Satoranská: Jak změny v Eurolize ovlivňují rodinný život. Škoda, já ji měla radši než NBA
- Anna Satoranská se ve svém blogu pozastvuje nad rostoucím životním tempem, který se projevuje i ve sportu.
- Manželka Tomáš Satoranského vysvětluje, proč měla radši basketbalovou Euroligu než NBA.
- Jenže i Euroliga se změnila. Jak se to projevuje v praxi?
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Co se týče paměti, vede v naší rodině na plné čáře můj muž. Je schopen vám vyjmenovat hlavní města všech států na světě a podobně. Já si většinou pamatuji samé blbosti. Moji první návštěvu Barcelony, v roce 2011, si však vybavuji naprosto přesně.
Zavolala jsem si tenkrát z letiště do centra města taxi a celou půlhodinu proklábosila s milým postarším řidičem jménem Marcelino. Když mne dovezl na místo určení, dal mi svoji vizitku, prý když budu zase potřebovat příště odvoz.
Honíme se za tolika cíli, až uniká podstata
Bylo na ní deset prázdných okének a on udělal do jednoho křížek. Sdělil mi, že když jich nasbírám deset, budu mít jedenáctou jízdu zdarma. Od té doby jsem celých patnáct let jezdila vždycky jen s ním.
Spousta věcí se za tu dobu změnila. On si vybudoval vlastní taxi firmu, já se do Barcelony na čas přestěhovala a pak zase odstěhovala, rozšířila rodinu, vrátila se… Marcelino zestárnul a jezdil méně, naše taxi-přátelství ale zůstalo.
Před rokem se mi svěřil, že už se nemůže dočkat, až půjde v roce 2026 do důchodu, že se celý život dřel a teď si bude konečně užívat, že má tolik plánů… Moc jsem mu to přála. Nedávno jsem ale dostala zprávu od jednoho z jeho kolegů, že Marcelino náhle zemřel. Svůj vytoužený důchod si neužil ani půl roku.
Připadá mi, že doba, ve které žijeme, stále nabírá na otáčkách. Honíme se za tolika cíli, až nám začala unikat podstata. Pro peníze, kariéru a sny o lepších zítřcích jsme přestali žít okamžikem. Poslušně posloucháme vše, co nám podsouvá náročná konzumní společnost, místo toho, abychom se řídili srdcem.
Změny nastaly s přívalem peněz, jak jinak
Také basketbalová Euroliga se změnila. Je rychlejší než kdy dřív. Více týmů, více zápasů, více cestování, více zranění. Proč? Přece pro více diváků a více peněz. Druhá nejlepší basketbalová liga na světě se chce za každou cenu vyrovnat té první. Škoda, já měla totiž Euroligu – takovou, jaká byla – vždycky raději než NBA. Kvůli fanouškům, trenérům, taktičtější hře… Amerika nicméně ovlivňuje basket všude na světě a zásadní změny nastaly jak jinak, než s přívalem peněz.
Elitní američtí vysokoškolští studenti reprezentující své univerzity v basketbalu směli historicky dostávat za své výkony pouze stipendia. V červenci 2021 se však uzákonilo, že mohou pobírat i sponzorské peníze. A zásadní převrat nastal v roce 2025, kdy začali poprvé v dějinách dostávat oficiální plat (a ne malý).
Mladé nadějné hráče už v Evropě tedy nic nedrží a přicházíme tak o mnoho slibných talentů. Za oceánem vzrůstá počet hráčů z ciziny a u nás zase těch amerických, jejichž styl hry se od toho evropského zásadně liší. Je atletičtější, individuálnější a méně taktický.
Jejich jídlo na cestách radši nebudu komentovat
Když hrál můj muž v NBA, žili jsme v nejistotě, kdo ho kam kdy vytrejduje (hráči se mohou přesunout z týmu do týmu během sezony nehledě na délku kontraktu, přesun musí proběhnout do 48 hodin), a proto byla jedním ze zásadních důvodů našeho přesunu do Evropy rodinná stabilita. I té je ale při náročném euroligovém programu čím dál tím méně.
Tým Hapoel Tel Aviv, za který manžel aktuálně hraje, pobývá většinu času v Izraeli a do Sofie, kde bydlíme, jezdí pouze odehrát domácí euroligové zápasy. Když máme velké štěstí, jsou asi čtyři do měsíce, v listopadu bude například jen jeden.
To doposud probíhá takovým způsobem, že hráči odpoledne přiletí, jedou z letiště rovnou do haly na trénink a Tomáš přijde domů večer, když jdou děti spát. Druhý den jede na shootaround (lehký dopolední trénink před zápasem), vrátí se na oběd, jde si odpočinout a vyráží na večerní zápas. Následující den dopoledne většinou hráči odlétají. S rodinou se tedy prakticky vůbec nevidí.
Většinu času tráví hráči v letadlech, hotelech a basketbalových halách. Víc než kdy dřív. Jejich jídlo na cestách raději ani nebudu komentovat. Do toho se ještě nedávno řešila možnost přesunu týmu ze Sofie na Kypr. Takový je holt život vrcholového sportovce, všechno má svoje pro a proti. My s dětmi budeme každopádně tátu podporovat, jak jen to půjde. Už jsme za ním byli v Tel Avivu, chystáme se do Atén a samozřejmě taky v listopadu do Prahy na jeho rozlučkový zápas za národní tým!
Radujme se z maličkostí
Mám ráda přípitky. Pro ten moment, kdy se člověk na chvíli zastaví a zamyslí nad tím, z čeho má radost, co slaví nebo co si přeje. My Češi připíjíme „Na zdraví!“, stejně jako třeba Španělé „Salud!“ nebo Bulhaři „Nazdrave!“, Američani připíjí na radost a veselí „Cheers!“ a Židé zase „L’chaim!“, tedy „Na život!“, protože právě o něj jim historicky vždycky šlo.
Radujme se z maličkostí. Dělejme to, co nám přináší radost. Obklopujme se těmi, které milujeme. A neodkládejme nic na vhodnější chvíli, nikdy totiž nevíme, co nás čeká zítra.