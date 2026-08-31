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Nejdůležitější výsledek derby: fotbal může bavit. Týmy našly správnou hranici

Jonatan Braut Brunes bráněný Štěpánem Chaloupkem
Jonatan Braut Brunes bráněný Štěpánem ChaloupkemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Slávisté ovládli Letnou
Adam Ševínský diskutuje s Tomášem Chorým
Pavel Řehák si umí užít výhru v derby
Pavel Řehák si umí užít výhru v derby
Jindřich Trpišovský se raduje z výhry v derby
Zklamaný Matěj Ryneš po prohře v derby
Sparťané na děkovačce po prohraném derby
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Bartoloměj Černík
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KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Padla o tom řeč na tiskové konferenci. Derby se hrálo nesmírně brzy, teprve v šestém kole fotbalové Chance Ligy. Těžko z něj dělat moment, který bodově rozhoduje sezonu. Ani moment, který jasně definuje týmy herně, oba jsou teprve na startu nové éry. Přesto ze zápasu vychází jeden extrémně důležitý poznatek. Derby je opět zábava, ne válka. Přispěli k tomu oba trenéři i složení hráčů.

Před třemi lety se v podzimním derby v Edenu potkaly dva týmy hladové po titulu. Stejně jako teď. Na hrotu útoku postavili dva statné Afričany – domácí Muhamed Tijani a na straně sparťanské Victor Olatunji. Jen ze sestavy bylo zřejmé, jaký fotbal se bude hrát. A následný zápas plný nakopávaných míčů, soubojů, negativních emocí nakonec kromě dvou gólů z penalt ‚ozdobily“ i dvě červené karty pro Jana Bořila a Ladislava Krejčího.

Ano, jsou to tři roky, dlouhá doba. Ale optikou nedělního derby se to zdá jako zápas ze středověku. Je potěšující vidět, jakým směrem se největší zápas v Česku posouvá. Kladiva do vápna střídají rychlíci a techničtí hráči na krajích – Mercado, Alcócer, Šturm, Ayaosi, Ouanda, Karabec. Velkým plusem je, že takové plejery sportovní vedení klubů angažuje, ale není ani samozřejmostí, že je trenéři do vypjatého derby nasadí.

A hned se na to kouká jinak. Ruku na srdce, stále to není podívaná, kterou by si měl naladit celý svět, ale jde minimálně o nadstandardní ligový zápas, což rozhodně nebylo poslední roky samozřejmostí. A náhle jsou emoce až vedlejší. Tématem nebyly provokace, červené zákroky ani například návrat Matěje Juráska proti svému bývalému týmu. Byly k vidění chlapské souboje, fauly. Hráči ale našli hranici mezi hraním v rukavičkách a hraním bez respektu.

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SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Sešívaní ovládli derby, Šturm a Ayaosi pečetili výhru • isport.tv

Pod lupou jsou jednotlivé minisouboje, minipříběhy, samotný fotbalový um. A také tahy trenérů, kterým nahrává, že i díky novým pravidlům se reálně odehraje více fotbalu. Bylo těžké hledat taktické tahy v zápasech, kde měly útočné akce průměrnou délku trvání pár vteřin, a tleskali jsme, když si hráči dali tři a více přihrávek.

Je tak o dost snadnější dávat velký kredit Jindřichu Trpišovskému, který mohl úplně jednoduše vsadit na to, co poslední dvě sezony tak dobře fungovalo, tedy například destruktivní duo Chytil-Chorý. Jeden se na hřiště nedostal vůbec, druhý odehrál nepříliš výraznou půlhodinu. I to mohlo přinést úspěch, Slavia se ale vydala trochu jinam. Přesto se ke svým principům neotočila zády, nadále byla ohromně pevná defenzivně, dotěrná jeden na jednoho. Ale v rámci mezí. Naznačila potenciál ideálního mixu soubojovosti a fotbalovosti, ke kterému by měla vzhlížet a směřovat. Kredit zaslouží i Brian Priske, který nabádá hráče ke driblinkům a kombinačním průnikům do vápna.

Ano, derby ukázalo, že v honbě za titulem jsou oba týmy na jiné startovní čáře. Slavia udělala obměnu kádru dříve a z pozice týmu, který poslední dva roky šlape. Sparta naopak dva roky klopýtala a objektivně pustila tři zcela klíčové opory, rodí se z popela. Mnohem více ale zápas pro všechny fanoušky i diváky přidal naději, že to nemusí být vždy jen válka. Doufejme, že oba týmy na to na jaře navážou, až opravdu půjde i z hlediska blížícího se konce sezony bodově do tuhého.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
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  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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