Motákova další mise? Odpočinek a vrchol kariéry v reprezentaci. Zasloužil by si to
KOMENTÁŘ DANIELA FEKETSE | Umí být přísný, ale i zatraceně férový a lidský. A takových lidí si v současném světě važte. Není náhoda, že všude, kde Zdeněk Moták ve své kariéře trénoval, na něj vzpomínají v dobrém. Jeho charakter častokrát vyzdvihoval i třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. Teď se však s ním musel rozloučit, uhlazený elegán s vizáží vysokoškolského profesora po víc než třech a půl letech u Ocelářů rezignoval. Co dál? Odpočinek a pak zpátky do práce. Zájem bude, to se vsaďte.
Letí to. Může se zdát, že to není tak dávno, co Zdeněk Moták nakoukl do dospělého hokeje coby úspěšný kouč vítkovické mládeže. Chvíli asistoval Aloisi Hadamczikovi, značně déle pak Mojmíru Trličíkovi. Spolu s druhým jmenovaným dovedli omlazené Vítkovice do finálové série s Třincem. A vzpomenete si vůbec, že se tehdy s Ostravany po letním odlivu klíčových hráčů ani trochu nepočítalo?
Od senzačního boje o zlato v roce 2011 si Moták nechal vypěstovat plnovous, zešedivěl a následně sbíral další trenérské zkušenosti a úspěchy. Na všech štacích vydržel minimálně tři a půl roku. V nemilosrdné hokejové branži, kde se občas mění strojvedoucí jako ponožky, nad tím musíte jen uznale pokývnout.
Po angažmá ve Vítkovicích, kde byl do prosince 2012, si na pár měsíců odskočil do nedalekého Šumperku. Poté se upsal Spartě, kde tři roky dělal asistenta Josefu Jandačovi a v poslední sezoně i Jiřímu Kalousovi. Vytoužený titul pod ním ale Pražanům utekl, v sezoně 2015/16 byl lepší Liberec.
Další trenérskou školu zažil Moták vedle uznávaného taktického mága Zdeňka Venery v Olomouci, poté už v „Plecharéně“ převzal spolu s Janem Tomajkem hlavní zodpovědnost. Oba se vhodně doplňovali a vzájemně se obohacovali. Přáteli zůstali i poté, co se jejich pracovní cesty rozdělily. Po každém utkání Třince s Morou se setkali, popřáli si hodně štěstí a klábosili o všem možném.
Ostatně jejich práce ve skromných podmínkách na Hané si zaslouží respekt. S Motákem na lavičce se Kohouti třikrát dostali do čtvrtfinále a jednou padli v předkole. To, jak by dopadla sezona 2019/20, která předčasně skončila kvůli covidu, se už nikdo nedozví. Před play off však byli Hanáci ve formě.
Největší kariérní úspěchy zapsal jednašedesátiletý kouč v Třinci. Dva tituly za dva roky? Velká paráda. Zvlášť když přicházel v pozici, do které se vám tolik nechce. Kam jinam se dalo úspěšné mužstvo po třech titulech pod Václavem Varaďou vůbec posunout?
Článek pokračuje pod grafikou
Moták však další dva třinecké vavříny ještě krapet povýšil. Prvního dosáhl z předkola play off, druhý pak vybojoval v epické vyřazovací části po třech sedmizápasových sériích. Oceláři navíc jako vůbec první tým v historii otáčeli ze stavu 0:3 na zápasy. Branky Daniela Voženílka ze šestého semifinále, Miloše Romana ze sedmého a Davida Ciencialy v rozhodujícím finále byly ikonické a asi i těžko opakovatelné. Podobný thriller by nevymyslel ani Stephen King.
Jenže v minulé sezoně Třinec strádal, v zimních měsících se dokonce krčil na chvostu. Stále mám v paměti tiskovku po domácí prohře s Kladnem, kdy kouč Moták předstoupil před novináře a s humorem sobě vlastním prohodil: „A teď do mě palte.“ Zhruba patnáct minut chlapsky odpovídal na řadu nepříjemných dotazů: Co je s Třincem? Proč se nedaří? Jak vidí svoji pozici?
To víte, že ho štvalo, že výsledky stály za starou belu, on však v sobě pokaždé udržel noblesu a klid. Protřelý bard zároveň patří mezi trenéry, kteří po každém vítězství vyzdvihují tým a nikoliv sebe. I proto se s ním teď v Třinci tak těžce loučí. Jeho humor a životní nadhled bude pod Javorovým vrchem scházet.
„Není to pro nás snadné loučení. Osobně přiznávám, že Zdeňkovu rezignaci pro mě bylo strašně těžké přijmout. V Třinci po sobě zanechává velkou stopu nejen v podobě dvou titulů, ale i jako člověk. Zdeňka jsme měli a pořád máme všichni moc rádi, je to skvělý člověk. Jménem vedení klubu mu chci ještě jednou poděkovat za odvedenou práci a přeju mu v další kariéře jen to nejlepší,“ hlásil sportovní ředitel Jan Peterek.
Co čeká Motáka dál? Nyní pro něj bude důležité si od každodenní práce po boku rodiny odpočinout, vždyť z extraligového kolotoče za posledních víc než patnáct let skoro ani na chvíli nevystoupil. Dejte ale ruku do ohně, že bez hokeje dlouho nevydrží.
A také za to, že zajímavé laso zase přijde. Proč ne rovnou od svazu? Právě Motáka si umím představit jako ideálního nástupce končícího Patrika Augusty u reprezentační dvacítky. Zkušenosti, odbornost i výsledky na to má. A pak je tady ještě další neméně důležitá vlastnost, už zmíněný férový a lidský přístup.
