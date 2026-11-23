Satoranská o jídelníčku: Manžel objednal kilo konopných semínek, předškolák mluvil o proteinu
- Anna Satoranská ve svém blogu popisuje, jak se vypořádala s kilogramem konopných semínek, které objednal její manžel.
- Partnerka českého basketbalisty víc rozebrala svůj pohled na složení stravy.
- Vysvětlila také, co si z jídla nejvíc užívá v Bulharsku, kde nyní s rodinou bydlí.
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Můj muž Tomáš moc často potraviny nenakupuje, tuto oblast plně a s chutí zastávám já. Občas ale objedná specifický produkt on-line, jako např. ájurvédskou ashwagandhu pro kvalitnější spánek, speciální elektrolyty pro doplnění minerálů a optimální hydrataci při sportovním výkonu, různá probiotika, vitaminy, kreatin atd. Naposledy hledal nejlepší rostlinný zdroj bílkovin a domů dorazil kilogram konopných semínek. To, myslím, ani on nečekal!
Konopná semínka neomrzí
Vzhledem k tomu, že se manžel poslední dobou, kvůli náročnému týmovému programu, vrací domů asi jednou za dva týdny, konopné hody mám jen já a děti. Konopná semínka jsou pro děti naprosto bezpečná. Neobsahují psychoaktivní látky, jak by si někdo třeba mohl myslet, takže u dětí ani dospělých nevyvolávají žádné změny vědomí. Já dětem většinou dávám jednu polévkovou lžíci semínek ráno do kaše a sobě 2-3 lžíce denně do jogurtu, smoothie nebo do salátů.
Neřekla bych, že mají nějak výraznou chuť, takže se člověku neomrzí. Dokud k nám nedorazilo tohle obří balení, ani jsem nevěděla, jak jsou nutričně bohatá. Nejen, že jsou opravdu významným zdrojem bílkovin, které jsou základním stavebním kamenem těla, ale vzhledem k ideálnímu poměru omega-3 a omega-6 mastných kyselin blahodárně působí i na mozek a zrak. Navíc obsahují i spoustu vlákniny a minerálů, takže podporují trávení a posilují imunitu.
Ne koblihu, radši protein
Nevím, jestli to je tím, že se často pohybuji v okruhu „sportovních“ rodin anebo jsou dnešní děti uvědomělejší a informovanější, ale už se mi asi potřetí stalo, že v mé přítomnosti předškolák prohlásil něco ve smyslu „Ne, tu koblihu si nedám, raději nějaký protein, abych měl pořádné svaly“. To mi připadá v tomhle věku docela fascinující a řekla bych, že se naše budoucí generace v tomto ohledu posouvají dobrým směrem :)
Otázkou je, co je to vlastně ten protein, neboli bílkovina, a které jeho zdroje jsou pro tělo nejlepší? Bílkoviny jsou nezbytně nutné pro tvorbu buněk, tkání, svalů, kostí, enzymů a hormonů. Všichni asi víme, že se naše strava skládá ze tří základních makroživin (sacharidů, tuků a bílkovin), které by se měly denně přijímat přibližně v poměru: 45-55 % sacharidy, 20-35 % tuky, 15-25 % bílkoviny. Záleží i na tom, zdali jde o ženu či muže, na výšce a váze, na fyzické aktivitě a dalších faktorech.
Konkrétně u sportovců nebo při hubnutí se doporučuje v denním příjmu energie zvýšit podíl právě bílkovin. Obecně ale platí, že naprostá většina lidí potřebuje více proteinů, než je jejich běžný denní příjem. U dětí je to ještě o něco více, protože jsou stále ve vývoji. Vyšší příjem bílkovin více zaměstnává ledviny, a proto je třeba v takovém případě zvýšit i příjem tekutin, u dospělých ideálně na 2,5-3 litry vody denně, u sportovců klidně ještě víc.
Proteiny získáváme ze dvou zdrojů: živočišných a rostlinných. Podle toho, co nejvíc konzumujeme v naší domácnosti, jsem sestavila moje Top 7. Z živočišných produktů je to libové maso, divoké ryby, „šťastná“ vajíčka a kysané mléčné výrobky. V zastoupení rostlinných u nás dominují ořechy a semínka, luštěniny (především červená čočka, hrášek a různé druhy fazolí) a já mám ráda i sójové výrobky jako tofu, fermentovaný tempeh nebo sójové boby „edamame“.
Recept na dezert z bulharských zdrojů
V Bulharsku, kde aktuálně žijeme, si hodně užívám místní mléčné produkty, které jsou oprávněně gastronomickou chloubou země. Co se týče sýrů a jogurtů, nekonzumujeme doma vůbec nic mimo lokální produkci.
Pro představu, náš aktuální nejčastější dezert s dětmi je bílý jogurt z ovčího, kozího nebo buvolího mléka s medem z okolních lesů. To považuji za osobní úspěch, zvlášť po nedávném Halloweenu, který s sebou v rámci „trick or treat“ (zvyk, při kterém děti ve strašidelných kostýmech chodí večer 31. října od domu k domu a koledují o sladkosti) bohužel přinesl nesmyslné záplavy nezdravých cukrovinek. Rafinovaný cukr, palmový tuk, plastikové obaly, „wasting“… Při pohledu na ně mě popadá málem takový smutek jako na Dušičky.
Nevím, jaká další překvapení ve spíži pro mě Tomáš ještě chystá, ale výzva s konopnými semínky mě bavila. Ráda zkouším nové produkty, učím se o jejich účincích, a protože nerada plýtvám, velmi často vymýšlím nové recepty podle toho, co je zrovna v lednici nebo kredenci blízko expirace.
Nebojte se experimentovat, věřím, že nejlepší dieta je variabilita. A určitě neuděláte chybu, když do jídelníčku zařadíte více bílkovin. Slovo protein pochází z řeckého „próteios“/„protos“, což znamená „první“ nebo „základní“, a to určitě není náhoda!