Satoranská po příchodu do Sofie: Voda chutná lépe, ale ten vzduch... Pozor na kývání
- Manželka basketbalisty Tomáše Satoranského Anna Satoranská popisuje ve svém blogu, na jaké prostředí si musí zvykat v Bulharsku, kde působí Hapoel Tel Aviv, Satoranského nový klub.
- V čem jsou klady a zápory bulharské metropole? Jak to vypadá s jídlem a kvalitou životního prostředí?
- Nejpopulárnějším ze sportů je v zemi fotbal. Co dál Bulhary baví?
Před pár týdny jsme se přestěhovali z Barcelony do Sofie. Nový tým, nové město, nový život. Výhled na moře a plachetnice jsme vystřídali za husté lesy a pohoří Vitošu, přírodní dominantu hlavního města Bulharska. Impozantní chrám Sagrada Família nahradila okouzlující Katedrála svatého Alexandra Něvského (základní kámen obou staveb byl položen v roce 1882). Španělské racky, ryby a šváby jsme vyměnili za medvědy, vlky a zmije.
No dobře, tohle už asi trochu bagatelizuji, ale upřímně, tuto faunu popsal ChatGPT, když jsem mu oznámila, že jdeme na výlet, a zeptala se, jestli jsou kolem nás v horách nějaká divoká zvířata. Každopádně, pořád se ještě zabydlujeme.
Stále se mi plete vchod a východ
Stále si zvykáme na to, že kývání hlavou nahoru-dolů znamená „ne“ a kroucení hlavou ze strany na stranu „ano“. Nebo že se levý jízdní pruh tu a tam v půlce cesty změní na protisměr. A že tu teenageři jezdí na terénních kolech a čtyřkolkách do školy, jako by se nechumelilo (prozatím nesněží, ale bude!). Prostě jiný kraj, jiný mrav.
Došla jsem k názoru, že pro začátek bude nejlepší naučit se azbuku. S angličtinou to mají Bulhaři asi tak podobně jako my Češi: mladší generace už umí všichni, ale u starších většina spíš ne. Takže se tu dorozumívám všelijak, plete se mi „vchod“ a „východ“ a pořád ještě nevím, na jaké adrese vlastně bydlíme.
Musím ale uznat, že jsou tu zatím všichni opravdu milí a ochotní se vším pomoci, a to i když mi nerozumí. Cítím z lidí hrdost, houževnatost a velkorysé balkánské srdce.
Pokud zrovna neběhám po IKEA (nerada bych tu někomu dělala reklamu, ale v posledních minimálně 10 letech se z ní stala moje nejlepší kámoška při stěhování kdekoliv na světě), tak se snažím v jakékoliv volné chvilce objevovat město.
Voda z vodovodu lepší než v Barceloně
Už jsem zjistila, že všudypřítomnou Vitošu místní označují jako plíce Sofie, a ty jsou tady obzvlášť potřeba, protože Sofie patří mezi nejznečištěnější hlavní evropská města, co se týče kvality vzduchu, podobně jako Sarajevo, Skopje nebo Bělehrad. Nejčistší jsou naopak, ne úplně překvapivě, skandinávské Helsinky a Kodaň.
Když kolem sebe vidím všechnu tu nepropustnou zeleň, je mi znečištěné ovzduší vážně divné, navíc třetinu Bulharska pokrývají lesy. Bohužel je to dáno nevhodným domácím vytápěním, starými automobily, uhelnými elektrárnami a těžkým průmyslem, a dokonce i geografickou polohou v uzavřené kotlině, která drží emise přímo nad městem.
Okolní pohoří Vitoša a Rila jsou tu hlavním zdrojem pitné vody, většina kohoutkové totiž pochází z jejich horských rezervoárů a musím přiznat, že to byla jedna z prvních věcí, které jsme si s mým mužem okamžitě všimli: voda z vodovodu tady chutná výrazně lépe než v Barceloně.
Navíc ve městě vyvěrají termální a minerální prameny, které si místní obyvatelé chodí stáčet do vlastních lahví přímo v centru Sofie poblíž římských vykopávek. Těším se, až je ochutnám!
Co se týče gastronomie, pochopila jsem, že Bulhaři jsou extrémně pyšní na svůj jogurt. Označují ho jako kiselo mlyako a tvrdí dokonce, že jogurt vynalezli právě oni. Vzhledem k tomu, že specifický druh bakterií potřebný pro jeho výrobu se nazývá lactobacillus bulgaricus, je to dost možná pravda. Nejen jogurt, ale i další mléčné produkty tvoří základ bulharské kuchyně.
Mezi tradiční pokrmy patří banitsa, což je slaný koláč plněný sýrem a vajíčky, dále nesmí chybět šopský salát, studená okurkovo-koprová polévka tarator, na grilu pečené kebapče z mletého masa nebo kavarma - kořeněný pokrm z dušeného masa a zeleniny. A když se to nedá zapít ozdravným pramenem, tak rozhodně rakií (tradiční ovocná pálenka), jejíž blahodárné účinky vám odpřísáhne kterýkoliv Balkánec :)
Patří mezi nejlevnější hlavní města
Sice jsme tady kvůli basketbalu, ale myslím, že je na místě zmínit nejpopulárnější bulharské sporty. Hlavní je fotbal, jak jinak. Následuje volejbal, který patří mezi nejúspěšnější národní sporty, a vzhledem k tomu, že zatím nejsem schopna dceru přihlásit do žádného týmu v okolí, protože je všude plno, tak je asi opravdu dost oblíbený.
Bulhaři milují i bojové sporty v čele s boxem a wrestlingem, který je jejich vůbec nejúspěšnějším olympijským sportem. Hodně se zamlouvá i našemu pětiletému synovi, ale zkusím ho prozatím udržet u basketu.
Ačkoliv je součástí EU, Sofie patří mezi nejlevnější hlavní města Evropy. Eurem se tu začalo platit teprve letos, třeba se to ještě změní, ale vyzdvihovány jsou především dobré služby za výrazně nižší ceny oproti západu. Takže kdybyste si chtěli udělat ekonomicky přijatelný výlet a zafandit současně jedinému Čechovi v basketbalové Eurolize, víte, kde nás najdete!