USA i FIFA otevírají náruč a říkají: Nechceme vás tu. Pro koho vůbec turnaj plný nástrah je?
KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Největší sportovní akce v historii světa. Tak pojmenoval právě začínající mistrovství světa ve fotbalu prezident FIFA Gianni Infantino. „Jsme připraveni otevřít dveře celému světu a přivítat ho v Kanadě, Mexiku a Spojených státech,“ řekl na jednom z mnoha veřejných setkání s prezidentem Donaldem Trumpem. Ano, megalomanstvím jde opravdu o největší mistrovství v historii. Pro koho ale je? Pro fanoušky očividně ne. Dveře možná otevírá, ale skrze ně křičí „Nechceme vás tu!“ Tipovačka k MS ve fotbale ZDE >>>
Když před lety bylo rozhodnuto o tom, že obří mundial budou hostit najednou USA, Kanada a Mexiko, někdo možná maximálně zakroutil hlavou nad logistikou přeletů přes celý severoamerický kontinent. Nebylo příliš důvodů se pohoršovat jako při volbě Kataru nebo třeba Ruska. Přeci jen Mexiko i Spojené státy mají ve své historii ikonické šampionáty 1970, 1986 a 1994.
Na rozdíl od Kataru a Ruska ale vše směřuje k tomu, že začínající událost bude plná průšvihů. Se zmíněnými předchozími turnaji bylo z hlediska sportswashingu a politiky mnoho špatně. Ale oběma mistrovstvím se nedá upřít alespoň to, že měla hladký průběh. O přítomné fanoušky bylo postaráno. Nemělo by to zakrývat lidsko-právní hrůzy, které se v obou zemích odehrávaly/odehrávají, ale plusový bodík to je. Ročník 2026 ale možná nebude mít ani ten.
V první řadě jde o turnaj antifanouškovský. Začíná to naprosto nesmyslným cestováním, které vytváří návštěvníkům mistrovství logistickou noční můru, pokračuje to šílenými cenami za lístky. Pro srovnání, nejdražší lístky na finále v Kataru stály 1600 dolarů (35 tisíc korun). Jejich ekvivalent stojí v USA 10 900 dolarů (zhruba 228 tisíc). To je nárůst o 550 %! A nejde jen o finále, drahota protéká i zbytkem šampionátu.
Výsledkem bude (krom výjimek) dost možná fanouškovsky nejslabší mistrovství světa. K dnešnímu dni není zaplněn stadion k úvodnímu zápasu pořadatelského státu USA-Paraguay, na který jsou lístky v prodeji od minulého roku. A nelze se vymlouvat na absenci fotbalové kultury v USA, vždyť turnaj z roku 1994 drží dodnes návštěvnické rekordy. Je to zkrátka ostuda. Před pár týdny zmizelo na oficiálním prodejním portálu FIFA skokově 40 tisíc lístků a je krajně nepravděpodobné, že by si je během minuty skoupili fanoušci. Infantino a spol. je pravděpodobně při pohledu na stagnující prodeje rozdali sponzorům a VIP. Zatím se zdá, že je turnaj spíš pro ně než pro fanoušky.
Protože když pořádáte akci se jménem „mistrovství světa“ a chcete na ní mít fanoušky, musíte být světu otevření. Zatím se ale zdá, že Donald Trump a spol. by nejraději pořádali „mistrovství zemí, se kterými vycházíme.“ Co se totiž děje z hlediska příletu do místa pořádání mundialu, je skandální.
„Je důležité vyjasnit si, že v Kanadě, Mexiku a USA bude každý vítán. Chceme sjednotit celý svět. Uvidíte, že to bude nejlepší mistrovství světa v historii,“ básnil ještě na podzim minulého roku Gianni Infantino. Přestože symbolicky světu otevíral náruč, už musel vědět, že mu z úst jdou slova, za která nemůže ručit.
Ne, mistrovství světa totiž nikoho nevítá. Spíše naopak. Jste fanoušek z Afriky, který si za spoustu peněz a práce pořídil lístky na zápasy svého týmu, letenky a platná víza? Stejně existuje velká šance, že vás imigrační úřad na letišti otočí. Takových zpráv se objevuje víc a víc.
Postiženému nemusí být sdělen důvod. Nemusí se líbit jméno, vzhled, nebo fakt, že jste před třemi lety byli na dovolené na Kubě. Fanoušci se reálně do USA bojí cestovat. Představa, že příznivce (dejme tomu) Haiti odchytí poblíž stadionu všudypřítomné jednotky ICE, není vůbec pohádková. Ne náhodou USA zaznamenaly v minulém roce jako jediná (!) velká země světa úbytek turistů.
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Průšvih se ale netýká jen fanoušků. Vždyť do místa, kde se „sjednocuje svět“ nebyl vpuštěn ani fotograf iráckého týmu, útočník Aymen Hussein byl zase sedm hodin vyslýchán. Íránským fotbalistů, kteří si po týdnech nejistoty vyjednali kemp v Mexiku, bylo řečeno, že do USA (hrají v Los Angeles a Seattlu) mohou přiletět i odletět v den zápasu, což zásadně porušuje fair play turnaje. K tomu FIFA přerušila prodej lístků jejich fanouškům. A vrchol všech vrcholů je odmítnutí vstupu elitního somálského sudího Omara Abdulkadira Artana do země, přestože měl platná víza.
Vzhledem k agresivní zahraniční politice USA nejde o velká překvapení. S některými zeměmi Spojené státy válčí, na některé aktivně uplatňují sankce, některé alespoň skrze svého prezidenta napadají alespoň verbálně. Ale FIFA v minulosti v těchto případech na pořadatele byla schopna zakleknout. Jak Katar, tak Rusko, ale třeba i JAR, musely udělat velké ústupky ve svých vízových pravidlech.
Navíc v roce 2023 FIFA zrušila mistrovství světa do 20 let v Indonesii, jelikž tamní úřady odmítly na svou půdu přijmout Izrael. Jak jde ale o USA, vše prochází. Fotbalová asociace tím tak otevřeně jde proti oblíbenému argumentu některých jedinců, že „politika do sportu nepatří.“ Očividně patří a nyní je využívaná dost drsným způsobem.
Mistrovství teprve začíná a už stihlo nahromadit více organizačních nástrah než Katar a Rusko dohromady. Pozornost Infantina a Trumpa se místo toho obrací k důležitějším věcem – aby byly na stadionech zakázány plastové lahve s vodou nebo aby se prodloužila poločasová pauza finálového zápasu za účelem koncertu Shakiry. Tam totiž leží peníze. A ty mají logicky před fanoušky přednost.
Megalomanství obou mužů nabobtnalo sice v největší, ale v dost možná zároveň nejprázdnější šampionát historie. Zatímco sponzoři a VIP na tribunách fotbalistům zatleskají a peníze přitečou, ti opravdoví fanoušci, pro které se fotbal dělá, možná raději zůstanou doma. Nebudou riskovat své peníze, síly a bezpečí. Věřme, že jsme narazili do stropu a nápady na neustále větší a dražší mistrovství budou zrevidovány. Víc mnohdy zkrátka není víc, někdy je to příliš.
napal hapal