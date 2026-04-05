Lepší regenerace i čistá hlava. Proč jsou půsty ideálním parťákem nejen pro sport?
KOMENTÁŘ ANNY SATORANSKÉ | Blíží se Velikonoce, což mě přivedlo k myšlence na půst. Různé druhy půstů jsou v našem světě už od nepaměti a považují se za nejpřirozenější metodu léčby těla i duše. Ne náhodou se všechna náboženství půstu v nějaké formě věnují, ať už je to křesťanský velikonoční (40 dnů bez masa, vajec a mléčných výrobků), muslimský ramadán (drží se jeden měsíc od východu do západu slunce) nebo třeba buddhistický upósatha (čtyři dny v každém měsíci nejedení po poledni).
Když mi bylo cca mezi 15 - 25 lety, hodně jsem s půsty experimentovala. Zajímalo mě, jak na hladovění či omezení určitých druhů potravin reaguje moje tělo - hlubší spánek, více energie, zostřování jednotlivých smyslů, pocity zimy, intenzivní chutě jednoduchých potravin po znovunastolení „normálního“ stravování.
Nejčastěji jsem držela 40hodinový půst pouze o vodě (nejlépe destilované, aby neobsahovala stopy chloru a dalších nežádoucích substancí), ale zkusila jsem si i týdenní 100% džusový půst (pouze čerstvě vymačkané ovocné a zeleninové šťávy), třídenní čajový půst (jen neslazený zelený čaj, který má detoxikační účinky a zároveň dodává tělu energii a teplo), tříměsíční veganství nebo „whole foods“ půst (jí se pouze „čisté“ potraviny, tak, jak jsou k nalezení v přírodě).
Můj rekord byl a je 100 hodin pouze o vodě, tedy něco málo přes čtyři dny tzv. vodního půstu. To se možná zdá docela hodně, ale když jsem začala blíže zkoumat tohle téma, zjistila jsem, že největší světoví odborníci v tomto oboru doporučují 5 - 40 dnů (podle toho, jestli se chcete pouze „vyčistit“, nebo něco konkrétního vyléčit), takže jsem vlastně nedosáhla ani spodní hranice.
Podle vědců dokáže několikadenní půst zcela restartovat naše tělo. Je to úplně logické. Ve chvíli, kdy přestaneme jíst, se tělo začne automaticky čistit, do té chvíle, kdy znovu jíst začneme. Když dáme tělu dostatek času, aby dokončilo veškeré trávicí procesy, které jej samozřejmě zaměstnávají a zatěžují, teprve pak se může začít plně soustředit na to, kde je třeba něco „opravit“ nebo vyléčit.
Tisíce lidí se například dokázaly díky 10-20dennímu vodnímu půstu trvale zbavit vysokého tlaku. Vyhledávají jej lidé s obezitou, migrénou, vysokým cholesterolem, neplodností a dokonce i s rakovinou. Ohromilo mne, kolik zdravotních problémů se jím dá léčit, a to úplně bez jakékoliv jiné medikace a chemické intervence.
Dlouhodobý vodní půst by se měl samozřejmě držet v přítomnosti lékařů a odborníků, kteří pacienta monitorují a kontrolují, následuje mu pochopitelně i konkrétní postup pro znovuzapočetí stravování pro obnovení správných bakterií, doplnění důležitých živin a měla by ho doprovázet komplexní změna životního stylu (pokud si dotyčný přeje, aby se problém už nevrátil). Ani dlouhodobý půst však nijak neohrožuje život, jak by si možná někdo mohl myslet, je to přesně naopak!
Jak najít ideální balanc?
Vodní půst je tak blahodárný, protože se při něm jako první redukuje „viscerální“ (útrobní) tuk. To je ten neviditelný, kterým jsou obaleny naše orgány - játra, slinivka nebo ledviny - a jeho nadbytek je velmi nebezpečný. Dochází k naprosté detoxikaci organismu, tělo postupně vylučuje veškeré látky, které v něm nemají být. Navíc se zcela obnoví náš mikrobiom (biliony mikroorganismů - bakterií, virů, hub - které žijí na povrchu i uvnitř lidského těla, zejména však ve střevech), který je zásadní pro fungování celého organismu, a ne náhodou se mu říká druhý mozek.
Vedlejší účinky jsou přitom minimální: může se dostavit dehydratace (ta je ale při správném dodržování pitného režimu ohlídatelná) a motání hlavy, tělo také přichází o živiny (znovu jsou nastoleny po skončení půstu). Pozitivní dopad tady absolutně dominuje.
Je pravdou, že dlouhodobý vodní půst vyhledávají především lidé se zásadními zdravotními problémy a vyžaduje velkou odhodlanost. Kdo se chce pouze „udržovat“, může volit méně radikální, a přitom stále prospěšnou variantu. Vědci v tomto oboru doporučují zdravému člověku minimálně dvanáct hodin během dne nejíst. To je podle mne lehce zvládnutelné vzhledem k tomu, že většinu času z toho prospíme. Obecně se doporučuje nejíst 3-4 hodiny před spaním a jednu hodinu po probuzení.
Hodně lidí praktikuje přerušovaný půst (intermittent fasting nebo time-restricted eating), nejčastěji ve formě 14:10 nebo 16:8 (podle toho, kolik hodin v kuse během dne naše tělo nepřijímá vůbec žádnou potravu a tekutiny kromě čisté vody versus jaký časový úsek během 24 hodin dne jíme).
Mně se v poslední době daří celkem úspěšně dodržovat 16:8, aniž bych se nějak významně omezovala. Večeřím kolem 18.-19. hodiny a „snídám“ až v 10-11h. Klidná snídaně je během ranního chaosu s vezením dětí do školy takřka nemožná a pak chodím obvykle sportovat, takže domů se stejně dostanu až před polednem, tudíž mi 16:8 úplně vyhovuje. Není to žádné nesnesitelné hladovění a tělo má dostatek času si „oddychnout“.
Nemyslím si, že půst sám o sobě dokáže zázraky nebo že prodlužuje život. Přejídání a konzumace nesprávných potravin nám jej ale rozhodně zkracují. Tím mám na mysli především procesované (průmyslově zpracované) potraviny, které prošly různými úpravami jako je mražení, konzervace či přidávání aditiv a S.O.S. látek (S=sugar, O=oil, S=salt), které aktivují náš „hormon štěstí“ dopamin a často vedou k přejídání. My opravdu JSME to, co jíme, kolik toho jíme a jak často.
Kdyby existoval recept na dlouhověkost, tak by v něm určitě zazněl dostatek spánku a pohybu, omezení stresu a především správné stravovací návyky. Lidské tělo je zázrak přírody, alternativní lékaři hlásají, že se dokáže samo vyléčit z jakékoliv nemoci. Možná ano, možná ne, půst je každopádně prvním krokem k tomu to zjistit.