Důvody karvinského strádání? Neefektivita i zimní odchody. Jarolím si prostor zaslouží
KOMENTÁŘ DANIELA FEKETSE | Po báječném podzimu nastalo kruté vystřízlivění. Herně tolik ne, výsledkově však určitě ano. V Chance Lize ještě Karviná na jaře nebodovala, o víkendu padla už v šestém zápase po sobě. Co za tím stojí? Neproměňování šancí, nezkušenost, individuální chyby nebo nedorazy v defenzivě. Zejména však zimní ztráty čtyř opor, což se na týmu projevilo mnohem víc, než si ve Slezsku mysleli.
Pokud se na všechny jarní špíly Karviné podíváte s odstupem týdnů, uznáte, že půltucet porážek v řadě je velmi kruté vysvědčení. Víc než solidní part totiž sehráli zelonobílí už zkraje února s Plzní, jenže Višinského střelecký lauf i fantastický výkon brankáře Floriana Wiegeleho jejich naděje na body rozmetal v prach.
O týden později přijela Karviná do Teplic, kde se krátce před poločasem nechal vyloučit Jiří Fleišman. Po pauze už Skláři dominovali a zaslouženě zvítězili. Další ránu MFK skousával doma se Slavií, na kterou stačil jen v první půli. Znovu jste ale odcházeli s pocitem, že herně nezklamal.
„Hrajeme dobře, jen to nepřináší body,“ znělo tehdy z karvinské kabiny. O to víc