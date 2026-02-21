Sladké dilema rodičů: Cukr jako bílá smrt, jak to v domácnosti řeším já?
KOMENTÁŘ ANNY SATORANSKÉ | Tento článek nebude o nejúspěšnějším odstřelovači v dějinách ani o nejužívanější evropské stimulační droze. I když právě jí se vzhledem i konzistencí celkem podobá. Společností je tato látka všeobecně přijímána a médii podporována, přestože způsobuje závislost a její nadměrná konzumace je zodpovědná za miliony úmrtí ročně. Řeč je o cukru.
Jak určitě víte, cukr se vyrábí především z cukrové řepy, a to „bílý“ rafinovaný a „hnědý“ nerafinovaný (nevybělený), druhý nejrozšířenější vzniká z cukrové třtiny tzv. „třtinový“. Hnědý a třtinový se občas zaměňují kvůli tmavé barvě, ale oba se vyrábějí z úplně rozdílných rostlin.
Došla jsem k podivuhodnému zjištění, že moderní člověk má mylný pocit, že to, co je tmavší, musí být nutně zdravější. Nejen cukr, ale třeba i tmavé pečivo (přitom barva vůbec nepotvrzuje, že je celozrnné nebo vyrobeno z lepší mouky) nebo vejce (u nás v Katalánsku v podstatě bílá vajíčka nejsou k dostání, lidé je totiž úplně přestali kupovat, přitom jediný rozdíl je, že bílá snáší bílé slepice a hnědá hnědé slepice).
Ač by se tedy mohlo kdekomu zdát, že tmavší varianty cukru (hnědý a třtinový) jsou menší zlo, významný rozdíl mezi nimi vlastně není. Je sice pravdou, že hnědý řepný cukr obsahuje oproti svému bílému bratru malé množství vitaminů, stopových prvků a minerálních látek, aby však byly pro naše tělo cenným zdrojem, museli bychom hnědý cukr jíst po kilogramech. Obdobně je to u třtinového cukru, ten obsahuje ještě o trochu víc těchto mikro-nutričních látek, ale v reálu je to stejně zanedbatelné.
Cukr je prostě cukr, zdravá varianta neexistuje. Dokonce to nezachrání ani ten módní kokosový, asijský palmový nebo latinsko-americká panela. Já doma nejraději sladím různými sirupy (javorový, agávový, datlový, čekankový atd.) nebo medem od strýčka včelaře, ale i tyto zdroje sladké chuti by se měly užívat s mírou.
Stále mě nepřestává překvapovat, jak mohou být naše dvě děti tak rozdílné, co se týče vztahu ke sladkému. Oběma vařím stejně, odmalička dostávají totožné nabídky, vznikly ze stejných dvou lidí, přesto mají úplně jiné chutě.
Starší Sofia vyhledává odjakživa zdravé věci, nikdy jí nechutnaly dorty a nic „sprostě“ sladkého, raději volí ovoce. Nejčastěji pije vodu. Když už sladkou, tak 100% kokosovou vodu nebo kombuchu (fermentovaný nápoj), volí přírodní kefíry oproti slazeným jogurtům…
Mladší Samuel naproti tomu naprosto miluje VŠE sladké. Jeho tělo touží po sladké chuti už od rána. Doma se mi to, myslím, daří celkem dobře regulovat - na mlsání má sušené ovoce bez přidaného cukru a naturální ořechy, k pití přírodní ovocné džusy ředěné vodou, čokoládu dostává hořkou s vysokým obsahem kakaa nebo 100% kakaové boby, dokonce jsme spolu začali pravidelně připravovat domácí zmrzlinu z kokosového jogurtu a čerstvého ovoce. Ve školce je to také docela pod kontrolou, slazené nápoje bez šance, pijí jen vodu, a po obědě dostávají sladký dezert pouze v pátek, jinak si mohou vybrat každý den ovoce nebo jogurt. Svačina je také OK, protože je od maminky, jestli se však k němu v rámci školního motta „sharing is caring“ občas dostane nějaká cukrovinka z jiné domácnosti, to už asi neohlídám.
Problém nastává během narozeninových oslav (které se odehrávají téměř každý víkend). Tam je náš syn jako utržený ze řetězu! Koblihy, bonbóny, lízátka, gumoví medvídci, dortíky, čokoládové orgie, nedá se tomu zabránit. Vlastně mu v tom ani nechci bránit, protože mi to nepřipadá fér, když ostatní „můžou“. Navíc docela věřím teorii, že když se něco hodně zakazuje, o to větší je pak zájem. Zároveň se mi to ale jako matce nelíbí, protože to bohužel nejsou KVALITNÍ sladkosti.
Navíc pak musíme tři hodiny běhat v parku, protože doma bych se s ním asi zbláznila s takovým přívalem „cukrové“ energie. Nevím, co s tím. Manžel říká, že byl jako malý úplně stejný, tak asi musím prostě doufat, že z toho stejně jako Tomáš časem vyroste.
Nejdůležitější je podle mě mít představu o tom, kolik cukru, ať už v podobě sacharózy, glukózy nebo fruktózy do sebe denně dostáváme a v čem. Omezme sladké nápoje. Čtěme etikety. Já se například vyhýbám čemukoliv, kde je cukr mezi prvními ingrediencemi (to totiž znamená, že se daná potravina skládá především z něj). Skrytý cukr se nachází nejen v ochucených jogurtech, müsli, rajčatové omáčce nebo v pečivu, najdete ho i v potravinách, které jsou prezentovány jako slané (třeba chipsy, slané tyčinky) nebo v předpřipravených hamburgerech či uzeném lososu.
Pokud vám, stejně jako mně, záleží na zdraví a chcete příjem cukrů omezit, mám jednu pozitivní zprávu na závěr. Je vědecky dokázáno, že na sladkou chuť se dá úspěšně odvyknout, a to postupným snižováním jejího příjmu. Trvá to prý 1 až 3 měsíce, s tím, že nejtěžších je prvních 3 až 5 dnů. To nezní úplně špatně, co myslíte? :)