouštět, pokud se chce tréninku věnovat, později.

3. místo na světovém žebříčku

Po jarním vítězství na German Darts Championship se Gurney posunul na 3. pozici ve světovém žebříčku nejúspěšnějších šipkařů soutěže ve steelových šipkách PDC, když porazil ve finále Rickeyho Evanse.

Toto skóre mu vyneslo hlavní cenu ve výši 25 000 liber a vyhouplo ho za druhého nejlepší šipkaře světa – Nizozemce Michaela van Gerwena a Angličana Roba Crosse. Po posledním hodu se Gurney složil pod návalem emocí na zem. Veškerý svůj dosažený úspěch pak věnoval svému zesnulému nejlepšímu příteli, který ho k šipkám původně přivedl.

Daryl Gurney s korunovým králem šipek Michaelem van Gerwenem na jednom z turnajů. • Foto Profimedia.cz

Kromě porážení svých protihráčů v šipkách se Gurney nebojí ani slovního sparingu. Například v květnu na sebe upozornil konfliktem v aréně s Gerwinem Pricem na konci jejich vyrovnané hry v semifinále soutěže Premiere League. Oba soupeře od sebe musela odtrhnout ochranka, když Gurney ztratil po záchraně remízy nervy a agresivně vystartoval na svého protihráče.

Gerwin Price po zápase uvedl, že si není absolutně vědom, co výstup způsobilo. „Já jsem neudělal nic špatně. Potřásl jsem mu po hře rukou a odešel. Nevím, co se mu honí hlavou“, řekl. Potyčka vzbudila zájem médií. Na sociálních sítí se objevovaly především ze strany veřejnosti názory, že se jednalo o „bizarní dětskou strkanici“ nebo „trapný incident“ ze strany Gurneyho. Šipkařský floutek se později za své vzplanutí veřejně omluvil na sociálních sítích.

