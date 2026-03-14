Rychlý konec jako vítkovické vysvobození. Je oprávněné se ptát, jak to bude s Varaďou
KOMENTÁŘ DANIELA FEKETSE | Každý souboj. Každá vteřina. Do poslední minuty. Těmito hesly promovaly Vítkovice sérii předkola play off s Karlovými Vary. Jenže snaha PR týmu – jakkoliv promyšlená, úderná a nápaditá - se s výkony hokejistů na ledě příliš neslučovala. Platí to o celé sezoně. Byť alespoň v závěrečném zápase se Ostravané skutečně rvali do poslední minuty, s Energií padli daleko rychleji a jednoznačněji než před rokem.
Při vší úctě ke Karlovým Varům, v jejichž organizaci odvádí trenéři Pavel Patera, David Moravec a sportovní ředitel Jiří Kalous vskutku báječnou práci, hratelnějšího soupeře si vítkovický tým nemohl z dostupných možností přát. Důvod je prostý: Západočechům scházeli Nicholas Jones a Ondřej Beránek, v prvních dvou zápasech i Janis Jaks. Tři rozdíloví a pro chod mužstva naprosto stěžejní hokejisté.
Energie se musela popasovat se zásadními absencemi, zvlášť když její kádr není nafukovací. Jakmile z něj pár hráčů vypadne, realizační tým se upíná k mládeži. Už v základní části si Karlovy Vary poctivě obehrály řadu talentů, třeba Mattea Kočího, Matyáše Váňu nebo Tobiáše Pastora. A zejména pak sedmnáctiletého Petra Tomka, který brzy půjde ve šlépějích Jiřího Kulicha a Vojtěcha Čihaře. Dejte za to ruku do ohně, tenhle klučina má prostě všechno. Včetně nebojácnosti či správné drzosti.
Sázka na dravé mládí se nakonec Energii vyplatila, naopak v průměru o dva a půl roku starší Vítkovice zaostávaly. Václav Varaďa s Alešem Krátoškou ani podruhé za sebou nenašli recept na trenérský tandem složený z naganských olympijských šampionů.
Přitom z loňské série vyšli Varaďa s Krátoškou jako poražení vítězové. Vítkovice se na poslední chvíli zdárně vyhnuly baráži, v předkole sehrály naprosto vyrovnaný part. V „nulté“ záchranářské sezoně dodali trenéři fanouškům vírů i naději.
V březnu 2026 je ale všechno jinak. Nejrychlejší možný konec v play off byl pro modrobílý celek vysvobozením a logickým vyústěním. Když prohrajete čtrnáct z posledních sedmnácti zápasů, v základní části dostanete druhý nejvyšší počet gólů, neubráníte prakticky každé čtvrté oslabení a doma uhrajete jen 37 bodů, na extraligové čtvrtfinále objektivně nemáte.
Majitel musí promyslet, co bude dál
Vězte, že Aleši Pavlíkovi výsledky organizace lhostejné nejsou, což za poslední léta už nesčetněkrát potvrdil. Když si to situace žádala, pokaždé práskl do stolu a jednal. Vzpomeňte si, jak se nečekaně dohodl s Peterem Muellerem nebo loni v lednu podobně senzačně právě s Varaďou.
Byť to ještě pár měsíců nazpět vypadalo jako totální scifi scénář, pozice vítkovického kouče a sportovního manažera už tak pevná být nemusí. Padaly i názory, že kterýkoliv jiný trenér by podobnou sezonu nedokončil. Jenže Varaďa je, a to zcela opodstatněně, pořád brán za elitního stratéga. Třemi tituly s Třincem si vydláždil cestu, kterou mu konkurenti záviděli.
Jenže nyní se mu některé tahy zkrátka vůbec nepovedly. Z výměny Janů Bambuly a Šíra profitovali Karlovarští, odchovanec Patrik Zdráhal se po odchodu do Boleslavi rovněž nakopl, než ho zabrzdilo zranění. Proč zůstali ve Vítkovicích za očekáváním i Martin Hanzl, Marek Hrivík nebo Samuel Kňažko? Jasně, do výkonů všech tří se určitě promítly i zdravotní důvody, jenže nezbavíte se dojmu, že taková jména měla předvést daleko víc.
Za posledních čtrnáct měsíců se z nově příchozích hráčů bez diskuze povedli brankář Dominik Hrachovina a obránce Joe Leahy. Nezklamali ani Josh Wesley, Lucas Edmonds a v druhé části sezony i Jakub Zbořil, jenž do play off kvůli zranění nezasáhl. Současný mančaft Ridery však stál na elitní formaci Chad Yetman - Anthony Nellis - Jindřich Abdul, kterou do Ostravy přivedli dnes už bývalí šéfové sportovního úseku Roman Šimíček a Patrik Rimmel.
Varaďova smlouva s Vítkovicemi vyprší v roce 2028. Jenže kdo ví, co se do té doby stane. Ostravané to můžou po letních měsících nakopnout, jenže stejně tak i upadnout do další podobné letargie. Dovolit si ji už ani trochu nemohou, protože po třech podprůměrných sezonách za sebou dochází fanouškům trpělivost. A hráčům to dali po čtvrtečním zápase hlasitě najevo.
Jestliže měly Vítkovice za cíl, aby se v tomto ročníku zlepšily a posunuly, nestalo se.
Vítkovice v posledních třech sezonách
|Sezona
|Základní část (body)
|Překolo play off
|2025/26
|11. (70)
|0:3 (Karlovy Vary)
|2024/25
|12. (64)
|2:3 (Karlovy Vary)
|2023/24
|9. (72)
|0:3 (Mountfield HK¨)