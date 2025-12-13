Zafeiris se loučí se Slavií. Ze zlatého vejce se mohlo (a mělo) vylíhnout víc
KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | V sobotu si naposledy užije děkovačku, zamává fanouškům v Edenu a nejspíš rovnou zamíří do Řecka. Sbaleno už má téměř půl roku. Se Slavií i s českou ligou se loučí Christos Zafeiris, záložník, jehož Slavia před třemi roky kupovala jako zlaté vejce, ale ze kterého se nikdy nevylíhl očekávaný blyštivý poklad. Klub si může pogratulovat, že celou ságu řeckého středopolaře odkormidloval do cíle se ctí a sám sebe se ptát, zda nemohl z hráče vytěžit víc.
Do určité míry se dá Zafeiris označit za průkopníka. Přicházel ještě v době, kdy Slavia měla hlouběji do kapsy a vyložit 50 milionů za teenagera z Norska opravdu bylo riskem. Ale jakého teenagera! Jméno Řeka tehdy bylo mezi fotbalovými experty, sledující žebříčky top světových talentů, dobře známo. Stejně tak pro fanoušky her jako Football Manager, kde se tento mladík tradičně posouval do top klubů. Pro český fotbal tehdy zkrátka těžko uvěřitelné jméno, bomba. Slavii vyšlo naprosto všechno – byla ve správný čas na správném místě, Jiří Bílek měl dobrý vztah s agentem a předkládal se lákavý projekt.
Přivedení Zafeirise do Česka je stále nedostatečně oceněný tah, který zřejmě brzy skončí v zapomnění pod nánosem nových miliard. „Je to naše zlaté dítě,“ usmíval se sportovní ředitel Bílek. Snad všichni do jednoho v klubu byli tehdy přesvědčení, že mladíka klidně do dvou let přeprodají za násobky.
Realita se ale vyvíjela jinak. Zafeiris zažil ve Slavii vzestupy i pády. Když už ale přišel sešup, bylo to hluboko. Například sezona 2023/24, především její jaro. Pro hráče vyloženě utrpení. Zřejmě není tajemstvím, že ve více technicky a po