Lyžařky v džínách i přiopilí rodiče… V Pyrenejích mi došlo, jakou máme v Česku lyžařskou kulturu
BLOG ANNY SATORANSKÉ | Už devět let žiju ve Španělsku. Nevěřila jsem, že to někdy řeknu, ale ač miluju sluníčko, teplo a moře, chybí mi tu sníh. Vzhledem k manželovu povolání, které nedovoluje zimní sporty kvůli nebezpečí úrazu, i kvůli tomu, že během sezony mají zřídkakdy víc než den volna, jsem se v posledních patnácti letech dostala na hory jen málokrát. A to jsem odmalička lyžovala, běžkovala, snowboardovala. Naštěstí se tyhle dovednosti, asi jako jízda na kole, nezapomínají.
Letos jsem s dětmi vyrazila poprvé do katalánských Pyrenejí, kde se nejbližší lyžařské středisko nachází asi 150 km od Barcelony. Pyreneje tvoří přirozenou hranici mezi Španělskem a Francií a tyto dva státy se o ně dělí ještě s Andorrským knížectvím. Andorra je od Barcelony vzdálena asi 200 km a je vyhledávána právě milovníky zimních sportů (a bezcelní zóny). My jsme ji v minulých letech navštívili již dvakrát, a tak jsem chtěla s dětmi vyzkoušet něco nového. Přes veškerá doporučení místních byl pro mne však výlet do „La Molina“ kulturní a lyžařský šok. Nevím, jestli jsme měli smůlu, nebo je to tady takhle normální, ale něco podobného jsem nikdy předtím nezažila.
Ačkoliv jsme přijeli uprostřed pracovního týdne a mimo školní prázdniny, město praskalo ve švech. Na všechno se čekala fronta - na zaparkování, v upocené půjčovně lyží, u pokladen, do skříňky, na vlek, na pivo i na záchod. Zachránilo nás jen to, že jsme chodili brzy na svah, Španělé se klasicky trousili až kolem desáté ranní. Na sjezdovkách bylo vidět ledacos. V paměti mi utkvěly lyžařky v upnutých zmáčených džínách a bez helmy i přiopilí rodiče vystupující z chaloupek podél svahu a pouštějící s pobavením ve tváři své malé děti na bobech mezi svištící lyžaře. Myslela jsem, že od té doby, co jsem minulé léto viděla maminku, jak se baví tím, že se její 3 děti koupou v hluboké špinavé kaluži na dětském hřišti, už mě nic nerozhodí, ale tohle předčilo veškerá má očekávání.
Celé tohle panoptikum nikomu nijak zvlášť nevadilo. A to ani o dva dny později, kdy přijela další víkendová vlna lyžařů, město absolutně nezvládlo situaci a muselo zrušit jeden jízdní pruh, protože natěšení návštěvníci začali parkovat, kdekoliv se dalo. Lidé neohrabaně skákali v lyžákách do vozovky, protože chodník byl nacpaný k prasknutí, a neohleduplní řidiči, kteří chtěli být už už na svahu, se řítili jediným pruhem hlava nehlava. Do toho se pár zbědovaných brigádníků snažilo vysvětlovat rozlíceným šoférům, že jsou všechna parkoviště plná a že se může jet jenom rovně, protože zpátky už to nejde. Abychom se po lyžovačce dostali do hotelu, museli jsme objet půlku hory. Tehdy jsem rezolutně zkrátila naši výpravu o dva dny. Dobré rozhodnutí, jelikož v neděli prý trvala cesta do Barcelony místo dvou hodin pět.
Výuka dětí? Čím dřív se začne, tím líp
Až po této neblahé zkušenosti jsem si uvědomila, jak velkou máme v Čechách lyžařskou kulturu a že to vůbec není samozřejmost. Přitom je to velmi drahý sport, a tím nemyslím jen nákup lyžařských permicí a všemožné horské přirážky. Nákladná je už základní výbava, kterou využijete jen pár týdnů v roce. I když počáteční investice je zpravidla největší. Věřím, že pokud volíte kvalitu a nebojíte se za ni připlatit, a taky už nikam nerostete, tak se to rozhodně vyplatí (moje bunda na snowboard už je 20 let stará a pořád perfektně drží :)
U malých dětí je to samozřejmě jiný příběh. Veškerá výbava se obměňuje každou sezonu, přitom děti se u nás učí lyžovat klidně už od tří let! Vzpomínám si, jak mi jednou vyprávěla manželova maminka, že z vlastní iniciativy brávala 4-5leté děti na lyžařský výcvik. A to pracovala ve státní školce, dnes už má vlastní soukromou, kde by to asi dávalo větší ekonomický smysl. Každopádně má můj upřímný obdiv. Už jen za nazouvání přezkáčů dvaceti předškolákům.
Souhlasím s tím, že čím dříve se s výukou začne, tím líp. Dcera Sofia začala lyžovat ve třech letech a od první chvíle si to zamilovala, nebylo tam žádné zaváhání. Ačkoliv zažila Pyreneje i Alpy, nejraději vzpomíná na Pec pod Sněžkou. Synovi to trvalo o rok déle, loni jsem ho nemohla na svah za boha dostat a letos mi zase dalo zabrat dostat ho ze sjezdovky domů. Razím si motto: Nenutit, ale zároveň nepřestat nabízet. Asi tak jako v případě zeleniny :) Dětem trvá jen pár dnů, někdy pouze hodin, než se naučí základní principy jízdy, a pak už to jde v podstatě samo. Jedou, spadnou, zvednou se a hned zase jedou dál. No big deal. Myslím, že nemají ještě dostatečně vyvinutý pocit strachu, a to jim dává neuvěřitelnou volnost a sebedůvěru.
Zklamání v Pyrenejích naštěstí nahradilo velké nadšení z Rakouska, kam jsme se spontánně vypravili před pár týdny na ukončení letošní lyžařské sezony. Sněhové podmínky byly v dubnu překvapivě úžasné, jenom tatínek chyběl. Nevím, kdy můj muž ukončí basketbalovou kariéru, ale jedno vím jistě: až ta chvíle jednou nastane, jedeme okamžitě na ledovec!