Ronaldo je symbol portugalského trápení, ale ne příčina. Diamantovou generaci dusí trenér
KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Byl to až trochu smutný pohled. Postupně se na mistrovství světa rozjely v prvním utkání všechny hvězdy – Erling Haaland, Lionel Messi i Kylian Mbappé. Čtvrtý do party Cristiano Ronaldo ale ze všeho nejvíc rozvířil diskuze o tom, jestli má na této úrovni vůbec hrát. Po šokující remíze 1:1 s Kongem se stal hromosvodem kritiky Portugalců. Ano, jedenačtyřicetiletý střelec je problémem, ale ne jediným. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Svést vše na Ronalda je jednoduché. Je to ikona, která rozděluje fotbalovou veřejnost. Přes všechny jeho úspěchy využijí někteří každé šance si do něj kopnout. Zvlášť fanoušci Lionela Messiho. Někdy je to možná neférové, ale v tomto případě je nutné říct, že útočníkova přítomnost v nominaci Portugalska problémem je.
Rodákovi z Madeiry zbyly ve 41 letech dva výjimečné atributy. Což vzhledem k věku není málo. Úžasný výskok s hlavičkou a tvrdé zakončení. To je ale bohužel na prvního útočníka týmu, který se hlásí k favoritům na vítězství, málo. Při pohledu na jeho hru bez míče je patrné, že ztratil svůj rychlý dlouhý krok, nápaditost v hledání si prostoru i práci pro tým. Zkrátka stojí ve vápně a čeká, až přijde jeho magický moment.
Druhým problematickým faktorem je jeho osobnost. Portugalci už dávno měli být týmem někoho úplně jiného, nejlépe Bruna Fernandese. Všechny další top hráče ale nadále zastiňuje ego držitele pěti Zlatých míčů. Bylo frustrující sledovat, jak místo podpory šel po inkasovaném gólu Ronaldo vynadat brankáři Diogo Costovi, že nevyběhl na centrovaný míč. Nebo když sebral kvůli svému neutuchajícímu hladu po gólech „loženku“ Fernandesovi.
Málo šancí Portugalska? Není to Ronaldova chyba
I přesto, že měl Ronaldo po většinu zápasu s Kongem na sobě neviditelný plášť, neodešel ze hřiště. Kouč Roberto Martínez dělal změnu za změnou, žádná se ale nedotkla hrotového útočníka. Důvod je vcelku jasný. Ronaldo a střídání, to se zkrátka nerýmuje a bývalý útočník Realu či United by to nesl špatně. Jaký rozdíl oproti Chorvatovi Lukovi Modričovi, který v 57. minutě se sklopenýma ušima přenechal proti Anglii místo někomu jinému.
Ale tady už se dostáváme k jádru problému. Není to Ronaldo, ten je jen symbolem portugalského trápení. Je jím Martínez – kouč, který je příliš slabý na to, aby útočníka ze saúdskoarabské ligy na mistrovství nenominoval. Příliš slabý na to, aby ho vynechal ze základní sestavy a příliš slabý na to, aby ho vůbec vystřídal.
Ale jednoduše řečeno, kdyby místo Ronalda hrál třeba útočník Goncalo Ramos, vypadal by zápas a skóre jinak? Zřejmě ne, protože Martínez očividně neumí vytěžit z týmu, který individuální kvalitou hraje na mistrovství první housle, vůbec nic. V záloze má kostru PSG, nejlepšího týmu Evropy - Vitinhu a Joaa Nevese. Před nimi Bruna Fernandese, jednoho z nejlepších hráčů Premier League. Na křídlech ikona Bernardo Silva, případně top evropští dribléři Pedro Neto a Rafael Leao. Vzadu zřejmě nejlepší levý bek současnosti Nuno Mendes.
Že si tento tým proti africkému outsiderovi vytvoří minimum šancí, prostě není hlavní chyba Ronalda. Martínezovi trenérsky očividně ujel vlak, výjimečné technické individuality staví na hřišti co nejdále od sebe a nutí je jen nudně cirkulovat míč kolem vápna a centrovat do něj.
Dříve vedl Španěl belgickou zlatou generaci, a byť s ní získal bronz na mistrovství světa, její potenciál nevytěžil. Srovnáním kvality je ta současná portugalská generace ještě lepší, řekněme diamantová, a kouč ji vyloženě drží pod krkem a dusí. S ohlédnutím na Ronaldovu skvělou kariéru je smutné, že rozlučka ikonického útočníka s mistrovstvím světa, bude vypadat zrovna takhle.
Šance na postup ze skupiny KŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
DR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Portugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0